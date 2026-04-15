飛機經濟艙7大隱藏著數！免費旅行套裝+紅酒+WiFi　忌這3時段要求

飛機免費福利｜原來搭飛機坐經濟艙都有隱藏服務？雖說經濟艙較為便宜，但其實許多航空公司都有各種隱藏的免費服務，只要在合適的時間詢問空服員，就有機會獲得這些小確幸，為旅行增添快樂的體驗。以下為大家整理7大飛機免費福利，準備去旅行的朋友，不妨參考！



👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略

飛機免費福利｜什麼時候問最易成功？

據美國運通集團旗下的旅遊媒體《Travel＋Leisure》報道，Dollar Flight Club創辦人兼執行長Jesse Neugarten教路：「只要禮貌地提出請求，即使乘坐經濟艙也能爭取到一些實用的額外服務。」旅遊攻略平台創辦人Quinn English則建議，為免令空中服務員增加工作量，應避免在登機、起飛和降落這三個繁忙時段提出額外需求，最好在主要餐點服務結束後，待機艙安靜下來時再向他們提出需要。

你只要禮貌地詢問，便有機會獲得一些航空公司的額外服務。（電影《中國機長》劇照）

Quinn English亦指出，一般情況下，乘坐長途航班較有可能提供更多額外服務，而國際航線幾乎比國內航線有更多福利，例如達美（Delta）、聯合（United）、美國航空（American）等航空公司，在經濟艙上提供的免費福利通常最多，廉航則較為有限。

飛機免費福利【1】額外的餐點和點心

一些國際航空公司會在經濟艙提供免費多款小食餐盤，例如阿聯酋航空提供的餐盤包含主菜、新鮮沙拉或水果、餅乾和芝士以及甜點；日本航空（JAL）則推出了特製杯麵「天空烏冬」（Udon de Sky）、原創米果等，如果是由日本出發的航班，更有Häagen-Dazs雪糕！

飛機免費福利【2】迷你旅行套裝

Jesse Neugarten指出，部分航空公司的長途航班還會提供迷你旅行套裝，內含牙刷、襪子和眼罩等物品，有時甚至有潤唇膏、保濕霜或一小瓶保濕噴霧。而其中卡達航空、阿提哈德航空、新加坡航空和全日空航空（ANA）等都會提供這項貼心的額外服務！

飛機免費福利【3】免費機上Wi-Fi

現代人手機不離手，坐飛機的時候無辦法上網會很無聊。但原來有些航空公司都會有免費的機上Wi-Fi服務，如捷藍航空、達美航空，以及國際線的阿聯酋航空、法國航空和卡達航空等。

飛機免費福利【4】免費酒精飲品

許多航空公司會為乘客（符合飲酒年齡的客人）提供免費酒精飲料，例如阿聯酋航空就會提供紅酒，啤酒和烈酒；而新加坡航空則有紅酒、烈酒以及經典調酒「新加坡司令」 （Singapore Sling）等。

飛機免費福利【5】兒童遊戲包

家長帶小朋友搭飛機最怕就是他們「坐唔定」，但原來許多航空公司都會有兒童遊戲包提供。以法國航空為例，如果乘搭長途航班，小朋友可以獲得相應年齡的娛樂，包括遊戲、填色本等，如果小朋友擁有平板電腦或智能手機，在航班起飛前30小時還可在官方App下載專屬雜誌！

如果乘搭法國航空的長途航班，小朋友可以獲得相應年齡的娛樂。（官方圖片）

飛機免費福利【6】枕頭與毛毯

坐長途飛機或是「紅眼機」，如果有枕頭和毛毯的話，睡覺也會舒適一點。而加拿大航空在許多國際航班上都會提供免費枕頭和毯子，有些航空公司通常會預先放在座位上，如果沒有，不妨禮貌地向空服員索取。

飛機免費福利【7】飛機收藏卡

如果想為旅行作一個小小的紀念，剛好又是乘坐達美航空，不妨向空服員索取他們獨有的飛機收藏卡，但要注意的是，不一定每個空服員都會隨身攜帶收藏卡，通常都要碰碰運氣。

（全文完）👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略