福岡航班乘客暈倒　靚仔醫生救人！沒醫生在場怎辦？機艙急救4步

搭飛機｜外遊時如在飛機上突然感不適怎麼辦？近日一班由香港飛往福岡的香港快運（HK Express）航班上有乘客暈倒，幸得機艙服務員即時急救，並找到同機有醫生協助施救。但搭飛機未必每次都有專業醫護人員在機上，若突然不適或遇到緊急醫療事故，記得不要慌張，機艙服務員都接受過基礎醫療訓練，可尋求他們協助。即睇下文！



👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略

有網民日前在社交媒體「小紅書」發文指，一班由香港飛往福岡的香港快運航班上有乘客暈倒，機艙服務員隨即進行急救，並在機上透過廣播緊急呼籲醫護人員協助，幸得一位185cm高靚仔醫生協助，為病人進行救援，事件引發大量網民討論。

若真的不幸在飛機上需要醫療協助，也不用太過擔心，機艙服務員都有4招可協助突感不適的乘客！《香港01》好食玩飛頻道綜合航空公司，以及台灣衛生福利部的講法，在飛機上萬一有乘客發生突發狀況時，通常會先廣播有無醫療背景人員在機上，要求協助。若真的沒有醫護人員在機上時，就可以透過機上的衛星醫療系統，與地面上的醫療人員進行遙距治療評估。

飛機緊急醫療協助四招

飛機救援第1招｜不適就按呼叫燈 尋求機艙服務員幫助

搭飛機突然不適的確會令人感到慌張。根據航空公司的網站，其實機艙服務員都接受過處理多種情況的訓練，包括基礎醫療訓練，即使同機上沒有專業醫護人員也可協助有簡單醫療需要的乘客。而飛機上亦配置了急救設備及心臟除顫器（絕大部份飛機配有），所以乘客想尋求醫療協助時，可以立即找機艙服務員幫助。

若感不適可按呼叫燈找機艙服務員幫助。（AI生成圖）

飛機救援第2招｜緊急廣播呼 籲機上醫護人員協助

若病人的情況需要專業醫生救援，機艙服務員會同時透過緊急廣播呼籲，機上如有醫護人員，便可向機艙服務員表明身份，前往協助評估及處理病人的需求。

飛機救援第3招｜空姐最強後盾—地面遠距醫療中心

飛機上未必每次都有醫護人員同機，這時候也不需要太過驚慌，因地面會有24小時專家支援，機艙服務員可透過衛星電話尋求地面遠距醫療中心協助，地面的醫生會透過語音向機艙服務員講解，如何逐步向患者進行檢查並診斷病情。

飛機救援第4招｜危急情況 轉飛最近機場降落

根據MedAire網站指，如地面的醫療中心評估患者的病情危及生命，例如疑似急性心肌梗塞、腦中風、嚴重腦部創傷或孕婦早產），會按情況建議機長是否需要改道飛到距離最近、且具備良好醫療條件的城市實施緊急降落。若真的需要改道，地面的救護車和醫療團隊會在飛機降落前，直接在停機坪上等候，飛機一開艙門便能立刻將患者送院搶救。

外遊小提示：

小提示【1】常備藥記得要跟身！

長期病患者外遊時，記得隨身攜帶常備藥，例如心臟病藥、哮喘吸入劑、抗過敏藥或個人慢性病藥物，千萬不要放進托運行李，必須放在隨身袋內隨手可得的地方。

常備藥記得要跟身。（AI生成圖）

小提示【2】提早買好旅遊保險 避免繳付昂貴醫療費用！

外遊前最好提早買定旅遊保險！萬一真的不幸在航程中需要緊急轉飛或在海外入院，醫療費用可能非常昂貴，一份全面的旅遊保險能提供極大的保障。

（全文完）👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略