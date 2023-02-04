河口湖交通「富士回遊」新宿出發2小時直達！即睇2招最抵乘車攻略

【東京自由行｜河口湖交通】日本開關之後，如果有計劃去東京旅行，相信河口湖、富士山是不少人其中一項必訪行程！前往河口湖，可以選擇鐵路及巴士等交通方式，其中於2019年通車的「富士回遊」，由新宿站出發只需一程車就可以直達河口湖，途中不用拿著行李轉車，非常方便！

河口湖交通｜新宿直達河口湖特急「富士回遊」！附最抵乘車貼士

由東京市區出發前往河口湖，以往很多人都會在新宿乘搭高速巴士，或是經JR中央線轉乘富士急行。前者車費最便宜，不過每逢周末都有機會塞車，隨時在車上浪費數個小時；後者就需要在大月站轉車，車程較長，加上帶著大型行李上落轉車就更不方便！

特急「富士回遊」由新宿出發，直達富士山、河口湖等。（圖片來源：JR東日本）

JR東日本營運的「富士回遊」於2019年3月通車，由新宿站出發經JR中央線·富士急行線，途中不需要轉車，就可以直達富士山、富士急樂園、河口湖。現時，「富士回遊」每天有3班列車來回新宿站至河口湖，車程最快1小時53分鐘，比起上述其他交通方式，可謂大大縮短交通時間，亦不用擔心遇上塞車問題。

「富士回遊」路線。（圖片來源：JR東日本）

「富士回遊」參考時間表。（圖片來源：JR東日本）

票價方面，「富士回遊」單程票價為4,130日圓（約港幣$250），來回票價為8,260日圓（約港幣$500）。如果想用更抵價錢乘搭「富士回遊」，以及確保上車後有位坐，不致於由上車企到落車，即睇以下兩大貼士攻略！

「富士回遊」乘車攻略【1】購買指定JR周遊券

海外旅客建議購買「JR東京廣域周遊券」，可以無限次乘搭東京近郊新幹線、特急列車等普通車廂指定席，其中包括「富士回遊」及「成田特快NEX」等，無須加額外費用。

「JR東京廣域周遊券」3日周遊券票價為$614，憑周遊券更可以乘搭JR前往伊豆、輕井澤、日光等地區，只要好好計劃行程其實不難回本，相當抵玩。

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「富士回遊」列車沿途可以觀賞美麗的風景。（網上圖片）

「富士回遊」乘車攻略【2】提前劃位，留意座位燈號

由於「富士回遊」為特急列車，全車採用指定席，不設自由席，必須持有特急券才可乘搭。另外，如果想確保在車上有位坐，最好就是提前到JR綠色窗口劃位。如果全車滿座，車票則會印上「未指定座席」，就代表是站票。

如使用「JR東京廣域周遊券」，雖然無需額外付費就可以乘搭，但一樣要先到JR綠色窗口劃位！

（圖片來源：JR東日本）

如持有「未指定座席」車票，上車後可以留意座位上方的燈，如果亮「紅燈」，代表是空位，到達下站之前都不會有人坐，可以放心入座；「黃燈」代表此站無人預約，但下一站將有人入座；「綠燈」則代表座位已被預約，千萬不要亂坐！

（fujikyu-railway.jp）

河口湖交通｜JR東日本「富士回遊」

「富士回遊」預訂車票及詳情：https://www.eki-net.com/zh-CHS/jreast-train-reservation/Top/Index

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