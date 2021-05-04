撰文： 愛Pepe三千 最後更新日期： 2021-05-04 16:29

凍齡女星黎姿（現改名馬黎珈而）為保持美態不時去行山，過去的周日又去行山並分享行山相。雖然黎姿並無透露行山地點，但細心留意她身後的石橋，就會知道那是大潭上水塘石砌輸水道。《香港01》旅遊記者盤點6位靠行山凍齡的女星，超過45歲都能保持少女身段和嫩滑肌膚實在不容易！

黎姿透過Instagram分享行大潭上水塘的行山相，在悶熱天氣中仍穿著長袖衫去行山的她分享防曬護膚小貼士，就是戶外活動時在勁上圍上毛巾，那就可以既抹汗，又保護頸背幼嫩皮膚。

（黎姿Instagram截圖）

除了黎姿，不少「40歲+」女星都保養得宜身材好，很難看得出歲月的痕跡，例如最近拍攝電視劇《伙記辦大事》的萬綺雯都被讚Keep得好，點擊圖片睇睇靠行山凍齡的6位女星 👇👇

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【😂行山8大謊言】

為了令各位新手行到最後，必須來點「愛的鼓勵」。一句「轉個彎就到！」有誰未聽過？但行得山多就知其實它們都是謊言，點擊圖片睇睇新手行山一定聽過以下謊言 👇👇

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