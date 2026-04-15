飛機餐排行榜最好食10大！國泰第4 榜首是廉航？時令食材主廚現煮

飛機餐排行榜｜如果能在30,000多呎的高空享受一頓豐富的飛機餐，定能為旅程錦上添花。美國知名媒體《今日美國》（TODAY）選出全球最好食飛機餐排行榜，其中國泰航空成功上榜，取得第四名，不過，令人意外的是，第一名竟然不是以奢華見稱的阿聯猶航空，而是一間主打親民價錢的廉航。到底何方神聖？



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飛機餐最好食排行榜 國泰第四

飛機餐不一定難以入口！美國知名媒體《今日美國》（USA Today）旗下的「10 Bes讀者票選獎」每年都會票選「全球最佳航空餐飲」排行榜，榜單由專家小組提名，並經讀者票選而誕生。2025年底最新上榜的航空包括阿提哈德航空、新加坡航空、達美航空等著名航空公司，其中香港的國泰航空更成功取得第四名。

哪一間航空公司的飛機餐最好吃？

飛機餐最好食排行榜【第1名】捷藍航空（JetBlue Airways）──網民戲稱「掛羊頭賣狗肉」

捷藍航空所有航班均提供免費小吃和飲品，品牌包括Goldfish、百事可樂和Dunkin等。此外，旅客還可以購買高級酒精飲料及精選小吃盒。因其飛機餐過於精緻，甚至有網民在小紅書戲稱捷藍航空是「掛羊頭賣狗肉」的廉航，而商務艙的餐牌提供3道主菜，例如有咖喱烤雞、慢煮豬肩肉、意大利小貝殼粉等（視乎航班而定），賣相和味道都不馬虎！

飛機餐最好食排行榜【第2名】紐西蘭航空（Air New Zealand）──無限續飲優質酒類／網民大讚服務貼心

紐西蘭航空的所有艙都可享用精心烹製的新鮮熱餐和紐西蘭紅酒，航空公司更會與當地供應商合作，推出紐西蘭農產品、獨特的毛利特色食材和酒類。即使是經濟艙，都可以使用免費Wi-Fi，以及無限續飲多種優質紅酒、白酒、啤酒及飲料，選擇豐富，更有網民大讚食物味道新鮮，而且還可在訂票前選擇特殊餐食，如純素、無麩質、穆斯林餐等，相當貼心。

飛機餐最好食排行榜【第3名】大韓航空（Korean Air）──被稱「大韓名物」韓式拌飯／獲選「最佳航空美食」首獎

大韓航空提供以新鮮食材烹調的時令美食，菜單主打傳統韓國料理，坐長途飛機也提供選擇多樣的小吃服務，從三文治到鬆餅應有盡有。不少坐過大韓航空的網民都大讚其韓式拌飯（Bibimbap）有質素，封它為「大韓名物」，該餐點更曾獲得知名旅遊雜誌《環球旅行家》的「最佳航空美食」首獎！

飛機餐最好食排行榜【第4名】國泰航空（Cathay Pacific Airways）──菜單多元化／招牌煎牛扒

作為香港代表的國泰航空亦榜上有名，《今日美國》讚其餐飲菜單多元化，不但有香港傳統餐點及知名品牌美食，還有各種國際佳餚。而商務艙為人熟知的拿手好菜是煎牛扒，厚切的牛扒配上薯菜，不但份量十足，而且入口細嫩，令人回味無窮！

國泰航空商務艙煎牛扒最為出名！（小紅書@史蒂文）

飛機餐最好食排行榜【第5名】土耳其航空（Turkish Airlines）──主廚即席烹調／自家製手工麵包三文治／網民讚有儀式感

土耳其航空的飛機餐以融入當地食材以及新式的烹飪技巧見稱。在部分航班上，還有「空中主廚」在30,000呎高空為乘客烹調美食。短程航班更會提供以自製手工麵包製作的三文治。有網民更分享，即使是經濟艙的飛機餐亦非常有儀式感，提供餐前麵包、芝士、沙律、正餐及飯後甜品，均按照西餐上菜程序，餐具亦不是塑膠，而且還有「洗漱包」（旅行套裝）提供，體驗極佳。

飛機餐最好食排行榜【第6名】阿提哈德航空（Etihad Airways）──經濟艙都可享用mini bar

阿提哈德航空是中東著名的頂級航空公司之一，每份餐點均以新鮮時令食材烹調，展現目的地特色。即使是經濟艙亦不馬虎，包括有新鮮出爐的麵包捲、甜點以及含酒精和不含酒精飲料。有網民分享，坐經濟艙都可享受mini bar的調酒，稱其性價比極高。

飛機餐最好食排行榜【第7名】新加坡航空（Singapore Airlines）──國際名廚精選餐單／免費Wi-Fi＋名物調酒

新加坡航空的國際烹飪專家團隊由五位國際名廚組成，除了有精心烹調的菜式外，他們更特意在模擬加壓客艙中測試食物的味道，以確保在高空中，菜餚保持水準。而新加坡航空的服務亦深受稱讚，無論是經濟艙還是商務艙，都可以使用免費Wi-Fi，以及享受他們的名物「Singapore Sling」調酒。

飛機餐最好食排行榜【第8名】達美航空（Delta Air Lines）──每季更新餐牌／採用時令食材

作為美國三大傳統航空公司，達美航空的餐牌每個季節都會重新設計，且盡可能都會用當地農民的食材，而商務艙更常有中式料理、牛肋排等提供，還可飲用啤酒、紅酒和烈酒等多款酒類。

飛機餐最好食排行榜【第9名】法國航空（Air France）──品酒大師精選紅酒／長途機設自助小食

法國航空除了有美味的飛機餐外，更提供由品酒大師Xavier Thuizat精選的紅酒。乘客還可以根據艙位等級和目的地，享用由不同廚師精心烹製的各式佳餚。坐長途機的乘客更可享受自助小食。不少網民大讚其飛機餐擺盤精緻，且可以品嘗各式的美酒，在上機時已感受到濃濃的異國風情。

機餐最好食排行榜【第10名】夏威夷航空（Hawaiian Airlines）──雞尾酒啤酒／夏威夷名牌飲品

夏威夷航空主打充滿島嶼風情的餐飲菜單，菜單由主廚和侍酒大師精心設計。飲品方面，精選了美國夏威夷獅王咖啡（Lion Coffee）、茂宜釀酒公司（Maui Brewing）出品的啤酒以及Ko Hana蘭姆酒調製的雞尾酒，均是夏威夷有名氣的品牌。

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