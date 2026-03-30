搭飛機注意！國際民航新規定每人限帶2個尿袋　中國返港再多1規定

航空安全｜旅遊注意｜國際民航組織早前（3月27日）頒布並實施全球統一的新規定，明確限制每名乘客最多只能攜帶兩個流動充電器（俗稱尿袋或行動電源）登機，並嚴禁在飛行途中為充電寶充電，以降低潛在火警風險。根據新規定，機組人員仍然可根據飛機操作需求，繼續攜帶並使用流動充電器。



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【1】國泰航空

國泰航空（資料圖片）

每位乘客最多只可攜帶兩個外置充電器，並必須隨身攜帶，不可放入寄艙行李，且不得在飛行途中任何時候使用外置充電器為裝置充電。任何超出規定數量的外置充電器將被香港國際機場的安檢人員沒收。

【2】香港航空

香港快運（官方圖片）

每位乘客最多只可攜帶兩個外置充電器。所有外置充電器必須隨身攜帶，嚴禁放入寄艙行李；此外，乘客不得在飛行途中使用外置充電器，包括為電子設備充電，或為外置充電器本身充電。

【3】香港快運

香港航空（資料圖片）

每位乘客最多可攜帶兩個鋰電池外置充電器登機。此外，乘客不可在航班上使用鋰電池外置充電器為其他便攜式電子裝置充電或為外置充電器充電，亦不能把外置充電器存放於座位上方的共用置物櫃。

【4】大灣區航空

大灣區航空（資料圖片）

乘客只可攜帶最多兩個鋰電池外置充電器登機，亦不得於飛機航行期間為外置充電器充電。

【5】長榮航空

長榮航空（官方圖片）

台灣目前並非國際民航組織會員，但民航局過去相關規範仍採用國際民航組織飛航標準。不過，截至目前為止，長榮航空尚未公布將跟隨最新規定，仍然以100Wh以下最多20個、101至160Wh需經公司同意最多2個及161Wh以上禁止攜帶為標準，並全程禁止使用與充電。

【7】全日空

全日空（官方圖片）

每位旅客僅限隨身攜帶最多2個行動電源，且全面禁止在飛行途中使用行動電源為任何裝置充電，也禁止為行動電源本身充電。

【8】日本航空

日本航空（官方圖片）

每人限帶2部、禁止機上充電、禁止托運及禁止放置於頭頂行李架。所有行動電源必須隨身攜帶或放在座位下方，且電量須標示清晰。

【9】在中國轉機／中國搭乘飛機回港／搭乘中國國內航班

若港人會在中國境內轉機、搭乘飛機回港或搭乘中國國內航班前往其他地區，根據中國民航局規定，旅客禁止攜帶中國製造且沒有3C標識、3C標識不清晰、被召回型號或批次的尿袋。所有中國機場出發的內地航班，充電寶需符合3C加二維碼要求，否則會被沒收。

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