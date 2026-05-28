珠海必買手信7大｜葡記手信/爆漿肉鬆吐司/非遺鴨扎包/馬仔天花板

珠海手信推介｜珠海毗鄰港澳，一橋連接澳門、半小時通達香港，獨特的地理位置，讓這裡的手信既有澳門葡式風情，又有嶺南傳統滋味，《香港01》好食玩飛精選7大必買推介——現烤現賣的PAUL KEI葡撻，美珍香珠海限定爆漿肉鬆吐司，還有30年本土老字號，有些鄰近口岸，附交通指引及人均參考，讓你從拱北、青茂、橫琴等口岸過關後，就能輕鬆掃貨。



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珠海必買手信【1】PAUL KEI澳門葡記手信 —— 黃油曲奇／現烤葡撻

源自澳門的頂級手信品牌，珠海旗艦店佔地超2000平方米，是華南區超大手信門店。主打現烤葡撻、小金盒曲奇、肉脯、蝴蝶酥等，所有產品先試吃再買，葡撻年銷千萬份，酥皮層次分明、蛋奶香濃郁；小金盒禮盒包裝精緻，送禮高級感滿滿，是港澳旅客過關必帶手信。

PAUL KEI澳門葡記手信

地址：

香洲區漁灣路29號海韻廣場一層99號鋪B區1層B1001號商鋪

香洲區漁灣路29號海韻城華發新天地A区1層A1015號

珠海站來魅力口岸城1F

香洲區吉大街道情侶中路639號

香洲區吉大街道優和匯南區L1層

香洲區橫琴粵澳深度合作區環島東路2050號橫琴口岸廣場2層C區203商鋪

香洲區橫琴新區琴政路38號橫琴勵駿龐都廣場1樓L110號商鋪

香洲區寶興路81號

人均消費：¥90



珠海必買手信【2】禮記餅家——百年老字號／原味棋子餅

源自澳門的百年餅藝老字號，珠海設廠多間門店，是港澳旅客北上掃貨必買。堅持古法手工130℃恆溫烘焙，不添加防腐劑，鬆化不膩，被稱為「澳門杏仁餅代表」。必買招牌：粒粒杏仁餅、紫菜肉鬆蛋卷仔、原味棋子餅、陳皮餅、雞仔餅，配茶一流。

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禮記餅家

地址：

香洲區橫琴口岸廣場C區2樓213鋪

香洲區興業路391號丹田城市廣場1層

人均消費：¥60



珠海必買手信【3】李嘉濟LI KAKI——40年純手作養生茶點／包裝精緻

李嘉濟LI KAKI1985年創立，珠海純手作零添加養生茶點代表，主打藥食同源，無防腐劑、無香精，本草茶點造型好看又好吃，手工米糕純大米製作、無油少糖，鬆軟綿密，包裝精緻，店内還有特色飲品和茶包。

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李嘉濟LI KAKI

地址：

香洲區情侶中路 639 號百島書房內

香洲區紫荊路南坑市場對面珠機大廈

人均消費：¥50



珠海必買手信【4】明超餅家沙琪瑪——斗門43年隱世老店／秘製沙琪瑪

明超餅家沙琪瑪是斗門乾務馬山村43年街坊老字號，藏在村內舊街小巷，堅持90%工序純手工，現做現賣、不囤貨。招牌沙琪瑪（馬仔）被稱為「珠海沙琪瑪天花板」，和市售完全不同。沙琪瑪外韌內鬆、蛋香超濃、麥芽糖絲拉絲不黏牙，厚切紮實。必買手工沙琪瑪（原味），另有雞仔餅、二字酥、嫁女餅等傳統點心。

明超餅家沙琪瑪

地址：斗門區乾務鎮馬山村舊街里（近馬山學校）

人均消費：¥25包



珠海必買手信【5】 美珍香吐司 —— 爆漿肉鬆吐司

新加坡老牌肉乾品牌，珠海分店主打芝士肉乾吐司，火遍內地機場的網紅美食。現點現烤，吐司外酥內軟，夾滿招牌肉乾、鬆軟肉鬆與濃郁芝士，一口拉絲、鹹甜交織，層次感超豐富。必買招牌肉鬆爆漿吐司、炭燒肉乾方包。除了吐司，肉乾、肉鬆餅乾亦為熱門手信，獨立包裝方便攜帶，送禮自用皆宜。

美珍香吐司

地址：

珠海市香洲區銀樺路102號珠海萬象匯B135號商鋪

珠海市金灣區金灣機場出發二層

珠海市金灣區三灶鎮海澄機場候機樓西指廊二樓2W-R-17號場地

珠海市金灣區三灶鎮海澄機場候機樓西指廊二樓2E-R-12號場地

人均消費：¥35



珠海必買手信【6】 采蝶軒 —— 珠海30年烘焙老字號／純手工千層肉酥餅

珠海本土老字號烘焙店，深耕數十年，主打手工酥餅、老婆餅、蛋撻等經典廣式包點。手工酥餅採用千層酥皮，層次分明、酥軟掉渣，必買招牌手工千層肉酥餅、老婆餅。配茶一流，每日新鮮出爐，本地人日常必買。

采蝶軒

地址：

珠海市香洲區昌平路205號商鋪

珠海市香洲區鳳凰南路1066號丹田廣場F1層

珠海市香洲區吉大景山路93號吉大村金昇大廈1層

珠海市香洲區前山明珠南路

人均消費：¥30



珠海必買手信【7】何叔公鴨扎包——珠海非遺臘味／便攜真空包裝

珠海斗門百年非遺臘味，鴨腸捆扎鴨腳、鴨下巴、鴨肝、肥豬肉，醬香濃郁、鹹甜適中，嚼勁十足。堅持傳統工藝醃製、晾曬，蒸熟後琥珀油亮，肥而不膩，酒香與臘香交融，是嶺南水鄉的味道。真空包裝方便攜帶，送愛酒長輩超合適。

何叔公鴨扎包

地址：珠海市斗門區蓮洲鎮橫山街泰來路 517 號

交通：巴士510路至橫山市場站步行5分鐘即達

人均消費：¥80



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