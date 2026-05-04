深圳交通｜冇扣安全帶隨時罰¥500！小巴/大巴/的士+坐車必看5須知

深圳巴士安全帶規定｜坐深圳巴士要配帶安全帶嗎？近日深圳交通部門嚴格執法，要求所有車輛，包括大巴、的士及網約車等，乘客必須佩戴安全帶。早前更有網民分享，坐專線巴士到深圳時被當地警方截查，有幾個乘客更被趕下車！到底國內的安全帶規定有多嚴格？日後北上坐交通工具又有什麼需要留意？



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早前有港人在Facebook群組「深圳大灣區好去處開心share」中發文，分享在深圳乘搭專線巴士時被警方截查，有幾個乘客更被趕下車檢查，最終收到一張類似「泊車罰單」才獲准上車。檢查的嚴格程度，讓他不禁產生疑問：「現在國內人落深圳仍然要簽証嗎？」

網民分享坐專線巴士到深圳時被當地警方截查。（Facebook群組＠深圳大灣區好去處開心share截圖）

深圳巴士安全帶規定｜網民指事件與未扣安全帶有關

有網民留言指，很可能是因為乘客未有配戴安全帶，而遭交通警開罰，並提醒「依家查得好緊」；「坐直通巴經港珠澳回内地都有人查！無戴就收罰單！」；亦有網民表示「好耐前有個同事係羅湖商業城搭的士冇扣，一出上路面即俾人查」，隨後更被罰款¥200。到底現時國內的安全帶規定有多嚴格？

有網民留言指，很可能是因為乘客未有配戴安全帶，而遭交通警開罰。（Facebook群組＠深圳大灣區好去處開心share截圖）

深圳巴士安全帶規定｜當局表明嚴查 違法最高罰款¥500

其實，現時深圳許多的網約車、旅遊巴士等載客交通工具，都有在車廂當眼處貼有「後排請佩戴好安全帶，違者罰款」的告示，以提醒乘客上車佩戴安全帶。而深圳交警部門亦已於去年發出官方公告，提醒公民安全帶的重要性，並表明會對大客車「逢車必查」。

根據《深圳經濟特區道路交通安全違法行為處罰條例》，在高速公路或城市快速路上，乘客乘車時如被發現未有配戴安全帶，每人罰款¥500；普通道路則每人罰款¥200。內地交通規定執法嚴謹，到底北上乘坐交通工具還有什麼需要留意？

深圳巴士安全帶規定｜深圳交通5大注意事項

深圳交通注意事項【1】公共巴士也要配戴安全帶嗎？

內地的市區巴士（或稱公交車）一般設有乘客站立區且停留站點較多，以便市民短途出行，因此這類車輛一般不會配備安全帶，也不能在高速路行駛。若車輛本身沒有配置安全帶，自然不存在佩戴安全帶的要求。但如果是乘搭旅遊客運大巴，不論是不是長途，都必須扣上。

市區巴士一般設有乘客站立區且停留站點較多，以便市民短途出行，因此這類車輛一般不會配備安全帶。（小紅書@可可）

深圳交通注意事項【2】除深圳外，其他城市罰則一樣嗎？

需要注意的是，內地允許各省份根據當地的實際交通情況而提高處罰上限，因此，不佩戴安全帶的罰款金額會視乎各省市的交通條例而有所不同。目前，全國性的基礎法律標準（《中華人民共和國道路交通安全法》）規定，後排乘客未使用安全帶，將被處以警告或罰款¥5以上、¥50以下的罰款。

不過，除了深圳以外，另一個港人常去城市廣州，其規罰亦相對嚴厲。若駕駛人或者乘坐人員未按照規定使用安全帶，處警告或者¥200罰款。

深圳交通注意事項【3】帶小朋友坐網約車／的士，手抱算不算「超載」？

在香港，根據《道路交通（交通管制）規例》，不足3歲的兒童不計算人數；3名3歲或3歲以上的兒童，如每人身高不超過1.3米，則算作2人。但內地《中華人民共和國道路交通安全法》，則是「按人頭」計算。無論是手抱嬰孩或幾多歲的小童也好，均獨立算作1人。雖然「超載」罰款主要針對司機，但被執法人員中途截查及趕下車，亦會影響行程！

另外亦提提大家，此規管同樣適用於港車北上的司機，根據相關法律規定，私家車的載人超過核定人數的百分之二十以上（未達百分之五十），則記3分，及按情況處以最高¥200罰款。

無論是手抱嬰孩或幾多歲的小童也好，均獨立算作1人。（小紅書@深圳巴士集團股份有限公司）

深圳交通注意事項【4】開車門只能「右側上落」

香港靠左行駛，乘客習慣停泊後推左邊車門落車。但要注意，依《中華人民共和國道路交通安全法實施條例》規定，乘車人不得從左側上下車。若然發生交通事故，開門乘客需承擔法律及賠償責任。

深圳交通注意事項【5】12歲以下的兒童禁止坐副駕

不少家長為了方便看管小朋友，讓他們坐副駕。但根據《深圳經濟特區道路交通安全違法行為處罰條例》，十二歲以下兒童乘坐在副駕駛位置，或者四周歲以下兒童乘坐小型、微型非營運載客汽車未使用安全座椅，罰款¥300！

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