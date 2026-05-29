深圳水上樂園6大推介｜¥49起任玩！超長滑梯／粉紅沙灘／兒童免費

深圳水上樂園｜暑假好去處｜深圳好去處｜夏天想去戶外同陽光玩遊戲？原來深圳都有好多水上樂園，又大又多好玩設施，包括人造浪、彩虹滑梯、人造粉紅沙灘等。《香港01》好食玩飛記者為大家精選6大深圳必去水上樂園懶人包！門票最平低至 ¥49起，甚至有園區推出小童免費入場優惠，當中包括必玩水上設施、門票、交通等資訊，炎炎夏日好去處必去！



深圳水上樂園【1】歡樂谷瑪雅水公園——過關後15分鐘地鐵即達／小童長者免費／彩虹賽道

深圳老牌水上樂園，以瑪雅文明為主題，曾獲世界水公園協會（WWA）行業創新獎，批鄰世界之窗，深圳灣口岸過關後15分鐘地鐵即達，位置超方便。園內有6大經典戲水項目，包括羽蛇神環、彩虹賽道、瑪雅水寨、太陽迷旋等，2000平方米園區，適合合家歡暢玩。場內設更衣室、吹風機、淋浴區，建議自備防水手機袋及拖鞋，儲物櫃需額外租借。

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歡樂谷瑪雅水公園

地址：深圳市南山區僑城西街1號歡樂谷

交通：深圳地鐵1、2號線世界之窗站A出口步行3分鐘

門票：成人全日票¥228（含陸園+水公園），夜場票¥149（17:00入場），兒童或長者票¥130，1.2公尺以下兒童免費



深圳水上樂園【2】海上田園—— 濱海田園景致／巨型造浪池

海上田園水上樂園位於寶安沙井臨海一帶，結合濕地田園風光與水上遊樂設施，環境開闊空氣清新，遠離市區人潮，適合想悠閒消暑的遊客。園內設有巨型動感造浪池、互動親子水寨及悠閒漂流河，還有光影不夜城、紅樹林游船、恐龍樂園、家庭過山車、非遺體驗工坊，不論追求刺激或是帶小朋友遊玩都合適。園區空間充足，休憩區域多，配套更衣室、儲物區一應俱全。

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沙井海上田園水上樂園

地址：深圳市寶安區沙井街道西鄉濱海大道海上田園

交通：地鐵11號線沙井站出站，轉乘公交M351前往，下車後步行約10分鐘

門票：成人票¥98，兒童票¥78（包含門票+親水樂園），1.2米以下小童免費



深圳水上樂園【3】大運沐森水世界 —— 爆笑蟲主題水上樂園／環園懶人漂流河

位於龍崗大運片區，港口過關後交通順暢，適合不喜歡過度刺激設施的遊人及親子家庭。園區分為休閒戲水區、主題造浪池、親子水寨三大區域，最近有爆笑蟲主題，還有環園懶人漂流河，可乘浮圈隨波遊走，愜意消暑。整體環境乾淨舒適，人流相對疏朗，不用長時間排隊。

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大運沐森水世界

地址：深圳市龍崗區大運新城青春路

交通：地鐵3號線大運站G出口步行約10分鐘

門票：成人票¥65；兒童票¥38；1.2 米以下兒童免費



深圳水上樂園【4】雲裡夢想水世界——芭比風粉紅沙灘／夜間歡樂派對

位於龍崗坂田的雲裡夢想水世界，擁有30,000平方米的超大場地的夢幻粉紅系主題水上樂園，未開始玩水已經可以不停打卡！3大主題場景包括火烈鳥之森、遇見海豚灣、獨角獸城堡，編織粉紅童話夢，讓每位遊客都能童心滿滿。 喜愛刺激的你，不能錯過高速滑道、彩虹滑梯、造浪池、芭比風粉紅沙灘，晚上還有歡樂派對和精彩演出，由朝玩到晚！

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星高度夢想水世界

地址：深圳龍崗坂田街道發達路雲裏夢想樂園

交通：深圳地鐵5號線坂田鐵站D出口步行約200米

門票：成人票¥89起，1.4米內兒童¥49起，1米以下免費，16:30後入場夜場票¥49起



深圳水上樂園【5】中信金沙灣水世界——360度刺激龍卷風滑道／超美日落

中信金沙灣水世界位於深圳市大鵬新區金沙灣畔，是集激爽遊樂和精彩演藝於一體的大型綜合水上互動娛樂中心。水世界必玩的設施是「挑戰龍卷風」，玩家在扭曲盤旋的滑道，來回震盪、拋至高點，並在大喇叭裂口處俯瞰海天絕美全景；然後在鋸齒巨碗邊緣急速旋轉數圈，讓人心跳加速！樂園內設有冷水淋浴間和租借儲物櫃，小格¥30、大格¥40。樂園周邊更有免費鵬飛公園和金沙灣沙灘，沙灘可觀賞到超美日落，充滿度假氛圍！

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另一必玩項目「海灣水寨」是360度盤旋蜿蜒的組合滑道，有10條滑道、300多個噴水設施，從跌宕起伏的競速滑道一衝而下，最後被巨型桶的水花澆透全身！還有更多好玩刺激水上設施，一定要去！

深圳中信金沙灣水世界

地址：深圳市龍崗區金沙西路92號

交通：蓮塘口岸站C出口下車轉巴士E11路到大鵬中心站下車，再轉B983路到金沙灣站下，步行可達；或在蓮塘口岸叫車，大約港幣120元至150元。

門票：成人票¥168，兒童票 ¥98，1.1 米以下免費



深圳水上樂園【6】世界之窗侏羅紀水世界——¥110起睇埋煙花／包世界之窗門票

侏羅紀水世界位於世界之窗景區內，同樣就近深圳灣口岸，交通方便。水上樂園門票亦包含在世界之窗門票內，可以同遊景區內各個世界著名地標裝飾、各式機動遊戲和晚上小型煙花匯演，適合安排一日遊。

侏羅紀水世界顧名思義以恐龍作為主題，有恐龍滑道、小恐龍戲水池、互動性強的恐龍禦水訓練營和趣味造浪池等特色項目，整體設施比較適合兒童。值得留意，園內更衣室空間有限，亦建議自備拖鞋。

世界之窗侏羅紀水世界

地址：深圳市南山區深南大道9037號（世界之窗景區內）

交通：深圳地鐵1號綫或2號綫至世界之窗站J出口，步行約3分鐘即可到達。

門票:成人票¥220，兒童票¥110，夜場票¥120（17:00後入場）



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