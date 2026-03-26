日本廁所沖廁用手或腳引熱議！名廠揭正確做法+3大如廁禮儀別敲門

日本旅行｜日本廁所｜大家去日本公共廁所的時候，可能都會遇過一款傳統的馬桶，其沖水掣與香港的設計截然不同，令人不知道應該用手按還是用腳踏才對，但原來這個問題連日本人也沒有標準答案。近日，一位日本網民在threads發文表示，不知道應如何向孩子解釋該手掣如何使用，隨即引起大量網民討論。



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日本廁所沖水掣引熱議

到底這種傳統的沖水馬桶應該怎麼用？貼文發出後，大部分網民都認為應該要用手按手掣才合理，有網民更以人體工學的角度出發，指出該款沖水掣的安裝位置較高，設計者的原意應該是方便使用的人可如廁後轉身操作才這樣設計；也有網民指，從小到大的教育都是用手拉，並對於有人用腳踩大感困惑。

然而，「腳派」人士則以衛生角度出發，他們普遍認為手掣佈滿細菌，所以不應該用手去碰；也有較為年長的網民指，以前的公共廁所只有蹲式馬桶，其沖水掣和樓主貼文的那款一模一樣，而這種拉桿是用手是按不動的，所以已經習慣用腳踏。

日本名廠釋出官方答案

根據日本旅遊資訊網站ANABA JAPAN資料，日本現時的廁所主要分為西式（坐廁）及和式（蹲廁）。和式廁所大部分都是橫桿式沖水，而現時成為主流的西式廁所則是設有沖水的按鈕，同時又保留了橫桿式手掣。

針對這個手掣該用手還是用腳操作的問題，其實日本衛浴巨頭TOTO早為大家排解疑難。官方指出，傳統沖水桿的設計初衷就是用手部按壓，強行用腳踩容易令內部零件損壞及金屬鍍層脫落。TOTO續指，如果擔心衛生問題，建議可以用紙巾隔著手掣再按壓。

至於為何不直接且設計成腳踏式？官方則解釋，他們所有的日本馬桶都採用槓桿式設計，安裝較為複雜，還會牽涉到後續維修的問題，因此市面上仍以手動按壓式沖水掣為主。

傳統的日式馬桶主要採用槓桿式操作的沖水掣。（AI生成圖片）

這次「手腳之爭」所以引起激烈討論，不但是因為大家的習慣不同，更有部分原因是涉及禮儀問題。因不少日本人認為，用腳踏手掣會令下一位使用者間觸摸到那個人的鞋底，這樣做並不禮貌。而日本人向來重視禮儀，除了沖水掣的迷思之外，在日本去廁所時，還有哪些禮儀需要遵守？

日本如廁3大禮儀

日本如廁禮儀【1】男性要坐著小便

日本現時不少公共廁所，都有列明不可站著小便，這種要求在商店內的廁所尤為常見，因商店內（如7-11、Lawson等）的廁所只有一格，需要男女共用，為了保持廁所乾淨整潔，很多廁所都會明確貼有告示要求不可站著小便。

日本不少公共廁所列明不可站著小便。（小紅書@羊魚象）

日本如廁禮儀【2】用「音姬」遮掩如廁聲音

女生去公共廁所的時候，都會看到一個可發出音樂的按鈕（音姬Otohime），這其實是為了遮掩如廁時發出的聲音而設計的裝置，因日本人較為著重個人私隱，在去廁所的時候並不想被別人聽到聲音，如果不想令他人和自己感到尷尬，下次去廁所的時候，不妨使用。

音姬是為了遮掩如廁時發出的聲音而設計的裝置。（小紅書@弗弗弗弗弗南茜）

日本如廁禮儀【3】不要敲門

雖然日本沒有明確規定，但不少人都會將此視為潛規則，所以在日本公共廁所內，盡可能都不要用敲門的方式測試廁格內有沒有人，因日本人覺得敲門有種被催促的感覺。如果想確認廁所是否有人，正確的做法應該是查看門鎖顯示。

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