飛行里數信用卡5張｜低至$2=1里　迎新開卡送行李箱、Apple禮品卡

飛行里數信用卡｜很多人申請信用卡都為了儲飛行里數，用來免費換機票或者Upgrade坐商務艙、頭等艙，順便enjoy專用的貴賓室！今次為大家盤點市面上最抵用的飛行里數信用卡，低至HK$2/里回贈，有張食飯神卡更賺HK$2.78=1里，幫大家用最醒目的方法賺里數！



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里數信用卡【1】DBS Black World Mastercard —— 低至HK$2=1里

如果想慢慢儲里數，就不妨申請DBS的Black World Mastercard！主打積分永不過期，而且可以兌換亞洲萬里通、Avios、KrisFlyer、鳳凰知音的里數。無需登記全年可享本地簽賬HK$6=1里數、海外簽賬HK$4=1里數，透過DBS Card+ app登記指定推廣計劃，更可享海外簽賬低至HK$2=1里數回贈（當月累積合資格零售簽賬需達$20,000）！而海外簽賬的定義，還包括以外幣簽賬的零售交易（當中包括網上交易），換句話海外網購同樣都可以獲得低至HK$2=1里數回贈！最抵是DBS間中會推出免海外簽賬手續費的推廣，連1.95%的外幣簽賬手續費都幫大家慳到盡！

限時海外簽賬雙重賞——低至HK$2=1里數

推廣期：由即日起至2026年12月31日



【MoneyHero獨家獎賞激增20%🎉】

經指定MoneyHero連結申請DBS Black World Mastercard®獨家獎賞將會激增20%⬆️無需簽賬就可以拎走高達HK$5,980獨家獎賞，仲有本身嘅高逹32,000迎新里數同埋額外HK$50「一扣即享」🎁唔好再猶豫，即上MoneyHero了解更多同申請‼️

🎁MoneyHero獨家獎賞(任選其一)：

Delsey 30" GRENELLE SE Expandable Front Opening Suitcase (價值HK$4,980; 顏色隨機) ; 或

Siroca自動研磨咖啡機 SC-A351 (價值$1,680); 或

Marshall MAJOR IV 頭戴式藍牙無線耳機 (價值HK$1,299 ;顏色隨機）; 或

PHILIPS 飛利浦ADD4911 即熱飲水機 （價值HK$898；顏色隨機）; 或

HK$800 Trip.com 電子禮券; 或

HK$800 HKTVmall電子購物禮券; 或

HK$800 Apple Store禮品卡



*優惠受條款及細則約束

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里數信用卡【2】HSBC Visa Signature — 低至HK$2.78=1里

很多人都會申請Visa Signature當作「飯卡」，全因Visa Signature最大的特點就是設有最紅自主獎賞（把餐飲、旅行、娛樂、消費等分成5大類別），消費可獲高達3.6%獎賞錢回贈，賺回來的獎賞錢既可以找卡數，又可以兌換成里數，換算起來即HK$2.78=1里！抵過市面上大部份里數信用卡！

HSBC Visa Signature — 低至HK$2.78=1里

里數信用卡【3】渣打國泰 Mastercard —— 低至HK$2=1里

渣打國泰Mastercard是國泰粉絲必備神卡！憑卡於國泰航空、香港快運官網消費（例如購買機票、加行李等等），可享低至HK$2/里！而且里數會自動存入Asia Miles的戶口，節省兌換手續費！

渣打國泰 Mastercard —— 低至HK$2=1里

里數信用卡【4】Citi PremierMiles —— 低至HK$3=1里數／12次機場貴賓室

另一張里數回贈比例較高的信用卡就是Citi PremierMiles信用卡！憑卡於海外及網上外幣簽賬低至HK$3=1里數，涵蓋10個飛行獎勵計劃，可兌換超過100間航空公司之飛行里數，而且積分兌換飛行里數及酒店住宿，無需任何手續費。還可以憑卡進入機場貴賓室！每年有12次免費專享額度，只需於每次享用貴賓室服務後30天內，簽賬滿HK$5,000便可。

Citi PremierMiles —— 低至HK$3=1里數／12次機場貴賓室

推廣期：即日起至2026年12月31日（恆常條款）

里數信用卡【5】HSBC EveryMile —— 低至HK$2=1里數／6次機場貴賓室

滙豐EveryMile信用卡的優點是賞得夠快！指定日常及旅遊消費商戶都可賺里數，每HK$2／里！ 無論是在Klook或KKday預訂1 Day Tour，都可以賺到HK$2/里。而且乘坐公共交通工具，例如九巴、城巴，都可以回贈！而外地簽賬的就可以輕鬆賺取里數每HK$5／里！而且每個推廣期內，可免費享用香港及海外機場貴賓候機室6次，只需於每次享用服務後於60個曆日內，憑卡進行本地或海外消費並累積簽賬滿HK$4,000（或等值外幣）即可。

HSBC EveryMile —— 低至HK$2=1里數／6次機場貴賓室

推廣期：即日起至2026年12月31日（恆常條款）

除了飛行里數信用卡外，部份旅人還喜歡申請銀行與航空公司的聯名信用卡，賺取指定航空公司的里數及積分！想知道香港有哪些航空公司聯名信用卡？即看：航空公司信用卡比較

航空公司信用卡比較

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