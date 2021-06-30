撰文： 李琬瑩 最後更新日期： 2021-06-30 12:02

香港行山路線勝在有山景又有海景，其中西貢大浪西灣路線更很易「撞星」，如發哥周潤發和劉嘉玲都曾行過此路線！大浪西灣路線說難不難，說易不易，能夠觀賞海天一色的美景加上途徑的海灘，會令人覺得一切辛苦都是值得的！

劉嘉玲及發哥都曾在鹹田灣木橋前打卡留念呢！（劉嘉玲IG截圖）

劉嘉玲在發哥帶領下愛上了行山，兩人更不時相約同行。劉嘉玲曾在2020年4月分享大量靚相，由她的帖文可見，她與發哥由北潭涌麥理浩徑起步，走過大浪西灣及鹹田灣，半行半跑地完成了22公里的壯舉。

不過其實行大浪西灣和鹹田灣就不一定要由北潭涌起步，大家可以在西灣亭起步，經過大浪灣遠足徑及麥理浩徑2段，最後在北潭凹退出，那裡有巴士返回西貢市中心，全程3至4小時左右行完，當然你已經打算落水就另計！

⛰路線：西灣亭 --> 吹筒坳 --> 大浪西灣 --> 鹹田灣 --> 大浪坳 --> 赤徑 --> 北潭凹

大浪西灣水清沙幼，讓人忍不住落水玩的衝動。（資料圖片）

這條路線出名景色優美，期間更會經過兩個水清沙幼的海灘，即使行到累，都可以來個下水禮解暑，然後在沙灘附近的士多補給休息，想知沿途5個打卡位，點擊圖片睇睇 👇👇

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想在中途補給的話，鹹田灣附近有士多豆腐花、餐蛋麵及飲品等，需要的話可以先停留補充一下體力。至於廁所方面，沿經的兩個沙灘附近都有公廁，赤徑碼頭亦有廁所。

🚗交通

小巴：於西貢（親民街）乘村巴NR29（29R）至西灣亭落車。 的士：於西貢市中心乘搭綠的至西灣亭落車，車費約$90左右。

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