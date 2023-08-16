深圳美食｜碳燒鰻魚店2大推介人均¥79抵食　近地鐵附地址交通方法

深圳美食推介！深圳近年大熱碳燒鰻魚！深圳近年都可以吃到韓國碳燒鰻魚，記者推介2間碳燒鰻魚專門店，片片鰻魚燒至焦香肉嫩，更會有專人幫燒，夾紫菜食一流，最重要是價格親民，人均最平約79元人民幣起咋！



（圖片來源︰小紅書）

深圳除了酸菜魚、烤魚等受歡迎，深圳有大熱的碳燒鰻魚美食！深圳的碳燒活鰻魚於各大社交平台的美食群組上紛紛引起討論，除了當地人熱烈推介外，都有不少港人專程前往品嚐，其中位於深圳市福田梅林街道的「北村韓食」及有多間分店的「幸福柚子」，就獲得不少食客大讚。

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深圳碳燒鰻魚推介【1】北村韓食

北村韓食為一間以韓式美食為主的餐廳，其中以韓式碳燒活鰻魚為主打，店內提供的新鮮活鰻魚屬「現宰現燒」，並有專人幫燒，將已剪件的鰻魚放在碳燒爐上，刷上秘製的鰻魚醬慢烤，待外皮燒至金黃焦脆，再搭配紫菜及海鹽一同進食，肉質鮮嫩口感飽滿。

餐廳除了提供原條活鰻外，亦有超抵食的雙人活烤鰻魚套餐，包括8塊活烤鰻魚、大片牛排、五花肉、朝鮮冷麵、金槍魚拌飯、沙津等，更提供南瓜粥無限喝、自助小菜任食，套餐售價188元人民幣（約$213港元/2人），平均每人97元人民幣（約$110港元），選擇如此豐富，認真抵食！

北村韓食·活烤鰻魚·大片烤肉 深圳分店詳情

地址：深圳梅林街道梅豐社區梅華路103號

營業時間：11:30 - 14:30、16:30 - 01:00

交通方法：深圳地鐵梅林站C2出口



深圳碳燒鰻魚推介【2】幸福柚子碳火烤肉烤活鰻魚店

北村韓食長期人氣爆棚，不過位置相對偏遠，部分港人未必會走到入梅林，深圳福田、南山、寶安等都有其他選擇，而且價格更便宜。目前於深圳設有3間分店的「幸福柚子碳火烤肉烤活鰻魚店」，同樣受食客熱捧！

（圖片來源：小紅書）

幸福柚子碳火烤肉烤活鰻魚店同樣提供烤活鰻魚套餐，主打以菊花木炭烤鰻魚，其中雙人套餐包括8塊活烤鰻魚、肥牛、石鍋拌飯、沙津、紫菜、小菜等，不過菜式就相對較少，售價158元人民幣（約$179/2人），平均每人79元人民幣（約$90港元）。

若選擇4人套餐則提供更多選擇，包括烤肉拼盤、五花肉、豬頸肉‵牛胸口肉、炒年糕、大份醬湯、南瓜粥4碗、烤秋刀魚等，不過烤鰻魚就僅得4塊，售價198元人民幣（約$225港元/4人），平均每人49.5元人民幣（約$57港元），相信比較適合食肉獸，任君選擇！

幸福柚子碳火烤肉烤活鰻魚店 深圳分店詳情

幸福柚子碳火烤肉烤活鰻魚店（車公廟店）

地址：深圳泰然六路27號

營業時間：11:00 - 14:00、16:30 - 23:00

交通方法：深圳地鐵9號線下沙站C出口



幸福柚子碳火烤肉烤活鰻魚店（南山店）

地址：深圳創業路現代華庭東林教育2樓

營業時間：11:00 - 23:00

交通方法：深圳地鐵12號線南光站A、B、C出口均可到達



幸福柚子碳火烤肉烤活鰻魚店（海雅繽紛城店）

地址：深圳新安街道甲岸社區寶民一路甲岸村7區82棟103號

營業時間：11:00 - 23:00

交通方法：深圳地鐵12號線新安公園站C1出口

