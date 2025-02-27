仁川機場交通｜首爾機場快線AREX單程$60起　43分鐘直達市中心

仁川機場交通優惠，首爾機場快線AREX車票優惠！有旅遊網站推出韓國機場快線AREX車票優惠，優惠高達85折，每張車票都只是$60起！乘搭仁川機場快線AREX，往返首爾市中心最快只需43分鐘，準備去首爾旅行的朋友留意！



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仁川機場交通｜首爾機場快線AREX車票優惠 43分鐘直達市中心

旅遊網站Klook推出首爾仁川機場交通優惠，由即日起，預訂首爾AREX仁川機場快線單程票時，只需要登入網址，即可以優惠價$60購買車票（原價$70/單程）。

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首爾AREX仁川機場快線提供往返仁川機場至首爾站服務，分為直達列車及普通列車。直達列車只會停靠仁川機場第一航廈、第二航廈及首爾站，車廂座位寬敞舒適，最快43分鐘就可以抵達首爾市中心！普通列車則為各站停靠，方便前往金浦機場、弘大、孔德站等。

首爾AREX仁川機場快線直達列車班距約為40分鐘，仁川機場第二航廈出發的頭班車為上午5時15分，尾班車則為下午10時40分；首爾站出發頭班車開出時間為上午6時10分，尾班車於下午10時50分出發。而第一航廈出發的頭班車為上午5時23分，尾班車為下午10時48分。

另外，為配合旅客的需要，Klook亦推出不同優惠套票，包單程首爾AREX仁川機場快線，及3個不同方案，包括南北韓非軍事化區（DMZ Zone）遊覽、韓國esim網卡或N首爾塔門票，價錢亦都只是HKD$94起，優惠高達85折，有興趣可登入網址查詢。

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