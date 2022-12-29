HK Express日本航班最新安排！日本宣布最新入境政策後，HK Express宣布日本航班安排，取消由12月30日起，部份飛往名古屋、福岡、沖繩的航班，連東京及大阪部份航班都有影響，已準備12月及1月去日本旅遊的朋友要留意了！

HK Express取消1月飛日本航班！包括名古屋/福岡/沖繩/東京/大阪

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（圖片來源：HK Express）

香港快運HK Express（下稱HK Express）宣布最新日本入境航班安排，根據日本政府最新通知，HK Express的航班確認可以繼續來往日本多個機場，包括東京成田機場、東京羽田機場、關西機場、中部機場（名古屋）、福岡機場及沖繩那霸機場。惟前往福岡及沖繩的選客，在出發前需申報在7日內，並未到訪過中國大陸方可辦理登機手續。

不過，有鑑於日本政府的指示，航空公司不得於12月23日至29日增加航班基礎以上的數量，故HK Express每星期合共只可營運60班飛往上述各個航點的航班，意味著HK Express 1月來往日本的航班數量將會大幅減少。

為符合日本當局的要求，HK Express由12月29日至1月13日期間，所有由香港出發之航班將會如常運作，由1月14日起，HK Express將會減少飛往日本各航點的航班數量。而1月14日起出發，部份飛往福岡、名古屋、沖繩、東京（成田及羽田）及大阪關西的航班，將會直接取消，航班詳情如下：

（圖片來源：HK Express）

從日本返回香港的航班方面，HK Express所有將於1月飛返香港之航班，均會如期起飛，包括安排沒有載客的航班前往日本，協助旅客回港。受影響的旅客將會收到HK Express的聯絡，大家可自選以下解決方案：

【1】原定目的地不變，更改出發日期及時間

【2】訂單全額退款

