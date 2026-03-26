深圳好去處｜賞三角梅8大推介！最大主題公園+百米花簾隧道+交通

深圳賞花好去處｜賞三角梅推介｜3月正是賞三角梅的黃金時節，其中3月中旬至4月上旬更是三角梅最茂盛的日子，錯過就要等明年！《香港01》好食玩飛記者為大家精選8個打卡靚景聖地，包括福田區、南山區、羅湖區等，當中深圳國際園博園的三角梅花海瀑布最為驚艷。想知點去、有哪些打卡熱點？即睇下文啦！



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深圳賞三角梅必去推介——福田區

福田區賞三角梅必去推介【1】深圳國際園博園 10米高三角梅花瀑布

園博園最獨特的打卡位是匯芳園的「老樹花海瀑布」，當中匯芳園有一棵老樹三角梅，花枝向天延伸、沿屋頂傾瀉，形成紫紅色花海瀑布，古風感滿滿，而且交通十分便捷，花期期間還設有專線，只需人民幣2元，連本地人都經常專程來打卡！園區本身完全免費，零門票就能沉浸式欣賞這片震撼花海。

地址：深圳市福田區竹子林西（深圳大道與橋城東路交滙處）

交通：深圳地鐵1號綫「僑城東站」下車，於C2出口步行約6分鐘

門票：免費入場

最佳賞花時期：3月至5月



深圳國際園林花卉博覽園（園博園）的三角梅正值滿開時期，為方便賞花之人前往園博園，深圳巴士宣布推出賞花專線T106線。

賞花專線：深圳賞花專線T106線



首末站：竹子林地鐵站B2出口至園博園東門（直達、中途不停靠站）

服務日期：即日至三角梅花期結束

服務時間：10:00 - 18:00

專線票價：人民幣2元

購買方法：打開微信「深巴出行」小程序，進入購票頁面後搜索「T106」即可購票。購票成功後，再進入購票頁面，點擊右下角「我的」查看訂單，即場掃碼乘車



除了有T106直達專線外，還有環繞園博園的觀光線：

觀光專線：環繞園博園的觀光線



首末站：園博園南門至園博園東門

停靠站點：園博園南門、公園西門、蝶園、凝翠園、公園北門、匯芳園、園博園東門

服務日期及時間：3月至10月 09:00 - 19:00／11月至次年2月 09:00 - 18:00

票價：人民幣8元（單次）／人民幣15元（日票）



深圳賞三角梅必去推介——寶安區

寶安區賞三角梅推介【2】 杜鵑公園（簕杜鵑谷）最大三角梅主題公園

簕杜鵑公園（簕杜鵑谷）是深圳最大的三角梅主題公園，與其他打卡點相比，這裡的花海最為壯觀。公園內滿山遍野都是盛放的三角梅，鋪天蓋地，搭配精心打造的花廊、花拱門與觀景台，層次豐富，最強視覺體驗，站在觀景台可俯瞰整片花海，是沉浸式賞花、感受三角梅盛景的首選之地。

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地址：深圳市洲石頭路

交通：地鐵 12 號線鍾屋南站 E1 出口，轉巴士603/M250 至康橋書院站

門票：免費



深圳賞三角梅必去推介——南山區

南山區賞三角梅推介【3】中山公園 百年老園花廊湖心橋

中山公園是深圳少有的百年老園，古樸的氛圍與園博園的花海瀑布截然不同，這裡更適合喜歡文靜賞花、拍復古大片朋友的首選！園內百年古樹參天，逸仙湖畔的花徑被三角梅纏繞，粉紅、深紅的花朵沿着湖岸鋪展，最受龍友歡迎的莫過於園內的三角梅花廊，最推薦以湖心橋、古建築為背景拍半身照。

地址：深圳市南山區南山大道3109號

交通：地鐵12 號線中山公園站C出口，步行約5分鐘；巴士21／226／M425至中山公園東門

門票：免費入園，免費停車



南山區賞三角梅推介【4】華僑城香山中街 百米浪漫三角梅花路

南山本地超火百米浪漫花路位於華僑城香山中街，是南山本地人氣賞花秘地。三角梅形成百米花簾隧道，陽光透過花影灑下，自帶日系濾鏡，溫柔浪漫。這裡免費免預約，就能感受到都市中難得的清靜與治癒，是本地人也愛去的春日打卡點。

地址：深圳市南山區華僑城香山中街

交通：地鐵2號線僑城北站 B 出口，步行約800米；巴士M486／B795到天鵝堡東站，下車即達

門票：免費



南山區賞三角梅推介【5】華僑城燕晗高地 隱秘小眾花牆

華僑城燕晗高地的隱秘小眾花牆，不同於熱門打卡點的擁擠，這裡人少清靜，主打私密感，三角梅沿園區圍牆綿延鋪展，形成連片潔淨花牆，花色柔和淡雅，沒有過分艷麗，仙氣十足。不想擁擠打卡的朋友可選擇這裏！

地址：深圳市南山區華僑城燕晗高地（導航：燕晗籃球場）

交通：地鐵2號線僑城北站B出口，步行約10分鐘

門票：免費



南山區賞三角梅推介【6】深圳大學 校園背景滿載青春氣息

深圳大學內的道路和圍墻遍植三角梅，紅粉相間，生機勃勃。充滿青春氣息的三角梅打卡地，三角梅與校園建築相映，自帶清爽校園風，是拍青春寫真、學院風大片的首選。這裡免費開放（按校園規定進入），人少景美，漫步其中，既能賞花，又能感受校園的青春氛圍。

地址：深圳市南海大道3688號

交通：地鐵1號線深大站A出口，步行進入校園區域

費用：免費（校園開放時段進入）



深圳賞三角梅必去推介——羅湖區

羅湖區賞三角梅推介【7】仙湖植物園停車場 7層立體花海

仙湖植物園停車場打破常規賞花場景，七層立體停車場搖身一變成為浪漫花海。每層欄桿都有三角梅花瀑垂墜而下，陽光底下，粉紫花色漸變分明，畫面超夢幻。立體花瀑景觀令人震撼。

地址：深圳仙湖植物園

交通：地鐵2／8號線仙湖路站C出口，步行約10分鐘；巴士M182／M526至仙湖植物園總站

門票：停車場免費打卡；進植物園需購票人民幣15元/人



羅湖區賞三角梅推介【8】梧桐山藝術小鎮 文藝街區的溪畔花牆

梧桐山藝術小鎮將文藝街區、溪畔風光與三角梅完美融合。街區內溪畔兩旁花牆連綿，搭配牆面上的藝術塗鴉，風格清新。這裡免費開放、人少清靜，漫步溪畔賞花，欣賞獨特塗鴉，既能感受花海浪漫，又能體驗小鎮的文藝韻味。周末還設賞花專線，非常貼心。

蓮塘口岸還設有前往梧桐山藝術小鎮周末賞花專綫（仙桐專綫）

賞專線：梧桐山藝術小鎮周末賞花專綫（仙桐專綫）

首末站：蓮塘口岸到仙湖地鐵站

服務日期及時間：2026.3.16-4.2（工作日 9:00-18:00）；周末有客流加開應急班；基礎班 1 小時 / 班，高峰加密至半小時 / 班

專線票價：人民幣5元

購買方法：上車直接掃碼支付，支持微信支付、支付寶，現金亦可



地址：深圳市望桐路與羅湖梧桐綠道交叉口西北200米

交通：地鐵3號線曬布站轉211路至梧桐山總站

門票：免費



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