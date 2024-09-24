蓮塘口岸好去處6推介｜免費巴士去Outlet／東湖公園野餐/ 新商場

【蓮塘口岸好去處】蓮塘口岸與香港北區的香園圍管制站相連接。由於管制站遠離香港市區，令取道該口岸過關的人較少、所需輪候時間因相對較短而受歡迎。《香港01》「好食玩飛」記者為大家整合了口岸附近的好去處，包括大家可能會買到手軟的大型Outlet，76蚊買到件Levi's！即看下文啦！



（圖片來源：微訊@ 深圳市仙湖植物園）

將到深圳觀光的朋友，可以順道看看蓮塘口岸前往也很方便的深圳南澳酒店推介、深圳酒店推介，以及Trip.com/Booking.com/Agoda酒店優惠碼，讓你計劃旅程時慳得更多。（文章內提及之價錢以發稿日期為準）

蓮塘口岸過關攻略

蓮塘口岸（蘇煒然攝）

深圳的蓮塘口岸與香港的香園圍管制站為一組「兩地兩檢」的關口，大家經蓮塘口岸北上深圳南澳以及汕頭、汕尾、潮州等廣東東部地區，由香港市區前往香園圍管制站的交通資訊，可參閱以下連結：

蓮塘口岸的交通配套充足，口岸對出的羅沙路不但設有巴士站、的士站，亦有鐵路所連接。於蓮塘口岸辦妥入境手續後，大家便可以沿通道經蓮塘口岸商業城，前往羅沙路。

離開蓮塘口岸商業城後，大家便可以右轉至「蓮塘口岸1」、「蓮塘口岸2」或左轉至「廣嶺」（近蓮塘口岸地鐵站）3個在口岸對出的巴士站。大家謹記不要到錯誤的泊位候車，否則會上不了車。巴士站有路線圖讓大家得悉各路線的站點及收費，大家亦可以描掃車站的二維碼以確認巴士班次。而羅沙路亦設有的士站，讓預算較高的朋友乘車前往各處。

蓮塘口岸6大鄰近好去處推介

蓮塘口岸好去處【1】大梅沙8號倉Outlet——秋冬款現正上架 / MLB / COACH / CalvinKlein / SWAROVSKI / FILA

8號倉Outlet有超過200間國際及本地品牌，例如MLB、CalvinKlein、MICHAEL KORS、SWAROVSKI等等。每個品牌各進行不同優惠活動，例如FILA買滿3件半價、Levi’s低至69元人民幣（即約76港元）、COACH的商品更低至兩折！

如果大家逛到肚餓，8號倉內還有不少食肆選擇，如太二酸菜魚、海底撈火鍋、牛小灶牛雜煲、YOJO啤酒廠、探魚烤魚、奈雪的茶等。

近日，深圳巴士集團推岀免費接駁服務T201線，全粉色的車身和藍色海豚的配搭，少女心爆棚之餘又易認，不擔心上錯車！不過班次比較疏，120分鐘一班，如果不想等也可以乘坐深圳地鐵14號線於神崗站下車步行數分鐘。

大梅沙8號倉Outlet

交通：於蓮塘口岸岀入境大廳乘扶手電梯到負一層的公交車站乘坐接駁車直達 / 深圳地鐵14號線於神崗站步行數分鐘



接駁車服務時間：

去程：09:30 - 17:30

回程：12:30 - 20:30



接駁車服務日期：即日至2024年12月1日



接駁車費用：免費，但去程的乘客需於蓮塘口岸岀入境大廳負一層的公車2號月台上客位向職員索取乘車券，並在上車前向職員/司機岀示該乘車券；回程的乘客則不需要領乘車券，以先到先得形式乘坐



8號倉Outlet營業時間：10:00 - 22:00（星期日至四） / 10:00 - 22:30（星期五至六）



蓮塘口岸好去處【2】金啤坊——9月開幕新商場 / 文青打卡地

在深圳天河城的金啤坊從金威啤酒翻身為文青打卡景點，紅磚牆的復古工業風格裝修是景點最大特色，裏面有藝術展品之餘仍保留了啤酒發酵廠、易拉罐生產線等設施，工業元素與現代建築交融，別具特色！此外，天河城南館也即將面世，有多間知名餐飲品牌，例如渝月、探魚、酒拾烤肉、喜茶等等。與此同時，也有不同娛樂設施，包括KTV、桌球、健身等等。

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金啤坊

交通：深圳地鐵7號線太安站E岀口步行約4分鐘 / 布心站B岀口步行約10分鐘



蓮塘口岸好去處【3】東湖公園 —— 露營好去處 / 野餐大草原 / 打卡吊橋 / 佔地152公頃

秋天將至，露營友是時侯岀沒啦！東湖公園佔地152公頃，前身是個水庫公園。公園內有12個景區、120多個景點和30項游樂項目，例如人工湖、雕塑園、盆景世界、釣魚區、棕櫚園等等；遊樂設施和項目有健身、畫眉斗雀比賽、菊花展等等。而棕櫚園就是露營和野餐的好位置啦！一大片草坪和多棵棕櫚樹，非常廣闊！更加可以DIY吊床！

東湖公園

交通：由蓮塘口岸前往該處，可在離開口岸大樓後，沿羅沙路步行約15分鐘進入東湖公園，再沿園內通道前往會場



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蓮塘口岸好去處【4】仙湖植物園 —— 欣賞奇花異草！冬季有紅葉

在廣東地區，賞楓葉的時期一般在11月中下旬至次年1月，而仙湖植物園就是賞楓葉的必去景點！仙湖植物園是有著多種市區鮮見的奇花異草，園區佔地546公頃，園區分為分為天上人間景區、湖區、廟區、沙漠植物區、化石森林景區和松柏杜鵑景區等6大景區，種植原生於不同地區的植物，有不少遊人去打卡拍照。

（圖片來源：微訊@ 深圳市仙湖植物園）

仙湖植物園

交通：乘坐M182從蓮塘口岸2上車，於仙湖植物園總站下車，車程約10分鐘 / 深圳地鐵2號線或8號線仙湖站C3岀口步行約700米



仙湖植物園的更多資訊、賞紅葉行山路綫推薦，可參閱以下文章：

蓮塘口岸好去處【5】南澳第一沙灘 —— 水清沙幼的水上活動好去處

南澳第一沙灘水清沙幼，是深圳暢泳的好去處。在沙灘堆沙、划艇後，可以順道到旁邊的南澳海鮮街品嘗生猛海鮮或坐在沙上觀賞夕場。

（圖片來源：微訊@深圳本地寶）

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南澳第一沙灘

由蓮塘口岸前往該處的巴士路線：E11

上車站：廣嶺

下車站：南澳辦事處

收費：人民幣10元（約港幣$11.6）

車程：約30分鐘



蓮塘口岸好去處【6】東部華僑城 —— 動靜皆宜的度假村

度假村主要分為較動態的「大俠谷」以及較靜態的「茶溪谷」。在「大俠谷」，大家可以登上多種機動遊戲或全玻璃觀景台挑戰膽量；而在「茶溪谷」，大家則可以欣賞濕地、花園和茶田等自然風光，親親動植物。

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詳細請進入以下連結：

乘搭深圳地鐵，前往深圳其他景點的朋友，可以於離開蓮塘口岸商業城後左轉，前往蓮塘口岸站。深圳地鐵2號線途經蓮塘口岸站，大家乘搭該線便可以直接前往世界之窗、香蜜、福田等景點。大家亦可以在沿線車站轉乘其他路線，經於老街站出站前往東門等港人常到的深圳景點。詳情可瀏覽深圳地鐵官方網站。