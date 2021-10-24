Hyatt Centric推萬聖節靈異巴士夜遊Staycation　太驚仲可遲退房

【萬聖節好去處】萬聖節即將來臨！香港維港凱悅尚萃酒店聯同城巴，推出萬聖節限定「尚萃專屬鬼巴士」，更推出萬聖節Staycation「安心上路」住宿優惠，大家又多個萬聖節好去處！



酒店聯同城巴，推出萬聖節限定鬼巴士應節。（香港維港凱悅尚萃酒店圖片）

適逢萬聖節，香港維港凱悅尚萃酒店聯同城巴，推出萬聖節限定「尚萃專屬鬼巴士」——「哈囉喂——反轉異域」應節。鬼巴士將於萬聖節正日10月31日開出，在150分鐘的車程中，乘客會搭上紅色開篷巴士，夜遊港島的靈異地點及猛鬼勝地。

在夜遊期間，導遊會解說各個令人心寒的都市故事及傳說。巴士會慢慢駛至猛鬼街道，到達指定地點後，乘客更可下車探索恐怖環境，適合大膽的大家！

乘客會搭上紅色開篷巴士，夜遊港島的靈異地點及猛鬼勝地。（香港維港凱悅尚萃酒店圖片）

在夜遊期間，導遊會解說各個令人心寒的都市故事及傳說。（香港維港凱悅尚萃酒店圖片）

另外，維港凱悅尚萃酒店更推出萬聖節Staycation「安心上路」住宿優惠，在10月31日入住，房價由$1999 起，與朋友一起入住更有優惠——10位朋友同行可使用「九死一生」優惠，以$9413起預訂5套住宿。

鬼巴士將會安排在酒店集合及解散，選擇了「安心上路」住宿優惠的客人可先於The Farmhouse咖啡廳享用套票包含的雙人自助晚餐再出發。於翌日（11月1日）更可延遲退房至下午3時。

酒店更推出萬聖節Staycation「安心上路」住宿優惠。（香港維港凱悅尚萃酒店圖片）

除了鬼巴士外，酒店亦有推出變裝派對。酒店內的Cruise空中餐廳及酒吧將於10月30日晚上9時舉行「444萬聖節變裝派對」，只需$444起，大家可以「扮鬼扮馬」變裝出席，在萬聖節狂歡！

客人可先於The Farmhouse咖啡廳享用套票包含的雙人自助晚餐再出發。

香港維港凱悅尚萃酒店「安心上路」住宿優惠



地址：香港北角北角邨里一號



優惠日期：2021年10月31日入住



備注：房價均有附加費；參加鬼巴士活動需要按巴士公司要求使用「安心出行」流動應用程式



😍同場加映：海洋公園哈囉喂2021😍

萬聖節當然少不了海洋公園哈囉喂！受到疫情影響，今年哈囉喂雖然沒有鬼屋，但是會改為開放式的驚嚇互動活動，在遊玩過程中隨時有喪屍、嘩鬼嚇大家！記者率先到場直擊5大必睇位！想知有甚麼不能錯過的重點位？即睇下文啦！

【1】南神莊園

大家入場後可以先去「南神莊園」打卡，海洋公園哈囉喂2021於海濱樂園廣埸設有巨型萬聖節裝置，包括近5米高的超巨型「南神」。「南神」更會不定時嚇人！還有南瓜兵團同大家影相。廣場中史掛上予多個南瓜吊飾，入夜後會亮燈，驚嚇程度倍增，更有氣氛！

+ 1

想知仲有甚麼不能錯過的重點位，立即點擊內文👉👉682056 海洋公園哈囉喂2021｜率先直擊5大必知位、萬聖節美食