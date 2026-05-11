台灣蘭嶼手信9推介　杯墊/飛魚卵XO醬/手作飾品　當地特有飛魚乾

蘭嶼，有著「飛魚故鄉」的稱號，居住在島上達悟族的生活方式與傳統也都繞著飛魚文化，且重視與大自然共生，而富有盛名，站在湛藍的海岸感受海風的吹拂，體驗著當地極具特色的風土民情與自然美景，是不是也想要把所有當地的美好事物帶回家？



現在推薦2026蘭嶼9款必買伴手禮，不論是蘭嶼舌尖上的美味，或是特色手工藝品，全部推薦給你，創造一個獨一無二的蘭嶼回憶。

2026蘭嶼必買伴手禮

+ 9

1. 老周故事伴手館飛魚餅、飛魚薯條

說到蘭嶼伴手禮，第一個想到的絕對是飛魚系列產品，「老周故事」是2020年創立的品牌，他們推出了有著鮮甜滋味的飛魚餅，酥酥脆脆又有魚肉的香氣，一口一片剛剛好，另外飛魚薯條是以飛魚粉與馬鈴薯片新鮮製作而成，吃起來口感酥脆，帶有些許甜味不膩口，讓你吃了一口接一口，也是小朋友會喜愛的一款零食，喜歡大海鮮味的你千萬不要錯過喔！

老周故事伴手館

Google 評分：5

聯絡電話：0928 078 325

店家地址：952台灣台東縣蘭嶼鄉開元漁港候船室

營業時間：08:30 – 17:00



2. 頑固Stone Tea飛魚卵XO醬

飛魚是大海送給蘭嶼的禮物，而蘭嶼居民也將飛魚使用得淋漓盡致，像是將飛魚子製做成飛魚卵XO醬，把飛魚卵的香氣與XO醬融合，將它加在任何料理之中，都非常美味，一口吃下，真的既奢侈又滿足。

蘭嶼旅人·Rover

Google 評分：4.3

店家地址：95241台灣台東縣蘭嶼鄉村25之1號

營業時間：10:30 – 21:30



3. 人人特產店飛魚乾

一走到人人特產店店門口，你可以看到許多大大小小的手繪招牌，以及飄揚在空中的繽紛旗幟，形成一種樸實可愛的景象，讓遊客們常常忍不住在購物前先停下來拍照打卡。

蘭嶼是飛魚的故鄉，在蘭嶼隨處可見居民在家門前曬飛魚乾的景象，充滿海洋氣息的飛魚乾用來煎煮拌炒都適合，也是很棒的下酒菜，喜歡海味的你，一定要嘗試。

蘭嶼人人特產店

Google 評分：3.9

聯絡電話：08 973 2583

店家地址：95241台灣台東縣蘭嶼鄉47號

營業時間：07:00 – 22:00



4. 飛魚鬆蛋捲

將蛋捲融合飛魚鬆，創造出口感鹹香的飛魚鬆蛋捲，飛魚的鮮美滋味加上香氣迷人的青蔥，彷彿置身在大海，再搭配一杯茶或是咖啡絕對是完美組合，讓人忍不住一口接一口，記得要多帶一些回家，免得吃完了還想再吃。

老周故事伴手館

Google 評分：5

聯絡電話：0928 078 325

店家地址：952台灣台東縣蘭嶼鄉開元漁港候船室

營業時間：08:30 – 17:00



5. 蘭嶼小米酒

小米酒是台灣原住民常見的傳統酒精飲料，在祭典上，代表豐收，過去食物沒有那麼富足，只有在有餘糧時才會釀造，於是成了他們生活中神聖且不可或缺的飲品，外包裝充滿蘭嶼在地達悟族的特色風情，還可以當存錢筒，小米酒建議冰鎮飲用，另外與啤酒或汽水調合成屬於你的夏日調酒，風味絶佳，喜歡小酌的你不要錯過了。（未成年請勿飲酒，飲酒過量，有礙健康）

蘭嶼人人特產店

Google 評分：3.9

聯絡電話：08 973 2583

店家地址：95241台灣台東縣蘭嶼鄉47號

營業時間：07:00 – 22:00



6. 達悟族船眼鑰匙圈、杯墊

在蘭嶼常看到這個圖騰，它是達悟族拼板舟上的經典圖騰「船之眼」(簡稱 船眼)，在船首和船尾的左右兩側都有「船之眼」，就像是船的眼睛，具有避邪、保佑平安和指引方向的意義對於以海為生的達悟族而言，是非常重要的傳統圖案，可以將船眼鑰匙圈、杯墊帶回家送給朋友。

老周故事伴手館

Google 評分：5

聯絡電話：0928 078 325

店家地址：952台灣台東縣蘭嶼鄉開元漁港候船室

營業時間：08:30 – 17:00



7. 海時光，紙巴士特色明信片

海時光‧紙巴士的設計師小凱將達悟族傳統圖騰、飛魚、拼板舟，以及大海呈現在明信片上，加上獨特的色彩運用，讓你每張都想收集，而海時光，紙巴士，顧名思義就是一輛巴士攤車，他們在每年的旅遊季節4月～9月都會在蘭嶼的五孔洞擺攤。

如果來蘭嶼玩時，有經過五孔洞可以去逛逛，買幾張明信片，將你在蘭嶼的美好回憶封存在可愛的明信片上面。

五孔洞

Google 評分：4.4

聯絡電話：08 973 2001

店家地址：952台灣台東縣蘭嶼鄉

營業時間：24小時營業



8. 字遊島語手作選物

崇尚自由自在生活的店主，以愛為出發點來創作獨一無二的飾品（耳環、項鍊、手鍊），作品中充滿著她對蘭嶼這片土地的愛，將屬於蘭嶼充滿熱情的顏色通通編織其中。

另外也會將水晶礦石、各式貝類、海廢珊瑚融入編織品之中，時髦又可愛，非常推薦送給朋友，記得一定要來逛逛，尋找屬於你的命定可愛飾品。

字遊島語手作選物

Google 評分：5

聯絡電話：0988 993 797

店家地址：952台灣台東縣蘭嶼鄉77號

營業時間：星期一至星期三11:00 – 17:00；星期五至星期日14:00 – 20:30；星期四休息



9. 山林工作室手工布包

山林工作室的老闆張林山將達悟族傳統的經典圖騰以紮染方式製做成不同尺寸的布包，像是小巧可愛的零錢包或是購物托特包，將蘭嶼跟達悟族的島上風情全部體現在包包上，每個包包都只有一個，絕對是充滿特色的伴手禮。

老闆也會在蘭嶼島上採集不同種類的貝殼、海螺，將它們做成項鏈、耳環散發著蘭嶼的海島氣息。

山林工作室

Google 評分：4.9

聯絡電話：08 973 2934

店家地址：952台灣台東縣蘭嶼鄉



常見問題 Q&A

蘭嶼有哪些必買的飛魚相關伴手禮？ 蘭嶼的飛魚相關伴手禮包括飛魚餅、飛魚薯條、飛魚卵XO醬、飛魚乾和飛魚鬆蛋捲，這些產品都充分展現了飛魚的鮮美風味。 蘭嶼有哪些具有當地文化特色的手工藝品？ 蘭嶼的特色手工藝品包括達悟族船眼鑰匙圈、杯墊、山林工作室的手工布包，以及字遊島語手作選物的飾品，這些都融入了達悟族的傳統圖騰和海島風情。 蘭嶼有什麼特色飲品可以帶回家？ 蘭嶼的小米酒是當地的特色飲品，外包裝充滿達悟族風情，建議冰鎮飲用，或與啤酒、汽水調合成夏日調酒。 在蘭嶼可以買到什麼特色明信片？ 海時光‧紙巴士提供的特色明信片，設計上融合了達悟族傳統圖騰、飛魚、拼板舟等元素，色彩獨特，非常值得收藏。 蘭嶼有什麼獨特的飾品可以選擇？ 字遊島語手作選物提供獨一無二的飾品，如耳環、項鍊、手鍊，這些飾品中融入了水晶礦石、貝類和海廢珊瑚，充滿蘭嶼的熱情與海島氣息。

【本文獲「輕旅行」授權轉載。】