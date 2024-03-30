澳門入境｜香港去澳門過關慳時間攻略！上網即時睇人流／自助過關

澳門入境慳時間攻略！不少港人選擇放假時去澳門來個短途旅行，不過碰上公眾假期的話，港珠澳大橋澳門口岸的香港抵澳門大堂往往大排長龍！《香港01》「好食玩飛」記者教授大家或能減少輪候入境時間及較快抵澳的方法，減少大家行程延誤的機會！



大三巴是澳門必睇景點。（資料圖片）

👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略

澳門和珠海都有許多高性價比酒店，很適合去一次小旅行👇👇👇

限時優惠⚡預訂澳門來回船飛即減$30！點擊👉🏻指定連結領取優惠碼

澳門入境｜快啲抵達澳門有辦法！

為減少大家輪候辦理入境手續的時間及行程延誤的風險，記者建議大家善用澳門治安警察局網站的相關頁面，以瀏覽澳門各口岸的實時人流並決定使用哪個口岸入境。

（截圖來源：澳門治安警察局）

大家只要進入由澳門治安警察局營運的「出入境事務站實時資訊平台 」，便能觀看澳門多個口岸的閉路電視片段，得悉口岸的即時人流。不

想花長時間輪候入境的朋友，可以選擇人流顯示為「暢通」的口岸入境。

不過，澳門船票在當地推出「賞你遊澳門」香港居民跨境交通票務優惠後，經常售罄。想即興「過大海」的朋友，即使知道碼頭的人流較少，可能仍然需要取道港珠澳大橋過境。不過，即使要乘搭金巴，亦有加快抵澳的機會。

大家到達港珠澳大橋香港口岸後，可以在購票前先到巴士總站觀察人流。若輪候港澳線的人流比港珠線多出數倍，大家可以瀏覽「出入境事務站實時資訊平台 」，看看經港珠澳大橋珠海抵澳門大堂的人流多不多。

（截圖來源：澳門治安警察局）

限時優惠⚡預訂澳門來回船飛即減$30！點擊👉🏻指定連結領取優惠碼

若不多，大家可以考慮先乘港珠線到與澳門口岸接壤的珠海口岸，再經口岸的珠海抵澳門大堂進入澳門，這樣可以跳過直接經香港抵澳門大堂入境的人龍。

因港珠澳大橋口岸較遠離珠海市中心，經該口岸由珠海入境澳門的旅客往往不多，所以若在香港口岸前往珠海的旅客不太多，即使取道珠海入境澳門要多過關一次，所需時間或許相對直接乘港澳線前往澳門為快。

欲使用此方法入境澳門的朋友，謹記要帶備有港澳居民來往內地通行證（即「回鄉證」），否則到達珠海口岸時會無法入境，需折返香港。

澳門入境｜預先登記澳門「e-道」慳過關時間

持香港永久性居民身份證，都可以使用澳門的自助過關通道，以出、入境澳門。不過必須留意，如使用自助通道，便要預早登記，假如於香港辦理登記，便要由登記起計3個工作日，才可使用自助通道；如在澳門指定出入境事務站，於入境前辦理登記手續，則只需15分鐘，就可使用自助通道過關。

年滿18歲之成年人，可於任一指定地點辦理有關登記及採集指紋手續；年齡介乎11歲至18歲以下的未成年人，須由父、母或監護人陪同辦理登記手續，並須出示登記人的出生證明正本及登記人父/母或監護人的身份證明文件（如由監護人陪同，須出示合法關係證明文件）。

澳門自助過關通道登記地點及辦理時間（澳門治安警察局網站截圖）

澳門入境｜專營巴士路綫貫穿澳門

大家進入澳門後，可乘各大交通工具前往各景點。

專營巴士方面，大家可以選搭澳巴101X綫或新福利巴士102X綫進入市中心。101X綫以亞馬喇前地為循環綫的折返點，適合欲前往大三巴、澳門博物館、逸園賽狗場的朋友乘搭。而102X綫以橫琴澳方口岸為終點站，途經氹仔、路氹城，適合欲前往路氹金光大道上各間大型賭場（包括巴黎人度假村、倫敦人度假村、新濠天地、新濠影匯等）、漁人碼頭、金蓮花廣場的朋友乘搭。

而其他市內交通工具的詳情，可參閱以下連結：

（全文完）👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略