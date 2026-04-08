深圳按摩水療8大推介｜近口岸！50分鐘$68+中泰式按摩+過夜獨立房

深圳按摩推介｜深圳按摩水療｜深圳揼骨按摩放鬆向來是港人北上推介節目之一，不過深圳的場館多到眼花繚亂，想找近口岸、價錢實惠又可以舒舒服服過夜的地方並不容易。《香港01》好食玩飛頻道為大家精選8間深圳人氣按摩水療場，地點集中羅湖、福田，過關即達，有50分鐘$68平價揼骨到高質SPA都有，即睇以下詳細推介！



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深圳按摩場推介【1】湯崎湯泉生活TENZ（福田口岸店）｜過關即到 大型綜合水療首選

湯崎交通位置便利，福田口岸過關即達，前身為人氣水立方，至今依然是深港兩地街坊心目中NO.1的大型水療綜合體。場內24小時營業，由泡溫泉、汗蒸、按摩推拿，到電影、電競、休閒娛樂一應俱全。除了基礎設施，場內更有免費水果、飲品及Häagen-Dazs雪糕供應，更可以舒適過夜，真正一站式滿足吃喝玩樂與放鬆需求。

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地址： 深圳福田區國花路港城華庭裙樓一層至五層

交通： 地鐵4號線福田口岸站A口步行約720米

營業時間：24小時（可過夜）

價格：套票HK$279起



深圳按摩場推介【2】深圳艾沐春天Spa（會展中心店）｜東方養生按摩水療

艾沐春天Spa位於福田CBD地段，是一間以艾草養生理念為主的按摩場。場館裝修走東方養生風格，提供特色香薰及中醫按摩，並設有恆溫湯泉池。水質24小時循環，並加入艾草、玫瑰精華，養生又美肌。店內更有高端餐飲及娛樂休閒，價格低至¥287即可享受24小時浴票，可過夜暢玩！必試療程包括 中式經絡推拿、泰式古法拉筋、精油全身SPA。

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地址： 深圳福田區金田路金中環國際商務大廈

交通： 地鐵1/4號線會展中心站E出口步行約3分鐘直達

營業時間：24小時（可過夜）

價格：套票¥287起



深圳按摩場推介【3】西禾里SPA館（福田店）｜影視足療

西禾里 SPA 館是福田鬧市中隱藏的高質靜謐SPA，裝修走輕奢簡約風，環境乾淨且全為獨立房間，私隱度高。店內主打精油SPA、中式經絡推拿、肩頸放鬆及影視足底按摩。位置便利，鄰近地鐵站，適合港人即日來回鬆一鬆，恢復體力再繼續玩轉深圳。推薦： 沉浸式精油SPA60分鐘$258、古法採耳30分鐘$108。

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地址： 福田區福田街道崗廈社區福華路333號崗廈匯花園C棟1單元

交通： 地鐵1/10號線崗廈8號出口步行即達

營業時間：11:00-02:00

價格：60分鐘足療按摩HK$105



深圳按摩場推介【4】泰適SPA館（皇庭廣場店）｜正宗泰式體驗

泰適SPA館主打正宗泰式古法按摩、精油全身SPA及足道泡浴，技師手法正宗。店內全為獨立房間，部分房型配備獨立泡浴池，可先浸浴放鬆再進行按摩，體驗感更佳。價錢公道，一入場就有置身泰國的感覺，是行完街放鬆的好去處。

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地址： 深圳福田區福田街道民田路購物公園北園A區313

交通： 地鐵1號線購物公園站B出口步行5分鐘

營業時間：10:30-24:00

價格：泰式按摩HK$198起



深圳按摩場推介【5】施奈兒·洗頭頭療·按摩SPA（崗廈店）｜洗頭頭療SPA

施奈兒是專注頭療與全身放鬆的特色小店，定位高端，選用LaMer等優質護膚產品。洗頭區與按摩區分區清晰，座位舒適。主打禪洗頭療套餐50分鐘$138，針對頭痛、睡眠不足效果顯著。店內全程無推銷。

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地址： 福田區福田街道崗廈社區彩田南路3002號彩虹大廈28樓D房

交通： 地鐵1/10號線崗廈站步行3分鐘即達

營業時間：10:00-23:00

價格：深層洗頭HK$88起



深圳按摩場推介【6】水立方（福田新洲店） | 高質綜合水療館

水立方是深圳享負盛名的大型水療中心，亦是港人北上按摩的熱門老牌之選。場館規模宏大，樓高6層，擁有超過300間按摩房。場內設有恆溫泡池、汗蒸房、鹽房等設施。泡完湯再做按摩，能徹底紓緩肌肉疲勞。

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地址： 福田區沙頭街道新洲社區新洲南路花園酒店五至六層

交通： 地鐵7號線新洲站D出口步行8分鐘即達

營業時間：24小時（可過夜）

價格：套票HK$170起



深圳按摩場推介【7】慢慢生活館（會展中心旗艦店） | 50 分鐘低至$68

慢慢生活館是位於福田CBD的高性價比按摩小店，中泰式雙技法結合，價錢極之親民，50分鐘只需$68，是港人快閃放鬆的首選。按摩師精通經絡穴位，熱石療程更可驅寒祛濕，改善肩頸腰痠。店方堅持不硬銷、不收小費，價錢公開透明。

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地址： 福田區金田路金中環商務大廈A座21樓2109室

交通： 地鐵1/4號線會展中心站E出口步行即達

營業時間：10:30-23:30

價格：按摩50分鐘HK$68



深圳按摩場推介【8】東港城美食水療會（羅湖口岸店）

東港城美食水療位於羅湖口岸，出關即達，是一站式包食、包按摩、包娛樂的懶人福音。場內設有電競區、影院、KTV等設施，最吸引的是免費自助早餐及宵夜，水果飲品24小時任飲任食，口味貼近港人喜好，且可以過夜，性價比極高。

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地址： 深圳市羅湖區羅湖口岸火車站大酒店3-5樓

交通： 地鐵1號線羅湖A2出口步行約3分鐘

營業時間：24小時（可過夜）

價格：套票HK$220起



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