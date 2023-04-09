台灣永遠是港人外出旅行數一數二的地點！不少港人會成群結隊一齊去台灣，想一起住徹夜暢玩的話，難免會選擇民宿或是當地短租公寓。有居住在台灣7年的香港Youtuber，拍片分享比較了台灣舊樓和香港的不同之處，大家如欲租住民宿，就千萬要留意啦！

（內容由狄達授權使用）

盤點港台4大不同生活習慣 網民留言：住台灣10幾年還是超不習慣！

1. 定時定候倒垃圾！隔一日再倒會臭通天

第一個最多人留言和評論的就是倒垃圾。與香港不同，台灣不允許市民隨便把家居垃圾丟出去，必須要定時定候，算好垃圾車經過你家的時間，及時把垃圾丟掉！如果不小心錯過垃圾車經過的時間，夏天濕熱隨時會另整間房子都異味沖天！

港人留台Youtuber狄達拍片分享倒垃圾的不便之處，亦引起大量台灣本地和香港網民紛紛討論，感嘆要追著垃圾車丟垃圾非常辛苦，甚至有些居台超過10年的朋友，都表示依然非常不習慣！來台旅行相預定民宿的朋友，可以先向房東資訊倒垃圾的詳情，以免發生垃圾殘留家中的情況！

👉👉👉好食玩飛Instagram官方帳號開咗喇！請Follow我哋：https://bit.ly/38tlS4l

2. 陽台超大超寬敞！有窗不怕衣服被吹落街

如果想去台灣住上一段時間的朋友，難免需要考慮洗衣晾衣的問題。而在香港大多是屋子酒店都是沒有陽台的，晾衣服也可能直接晾在露天的晾衣板上，大風下雨隨時濕透或者被吹走！而台灣就算老房子，也基本上都有大陽台，而且全方位都有窗，不必擔心衣服晾曬的問題，實屬非常方便！

（圖片來源：YT@狄達 授權截圖）

3. 煤氣用來燒熱水！洗澡期間隨時恐用完

很多台灣民宿和舊公寓依然保留煤氣（瓦斯桶）燒熱水，狄達分享有次自己晚上11點沖涼期間，突然間瓦斯耗盡，沒有熱水供應！而且瓦斯公司並不是24小時營業，所以完全聯絡不到相關工作人員幫忙換瓦斯！大家如欲租住民宿，一定要和屋主確認是否有足夠煤氣或是備用煤氣，尤其旅人眾多，隨時半夜要沖冷水涼。

4. 台灣水龍頭水要先過濾？不能直接放水煲

狄達在台留學發現很多朋友搬出去住，每人都會買過濾器。朋友稱台灣水龍頭的生水不能直接拿去煲，必須先用過濾器過濾後再煲，讓人感到困惑。

而這一個生活習慣亦引起大量留言討論，大部分人都說其實台灣水龍頭的生水是可以直接煮開的，不一定要用濾水器。