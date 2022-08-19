日本半自由行6天團遊京阪奈良！有1至2天自由活動+住溫泉酒店

隨著各國放寬入境限制，日本亦於6月份開放外國旅客以旅行團形式遊日，加上最近回港隔離日數縮短至「3+4」，讓一眾港人逼不及待想「返鄉下」！有本地旅行社推出日本「半自由行6天團」，可以暢遊關西或福岡等地，又在行程中加入1至2天自由活動，時間比起純「跟團」形式更靈活，想去邊同食咩都自己話事！

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東瀛遊日本團半自由行6天團$8919起/位！自由時間+住溫泉酒店 暢遊關西/九州

東瀛遊最近推出「半自由行日本6天團」，走訪大阪、京都及奈良多個景點，包括京都嵐山渡月橋、竹林小徑、典堂級天龍寺、奈良春日大寺等，入住5晚溫泉酒店，再奉送一次獨立個室溫泉。值得一提的是，「半自由行日本6天團」其中有兩天為自由活動時間，可以自由到訪心水景點及餐廳，而且全程不用搬酒店，團費每位$8,919起。

詳細行程：

（圖片來源：東瀛遊網站）

不想去大阪，亦可以選擇跟團前往九州，行程包括阿蘇火山、太宰府天滿宮、湯布院等，連續3晚入住福岡酒店，設有一天自由活動時間。團費每位$10,019起。

詳細行程：

（圖片來源：東瀛遊網站）

此外，團費已包括來回機票、酒店、交通及隔離酒店等。隔離酒店將由旅行社代訂觀塘帝盛酒店、機場富豪酒店、麗豪航天城酒店、汀蘭居酒店或香港九龍貝爾特酒店，每天包早午晚3餐，若轉用其他隔離酒店將會退回部分團費。

東瀛遊「半自由行日本6天團」報名方法

電話：3692 0888

網上報名：https://www.egltours.com/

