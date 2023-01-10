澳門旅遊局賞你遊推出澳門船票優惠、港澳快線車票買一送一！澳門較早前宣佈免除香港入境旅客核酸檢測要求，正式歡迎港人再次入境觀光。為激發香港居民到訪澳門的意慾，澳門旅遊局將於今年1月13日至3月31日期間，向香港居民推出跨境渡輪及巴士「買一送一」票價優惠，金光飛航、噴射飛航以及港澳快線都適用！

澳門旅遊局賞你遊｜澳門船票優惠+港澳快線車票買一送一！附日期

澳門旅遊局今天宣佈推出「賞你遊澳門」——香港居民跨境交通票務優惠。香港居民於今年1月13日至3月31日期間到訪澳門且逗留一晚或以上，即可享用「買去程送回程」之「買一送一」優惠。大家新春期間「過大海」，可以節省旅費！

目前，金光飛航、噴射飛航及港澳快線3間跨境交通服務營辦商正響應澳門旅遊局，並參與「賞你遊澳門」優惠！要留意，不論乘搭哪種交通工具，優惠只可以使用一次！即睇各大營辦商的優惠詳情！

澳門旅遊局「賞你遊澳門」香港居民優惠【1】金光飛航

今年1月12日至3月30日期間，持有香港特別行政區居民身份證的乘客於金光飛航指定票務櫃台購買1月中至3月尾上環至氹仔航線的正價船票，可以免費得到去程翌日起計7日內的標準艙回程航班船票。

乘客需要在購買第一程船票時便同時確認回程航班日期，船票若遺失，不會得到補發。金光飛航指定票務櫃台的位置、班次可參閱以下連結：

（圖片來源：光金飛航）

澳門旅遊局「賞你遊澳門」香港居民優惠【2】噴射飛航

今年1月13日至3月31日期間，持有香港特別行政區居民身份證的乘客於上環港澳碼頭購買上述日子的上環至氹仔航線的正價船票，可以免費得到去程翌日起計7日內的標準艙回程航班船票。噴射飛航亦表示優惠期的初期後或會推出網上訂票系統，大家可以留意船公司消息。

乘客每次交易最多只能購買4套船票，而每套船票持有人均須為未曾登記此惠活動之參與者。乘客需要在購買第一程船票時便同時確認回程航班日期，船票若遺失，不會得到補發。噴射飛航售票處的位置、班次可參閱以下連結：

（HK01 黃寶瑩 攝）

澳門旅遊局「賞你遊澳門」香港居民優惠【3】港澳快線

除了海上交通，陸路交通亦有價惠！今年1月13日至3月31日期間，持有香港特別行政區居民身份證的居民購買上述日子的正價車票，可以免費得到去程翌日起計7日內的車票。

不過，港澳快線目前尚未於官方網站或Facebook專頁公佈購優惠票的方式與時間。港澳快線的路線、班次及一般票價可參閱以下連結：

（圖片來源：港澳快線）

澳門旅遊局正在聯絡其他跨境交通服務營辦商，期望陸續有更多營辦商參與「賞你遊澳門」，讓大家以更化算價錢到澳門觀光。澳門旅遊局亦期望透過「賞你遊澳門」增加香港居民的留澳時間及消費額，提振澳門旅遊經濟。