仙台酒店10間推介｜近JR車站/一泊二食/溫泉/新開幕　人均$116起

仙台酒店推介2026！仙台位於宮城縣中部，有許多自然與歷史美景。《香港01》「好食玩飛」頻道為大家整合10間高CP值的仙台酒店，有部分位於市區且鄰近JR，有部分則提供私人風呂及一泊二食住宿方案，最平只需人均HK$116，絕對超值！



仙台酒店推介【1】JR東日本大都會大飯店仙台東（Hotel Metropolitan Sendai East）

JR東日本大都會大飯店仙台東（Hotel Metropolitan Sendai East）地理位置優越，酒店直通JR仙台站，AER展望台、仙台麵包超人兒童博物館&購物商場、仙台朝市、太陽廣場一番町等景點均步行15分鐘內可抵達。

酒店提供277間客房及套房，房內均配備乾濕分離浴室、浴缸及淋浴、落地景觀窗、雪櫃、充電插座等基本設備，豪華房及套房另提供按摩浴缸、特大睡床、沙發區及用餐區。酒店亦附設健身室、酒吧、洗衣房等設施。

JR東日本大都會大飯店仙台東（Hotel Metropolitan Sendai East）

房價：人均HK$444起（寬敞單張床房）

地址：宮城縣仙台市青葉區中央1-1-1

交通：JR仙台站步行5分鐘

仙台酒店推介【2】京阪仙台酒店（Hotel Keihan Sendai）

京阪仙台酒店（Hotel Keihan Sendai）位於JR青葉通站旁邊，鄰近仙台朝市、太陽廣場一番町、定禪寺大道等景點，出行觀光都非常方便！酒店於2020年才開業，提供201間商務型客房，分為單人房及雙人房。房間雖然小巧，但設備齊全、環境乾淨，客房均配備乾濕分離浴室，設有淋浴間及浴缸，且有衣櫃、電源插座、洗漱用品等基本用品。酒店亦設有停車場、餐廳、洗衣房等設施。

京阪仙台酒店（Hotel Keihan Sendai）

房價：人均HK$216起（小型雙人床房）

地址：宮城縣仙台市青葉區中央3-3-5

交通：JR青葉通站步行2分鐘

仙台酒店推介【3】KOKO酒店發送大年公園（Koko Hotel Sendai Kotodai Park）

KOKO酒店發送大年公園（Koko Hotel Sendai Kotodai Park）於2023年全新開幕，距離JR青葉通站僅10分鐘步程，鄰近定禪寺大道、國分町、太陽廣場一番町、AER展望台等景點，吃喝玩樂都非常方便！酒店提供227間客房，均配備私人浴室、浴缸、辦公桌、電源插座等設備，洗漱用品則可以向前台索取。酒店另有洗衣間及餐廳可以使用。

KOKO酒店發送大年公園（Koko Hotel Sendai Kotodai Park）

房價：人均HK$142起（標準小型雙人床房）

地址：宮城縣仙台市青葉區本町2-15-10

交通：JR青葉通站步行10分鐘

仙台酒店推介【4】科科酒店仙台站南（Koko Hotel Sendai Station South）

科科酒店仙台站南（Koko Hotel Sendai Station South）於2023年全新開幕，位於JR仙台站及JR青葉通站的中間，附近有仙台朝市、太陽廣場一番町、東北大學等景點。酒店設有190間商務型客房，房間設計簡約，空間雖然不算大，但整體設備齊全。房內設有空調、辦公桌、帶浴缸及淋浴間的私人浴室、床頭電源插座等，洗漱用品則需向前台索取。酒店亦設有自動販賣機、餐廳及洗衣房。

科科酒店仙台站南（Koko Hotel Sendai Station South）

房價：人均HK$116起（標準小型雙人床房）

地址：宮城縣仙台市青葉區中央4丁目7−1

交通：JR仙台站或JR青葉通站步行8分鐘

仙台酒店推介【5】仙台阿爾蒙特酒店（Almont Hotel Sendai）

仙台阿爾蒙特酒店（Almont Hotel Sendai）位於仙台市中心，距離JR青葉通站4分鐘步程，來往JR仙台站、青葉通一番町及廣瀨通車站亦只需約10分鐘，交通非常方便！仙台朝市、AER展望台、太陽廣場一番町等景點亦皆步行可達。酒店提供141間客房，客房大小適中，均配備小型沙發、咖啡機、免費礦泉水、浴衣及浴缸，可以盡情泡澡！酒店亦附設大眾浴場及室內風呂，CP值超高！

仙台阿爾蒙特酒店（Almont Hotel Sendai）

房價：人均HK$156起（小型雙人房）

地址：宮城縣仙台市青葉區中央三丁目4-10

交通：JR青葉通站步行4分鐘

仙台酒店推介【6】仙台御宿野乃温泉酒店（Onyado Nono Sendai Natural Hot Spring）

仙台御宿野乃温泉酒店（Onyado Nono Sendai Natural Hot Spring）位於廣瀨通地鐵站旁邊，而且鄰近定禪寺大道、AER展望台、名掛丁商店街、櫻野百貨等景點，周邊的設施配套非常齊全！酒店於2022年才開業，提供123間客房。客房空間寬敞舒適並配有和室及私人浴室，設備齊全。酒店亦配備多種溫泉設施，包括露天溫泉、室內浴場、岩盤浴等，讓人備感放鬆！

仙台御宿野乃温泉酒店（Onyado Nono Sendai Natural Hot Spring）

房價：人均HK$500起（中等雙人床房；包晚間蕎麥麵及溫泉）

地址：宮城縣仙台市青葉區本町2-2-5

交通：廣瀨通地鐵站步行1分鐘

仙台酒店推介【7】仙台秋保温泉巖沼屋（TAOYA Akiu）

仙台秋保温泉巖沼屋（TAOYA Akiu）位於距離仙台市中心大約30分鐘車程的秋保溫泉，鄰近八間巖、秋保工藝之鄉、磊磊峽等景點。雖然酒店遠離市區，但可以感受到濃厚的日式風情及自然風景。酒店於2020年才開幕，提供141間客房，內部設施非常新淨。客房分為日式及和洋室客房，配備和室、私人廁所、暖氣等設備，大部分房間都配備私人浴室。酒店亦附設多種溫泉設施，包括室內及室外風呂、大浴場等，晚餐更有精緻懷石料理！

仙台秋保温泉巖沼屋（TAOYA Akiu）

房價：人均HK$509起（日式房；包早餐及晚餐）

地址：宮城縣仙台市太白區秋保町湯元字藥師107

交通：JR仙台站車程31分鐘

仙台酒店推介【8】瑞鳳酒店（Hotel Zuiho）

瑞鳳酒店（Hotel Zuiho）位於仙台的秋保溫泉鄉，三筋滝、八間巖、天斧巖、磊磊峽等自然景觀均步行可達。酒店於2016年才開業，提供131間客房，分為日式、和洋室及西式方型，最多可供四人入住。客房內均配備私人浴室廁所、空調、冰箱等設備，並提供基本洗漱用品及浴衣。酒店內亦有多座不同溫度的溫泉浴池，更有小型水上樂園，提供兒童滑水道的游泳池可以讓小朋友隨便玩！

瑞鳳酒店（Hotel Zuiho）

房價：人均HK$713起（西式雙床房；包早餐及晚餐）

地址：宮城縣仙台市太白區秋保町湯元字除26-1

交通：JR仙台站車程30分鐘

仙台酒店推介【9】作並温泉 Yuzukushi沙龍一之坊酒店（Sakunami Onsen Yuzukushi Salon Ichinobo）

作並温泉 Yuzukushi沙龍一之坊酒店（Sakunami Onsen Yuzukushi Salon Ichinobo）位於仙台市溫泉勝地之一的作並溫泉鄉，距離JR作並站車程大約5分鐘，鄰近奧新川溪谷、作並溫泉、湯神神社等景點。酒店僅提供15間客房，均坐擁山景，且配備露台、用餐區、私人廁所等，部分房型則有提供私人浴室、椅子吊床、天然露天溫泉、私人桑拿及高級家電。酒店亦附設戶外游泳池、露天浴場、3個不同地熱源的天然溫泉、4座豪華岩砌浴池等，是個一應俱全的溫泉度假村！

作並温泉 Yuzukushi沙龍一之坊酒店（Sakunami Onsen Yuzukushi Salon Ichinobo）

房價：人均HK$1,038起（山景經濟雙床間；包早餐及晚餐）

地址：宮城縣仙台市青葉區作並長原3號989-3431

交通：JR作並站車程5分鐘

仙台酒店推介【10】仙台秋保温泉佐勘旅館（1000 Years of Tradition - Akiu Onsen Sakan）

仙台秋保温泉佐勘旅館（1000 Years of Tradition - Akiu Onsen Sakan）位於秋保溫泉鄉，距離JR仙台站車程大約40分鐘，可以搭乘酒店免費接駁巴士來往車站及酒店。酒店提供173間客房，分為日式及混合式房型，客房最多可供4人入住。客房均提供私人廁所及私人浴室、冰箱、電視、保險箱等設施，部分房型更設有大理石浴缸可以盡情泡澡！酒店亦附設公共浴場、室內柏木溫泉、露天風呂、佐勘歷史館、桑拿、泳池等設施，在酒店內都有超多娛樂！

仙台秋保温泉佐勘旅館（1000 Years of Tradition - Akiu Onsen Sakan）

房價：人均HK$1,044起（日式客房；包早餐及晚餐）

地址：宮城縣仙台市太白區秋保町湯元

交通：JR仙台站轉乘酒店免費接駁巴士

