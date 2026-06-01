內地遊客遊台吃冰驚艷全不踩雷　直呼台灣冰品領先全球十幾年

炎炎夏季到來，許多人都會忍不住吃上一碗冰消暑。近日，就有中國內地網友來台旅遊後發現，幾乎每一家台灣冰店所販售的冰品，都十分好吃，美味程度完全輕鬆領先全世界，引起許多中國內地網友共鳴。



事主在「小紅書」上表示，自己最近抽空到台灣觀光10天，雖然過程中有品嘗到好吃的豬油拌飯、滷肉飯及臭豆腐，但他認為上述餐點皆可以在內地找到類似的口味。不過，他指出，在台灣只有「冰」是無法被替代的美味，更直呼「領先世界各地十幾年」。

事主透露，一路從台北、台中、高雄吃到台南，幾乎沒有踩雷，每一家冰店都特別好吃。他坦言，自己也算是吃了十幾年的冰，不管是刨冰、綿綿冰還是冰沙都嚐過，開玩笑自稱「算是半個吃冰專家」，並附上多張在台灣吃冰的照片。

貼文一出，立刻引起內地網友共鳴，

「高雄和台南的冰真是偉大，回內地一個多月了，還在日思夜想」

「台灣的冰淇淋超級好吃」

「幸好去過了，一個愛吃冰人士真的很愛台灣的食物」

「去了五天，長胖了11斤（5.5公斤）」

「每次看台劇都很想吃裡面的冰」



其中，常見的冰品配料「芋頭」更是擄獲不少老饕的心，

「我記得芋圓冰很好吃」

「芋頭控會發瘋的地方」

「以前去的時候，第一次在冰裡面加芋頭，完全震驚了，真的好吃」

「在台北吃了芋圓冰後，回來內地再也吃不了連鎖店的芋頭了，根本不是一個味道」



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