撰文： 西米Lu 最後更新日期： 2021-07-09 16:21

踏入夏天，除了日日要戴上口罩面對悶熱潮濕天氣，還要抵禦來自大自然的紫外線侵襲，一不留神就會對皮膚造成極大的傷害！日本東京電視台節目《主治医が見つかる診療所》請來專門研究皮膚療法的姬野友美醫生和石原新菜醫生，傳授兩招夏日必學的護膚習慣，保護皮膚免受紫外線侵襲！

洗澡時間愈長，皮膚愈容易受損？（《主治医が見つかる診療所》節目截圖）

【第1招】入浴習慣皮膚容易受損？

看日劇或者電影時，不時都會見到日本人會在浸浴前先徹底清潔身體，但是原來這個習慣反而是令皮膚乾燥的原因之一！姬野友美醫生指，如果想保護皮膚免受損害，不只戶外活動時要做好防曬工作，同時要留意日常飲食和生活習慣，原來洗澡時間太長都是令皮膚受損的「元兇」？最佳的入浴時間和溫度又應如何掌握？👇👇即睇日本醫生教2招夏日護膚貼士！👇👇

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同場加映：日本專家教6招炎夏不失眠 為何穿短袖衫睡就錯了？

失眠問題是不少現代人的普遍煩惱，晚上輾轉難眠實在令人心情煩躁，更會導致精神變差，影響日常生活及工作表現，加上正值潮濕多雨的夏天，似乎更加容易睡不著？日本電視台節目《ZIP！》請來專門研究及推廣健康睡眠的專家山下あきこ醫生，傳授6招可以提升睡眠質素的方法，只要睡前做好準備，就算無開冷氣只吹風扇，都可以輕鬆一覺好眠！👇👇想在今個夏天從此告別失眠？即按下圖看6招夏日好眠貼士！👇👇

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