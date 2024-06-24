福田9間近商場酒店｜近口岸/1分鐘到地鐵/COCO Park旁/人均$193

撰文：張雨靜
出版：更新：

【福田酒店推薦／福田近商場酒店／深圳福田酒店】揀酒店最緊要交通方便、鄰近購物商場、食肆，即使行到攰都可以返酒店休息，今次《香港01》「好食玩飛」就推介9間福田口岸酒店，全部都鄰近商場，包括KKONE Mall／CT Mall／COCO Park，最平房價人均$193起！大家仲可以留意Agoda/Booking.com/Klook/Trip.com酒店優惠碼，以最優惠價錢訂深圳酒店！ （文章內提及之價錢以官網為準）

👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略

Trip.com優惠碼2024｜無門檻5%折扣！任何酒店+金額都得！附教學Klook優惠碼合集2024｜6月獨家最新優惠碼｜信用卡持卡人激減$280Agoda優惠碼2024｜6月酒店住宿即用即減　日本韓國泰國都用到Booking.com優惠碼2024｜6月最新本地、全球酒店85折Expedia優惠碼2024｜獨家精選酒店95折+任何金額適用｜附教學

深圳福田酒店推介【1】薈語酒店（深圳福田口岸會展中心店）（Eeril hotel （Shenzhen Futian Convention and Exhibition Center Branch））

深圳福田薈語酒店於2022年開業，總面積超過10,000平方米，共提供156間客房。位於福田星河COCO Park旁邊，距離地鐵石厦站E出口步行約5分鐘即可到達，地理位置相當不錯！酒店環境清靜，地下大堂採用落地玻璃，配上四周的青綠植物，彷如置身隱世綠洲！

酒店於Trip.com獲得4.8/5的評分，酒店的環境和職員的細心服務是不少網民的加分位，而且讚賞酒店的光線充足，惟酒店的中餐菜單比較單調，建議可選擇外出用餐。

薈語酒店（深圳福田口岸會展中心店）
房價：人均HKD$260起（大床房）
地址：深圳福田區福民路199號
交通：石厦地鐵站步行5分鐘
薈語酒店（深圳福田會展中心店）搶先預訂優惠👉🏻Trip.com

深圳福田酒店推介【2】深圳福田口岸希爾頓歡朋酒店（Hampton by Hilton Shenzhen Futian Port）

酒店於2023年開業，地理位置優越，位於福田口岸附近，而且距離4號線及10號線地鐵站只有幾分鐘步程，交通十分便利。周邊亦有多個大型購物中心。酒店提供142客房，分為4種房型，每位客人亦提供早餐服務。於Trip.com獲得4.8/5的評分，除了欣賞前台職員好客有禮之外，每間房間的衞生情況亦令人滿意，房內採用聲控操作功能，另外亦有機器人將外賣送到客房門口。

深圳福田口岸希爾頓歡朋酒店（Hampton by Hilton Shenzhen Futian Port）
房價：人均HKD$317起（舒適大床房；包早餐）
地址：深圳福田區裕亨路38號
交通：福田口岸步行5分鐘
深圳福田口岸希爾頓歡朋酒店搶先預訂優惠👉🏻Trip.comBooking.com

深圳酒店推介【3】桔子酒店（深圳福田會展中心店）（Orange Hotel (Shenzhen Futian Convention and Exhibition Center)）

桔子酒店（深圳福田會展中心店）（Orange Hotel (Shenzhen Futian Convention and Exhibition Center)）位於深圳福田核心商業區，周邊配套完善，商場、大型購物中心、遊玩設施一應俱全。而且毗鄰深圳福田口岸、皇崗口岸和福田高鐵站，步行10分鐘即可到達福田會展中心，車程10分鐘即可達到福田口岸、皇崗口岸及福田高鐵站。除此之外，酒店可以使用智能家居遙控，十分方便，食物方面亦有多元化的選擇，職員的態度有善，十分推薦！

桔子酒店（深圳福田會展中心店）（Orange Hotel (Shenzhen Futian Convention and Exhibition Center)）
房價：人均HKD$233起（大床房；包早餐）
地址：深圳市福田區彩田南路2032號海天綜合大廈
交通：崗夏站步行2分鐘
桔子酒店（深圳福田會展中心店）搶先預訂優惠👉🏻Trip.com

深圳口岸過關｜8大口岸交通+開放時間+好去處！福田／蓮塘／羅湖深圳好去處｜福田十畝地宵夜飲酒一條街　人均¥200起　近福田口岸福田口岸交通4種方法＋開放時間！轉巴士北上免費 車費低至$10福田口岸7大好去處！山姆超市／深業上城／人才公園黃秋英花海福田酒店17間推介｜人均$183起／近車站／大型商場／親子複式公寓

深圳酒店推介【4】深圳會展中心聯合廣場秋果S酒店（Shenzhen Convention and Exhibition Center Union Plaza Qiuguo S Hotel）

深圳會展中心聯合廣場秋果S酒店（Shenzhen Convention and Exhibition Center Union Plaza Qiuguo S Hotel）位於福田區金融中心，鄰近福田口岸，搭乘地鐵僅需18分鐘便可抵達酒店。酒店附近亦有購物商場及食肆等配套，生活機能性極佳！酒店提供138間客房，提供不同主題的精品客房，部分客房提供投影儀及3D電視，可以躺在床上看電影！

深圳會展中心聯合廣場秋果S酒店（Shenzhen Convention and Exhibition Center Union Plaza Qiuguo S Hotel）
房價：人均HKD$193起（麗致大床房）
地址：深圳市福田區濱河大道5022號聯合廣場B座
交通：崗夏站步行8分鐘
深圳會展中心聯合廣場秋果S酒店搶先預訂優惠👉🏻 Trip.com

深圳酒店推介【5】深圳濱河時代亞朵S酒店（Atour S Hotel Binhe Times Shenzhen）

酒店於2016年開業，是亞朵酒店集團旗下酒店品牌，它坐落於深圳市福田區繁華CBD中心標誌性建築京基濱河時代大廈B座，樓下既是時尚購物中心KK ONE，集娛樂、購物、飲食為一體的大型綜合商業體，對於想要放鬆身心、盡情購物的旅客而言相當方便。

酒店北有大型公交車站台，前往國際會展中心約15分鐘，前往機場約30分鐘，出行極為方便快捷。酒店於Trip.com網站中獲得4.8/5的評分，有住客讚賞酒店的地理位置，以及其職員的服務態度優秀，不但會主動提供小童用品給小朋友用、更送上生日蛋糕給慶生住客，令人驚喜非常。

深圳濱河時代亞朵S酒店（Atour S Hotel Binhe Times Shenzhen）
房價：人均HKD$321起（高級雙床房）
地址：濱河大道9289號濱河時代大廈B座, 福田區, 深圳
交通：下沙地鐵站步行1分鐘
深圳濱河時代亞朵S酒店搶先預訂優惠👉🏻Agoda Trip.com

深圳酒店推介【6】深圳濱河時代ICON LAB艾墾酒店（ICON LAB Hotel Shenzhen Futian）

深圳濱河時代ICON LAB艾墾酒店（ICON LAB Hotel Shenzhen Futian）於2020年開業，位於深圳福田區CBD中心，鄰近KKONE時尚購物商場及CT Mall，步行8分鐘便可到達地鐵站，生活機能極佳！酒店設計時尚簡約，全部客房均有一整片落地大玻璃窗，部分客房更有面向城景的圓形大浴缸，可以一邊欣賞城市日落一邊浸浴，更非常打卡able！

深圳濱河時代ICON LAB艾墾酒店（ICON LAB Hotel Shenzhen Futian）
房價：人均HKD$248起（天際雙床房）
地址：深圳福田區沙嘴路8號尚美.紅樹灣1號A棟1層
交通：上沙地鐵站步行8分鐘
深圳濱河時代ICON LAB艾墾酒店搶先預訂優惠👉🏻 Trip.com

深圳按摩場10間推介！泰式中式揼骨推拿 採耳$66起！近山姆Costco北上攻略｜中山影視城$65入場玩4大景區　人氣中式茶室比深圳更平深圳書店｜10間最美書店與圖書館！「太空電梯」爆紅每日限40人福田口岸7大好去處！山姆超市／深業上城／人才公園黃秋英花海蓮塘口岸好去處4推介！仙湖睇紅葉／東湖公園賞菊／華僑城偽歐遊深圳灣口岸好去處+美食｜地鐵13號線料10月開通　必遊花卉小鎮皇崗口岸好去處5大景點！COCO Park／星空園／錦繡園　啱晒親子

深圳酒店推介【7】深圳無印良品酒店（MUJI HOTEL SHENZHEN）

深圳無印良品酒店（MUJI HOTEL SHENZHEN）於2018年開業，雖然已經開業數年，但人氣及討論度仍然不減！酒店坐落於深圳市中心的城市綜合體深業上城商圈（UPPERHILLS）內，吃喝玩樂均非常方便！酒店是全球第一家無印良品酒店，設計亦別具特色，整體理念和家具皆出自無印良品，以廢舊船木作為裝飾，貫徹其環保及簡約理念。酒店客房亦廣泛使用木系元素，配以灰色系色調，帶有舒適時尚感，部分客房更有大大的落地玻璃向著公園景，景觀開揚，採光度及空間感十足！酒店亦設有餐廳、酒吧、咖啡店及閱讀空間，讓旅客沉浸式感受極致的無印氛圍！

深圳無印良品酒店（MUJI HOTEL SHENZHEN）
房價：人均HKD$533起（A房型；包早餐）
地址：深圳福田區皇崗路5001號深業上城
交通：皇崗/福田口岸轉乘的士，車程約10分鐘
深圳無印良品酒店搶先預訂優惠👉🏻 Trip.com

深圳酒店推介【8】深圳文華東方酒店（Mandarin Oriental, Shenzhen）

深圳文華東方酒店（Mandarin Oriental, Shenzhen）於2022年開幕，位於福田區深業上城大樓高層，供應178間客房及套房，房間面積寬敞，部分更設有落地大玻璃，坐擁開揚的深圳灣及周邊城市繁榮景色。此外，酒店共設有8間餐廳及酒吧，還有一個位處高層的水療中心，以及室內游泳池、健身室等，極盡奢華便利。於Trip.com網站中獲得4.8/5的評分，不少網民的讚賞酒店的職員用手服務，會留意住客有甚麼需要而即時提供幫助，另外亦有人表示酒店高層客房的景觀出色，建議住客可選擇較高的客房入住。

深圳文華東方酒店（Mandarin Oriental, Shenzhen）
房價：人均HKD$1256起（豪華大床房「遠眺城市天際線」）
地址：深圳市福田區皇崗路5001號深業上城A座
交通：冬瓜嶺地鐵站步行約12分鐘
深圳文華東方酒店搶先預訂優惠👉🏻Trip.comBooking.com

深圳酒店推介【9】深圳福田CBD逸扉酒店（UrCove by HYATT Futian CBD）

凱悅集團旗下的深圳福田CBD逸扉酒店（UrCove by HYATT Futian CBD）位於福田區市中心，步行至福田高鐵站及地鐵福田站只需5分鐘，交通非常便利。酒店共有212間客房，房間面積由25平方米至105平方米不等，設計簡潔舒適。所有房型均配備膠囊咖啡機、智能音響、智能電視等，部分房間更面向開揚的中庭花園景觀，或配備影音設施，可以在房間內度過舒適的私人時光。酒店同時設有24小時健身房及自助洗衣服務，對商務旅客來說非常方便！

深圳福田CBD逸扉酒店（UrCove by HYATT Futian CBD）
房價：人均HKD$326起（園景大床房）
地址：深圳市福田區鵬程一路與福中三路交匯處廣電金融中心6-9樓
交通：福田地鐵站步行5分鐘
深圳福田CBD逸扉酒店搶先預訂優惠👉🏻Trip.com

更多深圳酒店推薦：
深圳酒店深圳親子酒店深圳南山酒店深圳南澳酒店東門酒店福田酒店小梅沙酒店大梅沙酒店
更多大灣區酒店推薦：
澳門酒店澳門親子酒店珠海酒店廣州白雲站酒店廣州特色酒店江門酒店中山酒店佛山酒店上海酒店上海迪士尼親子酒店四川酒店

（全文完）👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略

深圳片皮鴨推介｜12大高質抵食正宗烤鴨　花悅庭／京味張／¥128起深圳潮汕牛肉火鍋9間推介！$129起任食／近地鐵　必試八合里深圳日式放題5間推介！任食龍蝦／海膽／拖羅　回本價人均¥268起深圳戲院推介10間 ｜全深圳最大IMAX／最平¥19.9／全部地鐵站可到深圳自助餐推介｜13間酒店任食龍蝦生蠔刺身片皮鴨　最平¥166起深圳新疆菜10間推介｜烤羊排／羊肉串／火鍋　邊食邊睇民族表演深圳夜市8大人氣推介！¥1烤生蠔／羅湖雞煲一條街／鹽港海景夜市深圳椰子雞煲5間推介！榴槤／椰漿做湯底　有間比四季椰林更好評深圳海鮮大咖5間推介！即叫即煮豪華海鮮盤　人均¥60歎龍蝦、生蠔深圳美食桑拿雞7間推介！順德手工菜最平人均¥76起　必試榮記農莊深圳煲仔飯5間推介！可自選配料$20起歎鵝肝、黑松露　附地址交通深圳好去處14大刺激玩樂推介　室內滑雪／卡丁車／交通+優惠門票
行程攻略
酒店住宿資訊
深圳好去處
大灣區旅遊
深圳美食
深圳住宿
旅遊熱
旅遊Jetso
北上消費
深圳