天氣寒冷天文台料市區跌至10度！必學4招禦寒！著衫要「洋蔥式」

寒冷天氣｜保暖貼士｜根據天文台預測，3月2日（星期六）天氣仍然寒冷，更可能有一兩陣雨，市區（天文台總部）最低氣溫預料跌至最低只有10度，新界區更可能低見6度。面對可能是十年一遇的「最冷3月」。《香港01》「好食玩飛」記者整合了4個冬天穿搭保暖秘訣及貼士，教大家挑選保暖衣物、貼暖包等攻略，讓大家可以逛街、參與戶外活動時都可以「暖笠笠」！



寒冷的市面（資料圖片）

寒冷天氣保暖穿搭貼士【1】以洋蔥式．玉米式穿搭法出街 —— 跟次序著衫更保暖

天氣寒冷之際，穿多件衣服是基本禦寒的方法。不過，若按更年流行的穿搭法穿衣，可令衣服發揮到保暖的最大功力。洋蔥式穿搭法或玉米式穿搭法，是指以穿多層衣服的方式隔開冷空氣，減少體溫下降從而保持溫暖。

天氣寒冷之際，穿多件衣服是基本禦寒的方法（蔡正邦攝）

根據穿搭法，由外到內的穿衣次序應該是：外套或大褸、手袖較緊的上衣、鬆身衣物、發熱內衣，能讓自己感到更暖。另外，上衣若是樽領的話能更保暖，不過沒有樽領衫，也可以頸巾代替。

寒冷的市面（資料圖片）

寒冷天氣保暖穿搭貼士【2】買保暖內衣秘訣 —— 買錯尺寸保唔到暖

想出街時暖笠笠，最好在先穿上保暖內衣再穿上其他衣物。保暖內衣能發熱的原理是人體每日即使不作任何活動都會釋出800ml的水蒸氣，保暖內衣的特殊纖維能吸收皮膚釋出的水氣，令水氣無法動彈並發出熱能，保暖內衣能發熱，也是因為它能吸濕。

保暖內衣（資料圖片）

大家購買保暖內衣時，不要因為害怕內衣縮水而買大一個碼，那樣會減低內衣的功效。因為穿保暖內衣必須讓內衣緊貼皮膚，讓內衣纖維吸收人體水氣，因此大家最好選購適合的尺碼。

保暖內衣（潘思穎攝）

另外要留意！雖然保暖內衣是靠吸收人體水氣發熱，但當流汗過多時，內衣纖維是無法排走過多水分，最終令身體覺得冷，因此如果大家外出時大量流汗過，一定要更換保暖內衣。

保暖內衣（資料圖片）

寒冷天氣保暖穿搭貼士【3】買羽絨秘訣 —— 留意羽絨的隱藏1個數字

最近出街最好穿上羽絨保暖，但選羽絨都有秘訣！原來鵝絨比鴨絨暖，但市面上一般羽絨都是鴨絨製的，假如想確保羽絨更暖，就要買標明「Goose Down（鵝絨）」的羽絨。

在買羽絨時要留意羽絨的蓬鬆度（大多會隱藏在衣服內或標籤上），數字越高代表越暖，市面上的羽絨一般蓬鬆到在400至600度左右，900至1000度就是最頂級的，適合雪地活動。

寒冷天氣保暖穿搭貼士【4】貼暖包秘訣 —— 貼落4個身體部位為溫暖

不少人在寒冷時都會帶上或貼暖包，不過原來貼暖包都有技巧，日本醫學博士福田千晶分享貼暖包秘訣，原來暖包貼身體的4大部位就會很快變暖，分別為腰間兩側、肚臍下方、肩頰骨中間、後頸根部。

寒冷的市面（資料圖片）

暖包只要貼在這幾個位置，都會令到血液流動、循環得更好，手腳也隨即變暖。如果大家最近出街記得先將暖包貼在這4大部位，行街都可以行得暖笠笠！