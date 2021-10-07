《Time Out》全球型格社區Top40！香港這區上榜　亞洲5個城市上榜

外國雜誌《Time Out》日前公佈2021年「全球最型格社區」。其中亞洲區共有5個城市上榜，包括香港、上海、首爾、東京及新加坡。《Time Out》在2018年開始進行全球調查和統計，今年共訪問27,000位受訪者，根據當地娛樂、美食、文化及社區4個基本評分標準，並考慮到疫情下社區氛圍、復原能力及可持續發展等因素，由《Time Out》的編輯和專家整合資料，選出全球40大最型格社區。



【第10位】澳洲墨爾本 Richmond

澳洲墨爾本Richmond區以多元文化聞名，維多利亞街（Victoria Street）亞洲美食餐廳林立，尤以越南美食最為有名；Bridge Road有不少賣場，售賣時尚服飾和家俬；Swan Street則有附近最好的餐廳和咖啡廳。

（圖片來源：Instagram@danhthemanadventure）

【第9位】香港 西貢

有「香港後花園」之稱的西貢，擁有舒服愜意的沙灘、沿路風景如畫的行山路線，加上遠離城市密集的高樓大廈，可以在咖啡廳悠閒地度過假日的午後時光，在疫情下成為不少人開展本地遊的首選！

（圖片來源：Instagram@littlecove.espresso）

【第8位】塞內加爾達卡 Ngor

Ngor位於塞內加爾的首都達喀爾，當地以一望無際的海洋聞名，遊客可以在這裡體驗各式各樣的海上活動，欣賞獨有的美景。除了金黃色的沙灘，還可以參觀獨特的街頭藝術和建築物。

【第7位】匈牙利布達佩斯 XI District

布達佩斯第十一區（XI District）近年人氣甚高，區內除了有咖啡廳和獨立藝術畫廊，還有由舊巴士站改建而成的酒吧、曾被廢棄的露天劇院及退役烏克蘭船上的音樂廳等。

（圖片來源：Instagram@joebangcapalini）

【第6位】美國紐約 Chelsea

Chelsea位於美國紐約市曼哈頓西側，為紐約文化藝術集中地，有超過 200 間藝術畫廊及當地具代表性的雀兒喜市場（Chelsea Market）。在疫情下，區內的綠色空間成為人們假日必訪的好去處，例如空中鐵道公園及Hudson River Park等。

（圖片來源：Instagram@ericoabreu3）

【第5位】立陶宛維爾紐斯 Station District

維爾紐斯是立陶宛的首都和最大城市，車站區（Station District）則是當地著名創意社區，街頭藝術文化蓬勃，隨處可見不同風格的壁畫和雕塑，還有工廠改建成的藝術空間，不時都會舉辦演出、時裝表演和放映活動。

（圖片來源：Go Vilnius）

【第4位】英國愛丁堡 Leith

Leith是英國愛丁堡北部的港口小鎮，歷史非常悠久。近年區內有不少大型藝術機構和創意企業進駐，為當地帶來充滿文化氣息的新氣象。

（圖片來源：Instagram@lucyjarobinson）

【第3位】南韓首爾 鐘路3街

位於首爾中心區域的鍾路3街，附近有各式各樣的旅遊景點，包括廣藏市場以及近年人氣大增的益善洞韓屋村，區內有多間隱世咖啡廳以及復古裝潢的精品店，疫情下成為當地年輕人必訪的文青打卡點。

（圖片來源：Instagram@yzi0414）

【第2位】美國芝加哥 Andersonville

芝加哥Andersonville是一座歷史悠久的城市，著名景點有19世紀的古老連棟房屋及美食商店林立的克拉克商店街（Clark Street）等。該區一直都是當地人的理想居住地，加上臨近沙灘和沿海公園，在疫情下更是深受當地人歡迎。

（圖片來源：Instagram@ quick_n_painful）

【第1位】哥本哈根 Nørrebro

哥本哈根Nørrebro是個集合時尚與多元文化於一身的社區，深受當地學生和藝術家歡迎。Nørrebro同時是當地著名的美食區，不論是咖啡廳、麵包店、酒吧餐廳等全部應有盡有。每逢周末，區內更會舉行現場音樂會和跳蚤市場，增添獨特的社區色彩。

（圖片來源：Giuseppe Liverino, courtesy of Copenhagen Media Center）

深水埗在去年《Time Out》的「最型格社區」第三位，今年西貢同樣成功打入Top 10，備受全球注目！除了首爾，港人最愛的東京以及新加坡都有地方上榜！👇👇按圖睇《Time Out》選全球型格社區TOP 40👇👇

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同場加映：《TimeOut》全球30條型格街道

說起最精彩、最型格的街道，你可能會想起歐洲多條充滿歷史氣息的街道，或者充滿街頭風格的美國城市小巷。其實亞洲區也有不少充滿特色的街道，早前《Time Out》宣布了全球最型格街道名單則有新加坡、日本東京及香港的街道紛紛上榜！

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東京這條熱門街道上榜！排名請按全文：《TimeOut》全球30條型格街道 亞洲新加坡、日本、香港有街上榜