撰文： 駱煥琳 最後更新日期： 2021-06-23 18:59

近日有港媽帶同子女到荃灣西如心酒店Staycation，卻遇上「中伏」事件，半夜房間一盞燈竟然不受控狂閃。不過貼文一出，不單未獲網民認同，更反被圍攻。《香港01》旅遊記者整理事主所分享的事發經過及網民留言，讓大家了解事情始末。

房燈半夜閃不停 港媽事後發文公審酒店

近日有網民在Facebook群組「Staycation Hong Kong Hotel - 留港度假 本地酒店住宿優惠」內分享貼文，指一家四口入住荃灣西如心酒店時，半夜有房燈忽然亮起又熄掉：「感覺就係有人喺到玩緊燈咁」，無規律狂閃令她不能入睡，大呻「驚到瞓唔到」、「嬲到瞓唔到」。👇👇👇酒店如何回應事主投訴？按圖看詳細事發經過及事主3大控訴👇👇👇

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事主未有即時通知職員 網民反撐酒店

事件分享到社交平台後，引發網民討論，留言中有人著意酒店是否「猛鬼」，不過最多竟然是批評事主投訴無理的留言，指她為何沒有即時通知職員。👇👇👇按圖看網民討論👇👇👇

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酒店回覆感應燈故障原因

《香港01》旅遊頻道記者就事件向荃灣西如心酒店查詢，酒店發言人表示前台同事收到該位客人來電後，已立即安排工程部到房間檢查感應燈，並已向客人提出補償方案。

有關感應燈半夜閃不停的問題，酒店指起因是感應燈發生故障：「經工程部詳細檢查後，是次感應燈故障是因為部分零件失靈所致，現已更換相關零件，感應燈已運作正常。就今次事件為該住客帶來滋擾及不便，酒店再次致歉，我們會與相關部門檢討及跟進，以免同類事件再次發生。」

💩同場加映1：酒店有黑名單？💩

究竟酒店會否設有黑名單針對這些「西客」？近日就有網民在社交平台分享酒店業內做法！👇👇👇按圖看哪些行為資料會被紀錄底👇👇👇

入黑名單有機會被拒住酒店？想知全部內容請按➡️【Staycation｜網民爆酒店會紀錄住客4類資料 設黑名單拒惡客入住】⬅️觀看全文

😡同場加映2：即check自己是否麻煩住客😡

想避免Staycation時誤做「西客」，有網民就列出了8大類極品客人及事例讓大家參考！👇👇👇用舊曆生日搲著數不算最癲！按圖看其中3類「酒店終結者」👇👇👇

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