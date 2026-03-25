搭飛機擅自調位　大叔機上發難罵空姐：爛透了！　終被航警押下機

每張機票都有指定座位，而乘客亦應按照座位號碼就坐，以免影響其他乘客。1名網民日前在社交平台發文，表示近日等候起飛時遇上有1名中年大叔鬧事，自行調位，並拒絕空服員讓他回到自己座位的指示，還大罵機組人員不專業，自稱曾乘坐多次飛機，直斥今次經歷「爛透了」，空服員不得不通知警員，最後該名大叔在警員的看守下離開機艙，航班延誤了半小時。



1名網民日前在社交平台發文，表示近日等候起飛時遇上1名中年大叔在機艙內鬧事。（Threads影片截圖）

大叔擅自調位兼大罵空服員

樓主在社交平台Threads上發文，表示事發於3月21日中午，由金門飛往松山的航班，1名男乘客在機上鬧事，擅自調位，當被空服員要求回到指定座位時，反過來大罵職員，「這位大哥自己更換位置，空姐請他坐回自己的位置，還罵空姐白痴、蠢蛋」。

怒斥職員欠專業 終被航警押下機

此外，樓主亦上傳3段在機上拍攝的影片，顯示該名中年男乘客坐在近走道、逃生門路線上的座位，身邊有多名空服員正與他交涉，男乘客大聲直斥對方「爛透了」、「這樣也要報警，警察是你們的打手是不是？」。

他不停批評機組人員不專業，當被要求請勿影響其他乘客和敬請配合時，他更直呼「我當然配合，我只是教訓你們，不要瞎搞胡搞」，其間未見有其他乘客鼓噪或介入爭執。最後一段影片看到，涉事男乘客在警察的帶領下步出機艙，當下他亦疑似舉機拍下過程。

最後一段影片看到涉事男乘客在警察的帶領下步出機艙，當下他亦疑似舉機拍下過程。（Threads影片截圖）

網民要求列入黑名單：終身禁止搭飛機

樓主續指，航班因此被延誤了大約半小時，「還好航警把人帶下去，辛苦空姐了，也辛苦我們了」。

帖文一出，大批網民亦紛紛怒斥涉事男乘客不但騷擾其他乘客，更延誤航班起飛，「永遠不能搭（飛機）最好，你游泳去吧你」、「浪費社會成本」、「請他下機是對的」，不少人更希望各大航空公司能將該名乘客列入黑名單，「拜託全部航空公司把他設成黑名單」、「這種人要終身禁止他搭飛機」、「拜託航空公司可以標記一下，永不售票給這種人嗎？真的浪費大家時間」，也有人大讚機組人員的應對方法，「機長真勇，叫航警上來抓人」。