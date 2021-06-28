撰文： 駱煥琳 最後更新日期： 2021-06-28 18:10

港人愛去酒店staycation時慶祝生日，不過最近有位媽媽與愛女慶祝時有不快經歷，帶去的蛋糕被打翻，更反被職員懷疑蛋糕本來就翻掉！《香港01》旅遊頻道記者整理事主親述之事發經過，讓大家了解來龍去脈，及事主控訴。

有網民分享入住香港海洋公園萬豪酒店的不快經歷。（Facebook截圖）

港媽投訴酒店弄翻蛋糕

6月23日有網民分享staycation經歷，指自帶蛋糕到酒店並交托給職員後，再送上房時，赫然發現蛋糕整個翻倒變型！事主指款式是愛女自己選擇，因此原本十分期待，最後落得如此慘況，唯有一整天安撫女兒情緒。加上向酒店投訴時反被主管質疑事主本是把蛋糕斜放，令事主更為不滿，直指職員「想卸膊」。👇👇👇按圖看事發經過及蛋糕問題以外3個控訴👇👇👇

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網民關注「卸膊」處理手法

是次貼文一出，不是網民留言，有的認為事主應該體諒酒店忙中有錯，有的怒罵酒店「卸膊」做法不佳：「酒樓都唔會啦」。👇👇👇按圖看網民意見👇👇👇

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酒店稱已作出適當安排

《香港01》旅遊頻道記者就事件向香港海洋公園萬豪酒店查詢，未有回應打翻蛋糕的責任問題，只提及：「就有關該賓客於網上的分享，酒店的有關部門主管已於她入住期間及其退房後親自致電與她聯絡及跟進，並為她作出適當的安排。」

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