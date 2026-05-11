漢坦病毒台北現死亡首例！遊台5注意事項必備老鼠地圖！5老鼠災區

台灣旅行｜遊台的朋友注意啦！近月台灣傳出2宗漢坦（漢他）病毒個案，其中一名台北大安區的70歲患者死亡，為台灣近25年來因漢坦病毒死亡的首例。台灣一直是港人的熱門旅遊勝地，如果準備遊台應該怎麼辦？當地人自發推出2款「老鼠地圖」，大家不妨善用以減少中招的風險！此外，外遊時亦因注意以下5大事項！



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漢坦病毒｜全台首宗死亡個案 當局呼籲民眾切勿過度恐慌

台灣今年1月出現首宗漢坦病毒病例，患者為一名70多歲長者，於一周後發病死亡，是台灣近25年來首宗死亡個案。而鄰近的新北市，近日亦有一名70歲老人確診，該患者發病前沒有接觸過老鼠，當局正調查感染源頭。不過，台當局疾管部門明確指出，今年的漢坦病毒疫情和所謂「鼠患」並未升溫，呼籲民眾不要過度恐慌。

除台灣外，荷蘭郵輪洪迪厄斯號亦出現多宗漢坦病毒個案，船上有8人確診，有3名病人死亡，船上其餘146人雖無症狀，但仍需接受隔離。

台當局疾管部門指出，今年的漢坦病毒疫情和所謂「鼠患」並未升溫，呼籲民眾不要過度恐慌。（Pixabay）

漢坦病毒｜漢坦病毒是什麼？

漢坦病毒（Hantavirus，又稱漢他病毒）主要透過帶病毒的囓齒動物（如老鼠、田鼠）尿液、唾液或糞便所形成的氣溶膠顆粒傳播，死亡率達到40%。人類感染病毒後，會出現的症狀包括：發燒、頭痛、肌肉痛、出血熱或嚴重肺水腫。

人類感染病毒後，會出現發燒、頭痛、肌肉痛、出血熱或嚴重肺水腫。（AI生成圖片）

漢坦病毒｜漢坦病毒會人傳人嗎？

世界衛生組織專家指出，漢坦病毒雖然屬嚴重傳染病，但其傳播模式與流感及新冠病毒不同，極少發生人傳人的情況，因此全球大流行的風險較低。現時多數病例只會由老鼠傳染給人類，目前僅南美洲發現的安第斯病毒具人傳人能力，且多限於家人或醫護人員等長時間緊密接觸者。

漢坦病毒｜台北5大老鼠熱點

台灣出現鼠患問題，引起全台關注。有見及此，台北市環保局亦公布台北5大老鼠熱點，以便市民提高警覺。地點包括大安、中山、中正、大同及萬華區。如港人前往這些地區遊玩時，建議多加留意周邊垃圾桶、草叢及餐飲區衛生狀況。

漢坦病毒｜台灣網民自製2款「老鼠地圖」

此外，台灣網民亦自製了2款不斷更新的「老鼠地圖」，包括「見鼠地圖Rat Radar」與「雙北地減鼠」，透過全民回報機制即時標註鼠蹤熱點與毒餌位置，協助市民避開潛在的衛生風險。

【1】見鼠地圖Rat Radar

「見鼠地圖Rat Radar」主要功能為追蹤鼠蹤，以及標註毒餌分布位置。此外，平台亦設計了「捕鼠英雄榜」，透過排名競賽提升市民的參與度。

【2】雙北地減鼠

「雙北地減鼠」透過視覺化地圖顯示鼠蹤，無須註冊即可回報。地圖上會以密集的紅點來顯示鼠患的嚴重程度。（網站不定期維護中）

漢坦病毒｜旅遊5大注意事項

除了透過App盡量避免踏足鼠患嚴重的地方，旅客還有什麼方法降低中招風險？

漢坦病毒旅遊注意事項【1】出發前瀏覽官方疫情資訊

根據台灣疾病管制署建議，旅客出發前，可先上當地官網留意最新疫情資訊及防疫建議，並可視乎需要預約「旅遊醫學門診」做簡單評估。

漢坦病毒旅遊注意事項【2】自備口罩、防蚊液及乾洗手液

旅客外遊時可自備一次性口罩、防蚊液及乾洗手液等防疫用品，以便不時之需。

漢坦病毒旅遊注意事項【3】「防鼠三不」原則

桃園市政府衛生局亦有提供預防鼠患的「防鼠三不」原則，分別是不給吃、不給住、不給來，港人外遊時亦可參考：

不給吃：垃圾、廚餘加蓋密封，斷絕老鼠糧食來源。

不給住：清除雜物堆積，不讓老鼠有蓋窩的機會。

不給來：封堵門縫、牆洞及管線孔，讓老鼠進不來。



清除雜物堆積，不讓老鼠有蓋窩的機會。（AI生成圖片）

漢坦病毒旅遊注意事項【4】檢查住宿床底、牆角 注意通風

根據國際旅行衛生健康諮詢網建議，前往外地旅行時，應注意住宿環境是否衛生，檢查床底、牆角有無鼠跡。如果在郵輪、密閉空間內，則要注意通風，避免長時間暴露於可能被污染的空氣中。

漢坦病毒旅遊注意事項【5】旅遊後21天內感到不適 立刻求醫

台灣衛生福利部疾病管制署建議，旅遊後21天內如有不適，應立刻求醫，並告知醫師相關旅遊史。如果有咳嗽、喉嚨痛等呼吸道症狀，建議配戴口罩。

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