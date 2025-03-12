蓮塘口岸好去處9推介｜Outlet 2折買COACH／最美海岸線／新商場

【蓮塘口岸好去處】蓮塘口岸與香港北區的香園圍管制站相連接。由於管制站遠離香港市區，令取道該口岸過關的人較少、所需輪候時間因相對較短而受歡迎。《香港01》「好食玩飛」記者為大家整合了口岸附近的好去處，包括大家可能會買到手軟的大型Outlet、遠離煩囂的仙湖植物園、東湖公園等，即看下文啦！



（圖片來源：微訊@ 深圳市仙湖植物園）

將到深圳觀光的朋友，可以順道看看蓮塘口岸前往也很方便的深圳南澳酒店推介、深圳酒店推介，以及Trip.com/Booking.com/Agoda酒店優惠碼，讓你計劃旅程時慳得更多。（文章內提及之價錢以發稿日期為準）

蓮塘口岸過關攻略

蓮塘口岸（蘇煒然攝）

深圳的蓮塘口岸與香港的香園圍管制站為一組「兩地兩檢」的關口，大家經蓮塘口岸北上深圳南澳以及汕頭、汕尾、潮州等廣東東部地區，由香港市區前往香園圍管制站的交通資訊，可參閱以下連結：

蓮塘口岸的交通配套充足，口岸對出的羅沙路不但設有巴士站、的士站，亦有鐵路所連接。於蓮塘口岸辦妥入境手續後，大家便可以沿通道經蓮塘口岸商業城，前往羅沙路。

離開蓮塘口岸商業城後，大家便可以右轉至「蓮塘口岸1」、「蓮塘口岸2」或左轉至「廣嶺」（近蓮塘口岸地鐵站）3個在口岸對出的巴士站。大家謹記不要到錯誤的泊位候車，否則會上不了車。巴士站有路線圖讓大家得悉各路線的站點及收費，大家亦可以描掃車站的二維碼以確認巴士班次。而羅沙路亦設有的士站，讓預算較高的朋友乘車前往各處。

蓮塘口岸6大鄰近好去處推介

蓮塘口岸好去處【1】大梅沙8號倉Outlet—— 2折起買COACH 半價買Calvin Klein

8號倉Outlet有超過200間國際及本地品牌，例如運動品牌，NIKE、adidas、new balance，戶外用品品牌THE NORTH FACE、Columbia，時裝品牌GAP、MLB、CalvinKlein、COACH等，都可以折扣優惠購入，更不時推出限時2折等活動，想去的朋友不妨留意大梅沙8號倉小紅書公佈。

大梅沙8號倉不單可以買平貨，逛到肚餓還有不少人氣食肆，如太二酸菜魚、海底撈火鍋、牛小灶牛雜煲、YOJO啤酒廠、探魚烤魚、奈雪的茶等。而且整個區域擺放了不少打卡裝置，及湖景可觀賞，絕對是周末半日遊的好去處。

大梅沙8號倉奥特莱斯（Outlet）

地址：廣東省深圳市鹽田區大梅沙環梅路1號

交通：深圳地鐵14號線於神崗站步行數分鐘

營業時間：10:00-22:00（星期日至四） / 10:00-22:30（星期五至六）



蓮塘口岸好去處【2】金啤坊—— 天河城內文青打卡地

在深圳天河城的金啤坊從金威啤酒翻身為文青打卡景點，紅磚牆的復古工業風格裝修是景點最大特色，裏面有藝術展品之餘仍保留了啤酒發酵廠、易拉罐生產線等設施，工業元素與現代建築交融，別具特色！此外，天河城南館也即將面世，有多間知名餐飲品牌，例如渝月、探魚、酒拾烤肉、喜茶等等。與此同時，也有不同娛樂設施，包括KTV、桌球、健身等等。

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金啤坊

地址：深圳市羅湖區東昌路9號

交通：深圳地鐵7號線太安站E岀口步行約4分鐘 / 布心站B岀口步行約10分鐘



蓮塘口岸好去處【3】東湖公園 —— 露營好去處 / 野餐大草原 / 打卡吊橋 / 佔地152公頃

秋天將至，露營友是時侯岀沒啦！東湖公園佔地152公頃，前身是個水庫公園。公園內有12個景區、120多個景點和30項游樂項目，例如人工湖、雕塑園、盆景世界、釣魚區、棕櫚園等等；遊樂設施和項目有健身、畫眉斗雀比賽、菊花展等等。而棕櫚園就是露營和野餐的好位置啦！一大片草坪和多棵棕櫚樹，非常廣闊！更加可以DIY吊床！

東湖公園

地址：深圳市羅湖區愛國路4006號

交通：由蓮塘口岸前往該處，可在離開口岸大樓後，沿羅沙路步行約15分鐘進入東湖公園，再沿園內通道前往會場



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蓮塘口岸好去處【4】仙湖植物園 —— 欣賞奇花異草！冬季有紅葉

仙湖植物園是有著多種市區鮮見的奇花異草，園區佔地546公頃，園區分為分為天上人間景區、湖區、廟區、沙漠植物區、化石森林景區和松柏杜鵑景區等6大景區，種植原生於不同地區的植物，有不少遊人去打卡拍照。

（圖片來源：微訊@ 深圳市仙湖植物園）

仙湖植物園

地址：深圳市羅湖區蓮塘仙湖路

交通：乘坐M182從蓮塘口岸2上車，於仙湖植物園總站下車，車程約10分鐘 / 深圳地鐵2號線或8號線仙湖站C3岀口步行約700米



仙湖植物園的更多資訊，可參閱以下文章：

蓮塘口岸好去處【5】南澳第一沙灘 —— 水清沙幼的水上活動好去處

南澳第一沙灘水清沙幼，是深圳暢泳的好去處。在沙灘堆沙、划艇後，可以順道到旁邊的南澳海鮮街品嘗生猛海鮮或坐在沙上觀賞夕場。

（圖片來源：微訊@深圳本地寶）

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南澳第一沙灘

由蓮塘口岸前往該處的巴士路線：E11

上車站：廣嶺

下車站：南澳辦事處

收費：人民幣10元（約港幣$11.6）

車程：約30分鐘



蓮塘口岸好去處【6】東部華僑城 —— 動靜皆宜的度假村

度假村主要分為較動態的「大俠谷」以及較靜態的「茶溪谷」。在「大俠谷」，大家可以登上多種機動遊戲或全玻璃觀景台挑戰膽量；而在「茶溪谷」，大家則可以欣賞濕地、花園和茶田等自然風光，親親動植物。

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乘搭深圳地鐵，前往深圳其他景點的朋友，可以於離開蓮塘口岸商業城後左轉，前往蓮塘口岸站。深圳地鐵2號線途經蓮塘口岸站，大家乘搭該線便可以直接前往世界之窗、香蜜、福田等景點。大家亦可以在沿線車站轉乘其他路線，經於老街站出站前往東門等港人常到的深圳景點。詳情可瀏覽深圳地鐵官方網站。

蓮塘口岸地鐵站（蘇煒然 攝）

蓮塘口岸好去處【7】深圳天文台 —— 最美海岸線之一

深圳天文台被《國家地理雜誌》推薦為「最美海岸線」之一，無論怎樣打卡都很漂亮，尤其是日落前1小時，可以拍到金色海岸線，日落後則可看到漂亮的星空！來訪的人分作「有預約」和「無預約」，根據網民預約攻略，天文台逢星期一上午10點開放未來一星期的免費預約名額，大家可以在10點前預先在微訊公眾號搜尋「深圳天文」，點撃參觀預約、立即預約，填寫好預約資料，然而等到10點就馬上預約，就比較容易預約到。

有預約的朋友可以去天文樓、棧道上段、科普展廳，由預約有限名額，所以人比較少，也比較好拍照。沒有預約就只能走公共棧道，人比較多。

深圳天文台

開放時間：09:00-12:00；14:30-17:30（星期一閉館）

地址：深圳市大鵬新區南澳街道西湧海灘東側崖

交通：深圳市區坐E11到「南澳月亮灣」換乘M232「鶴藪村下旅遊」，步行10分鐘



蓮塘口岸好去處【8】海上世界文化藝術中心 —— 看展看海文青必去

海上世界文化藝術中心是深圳離海最近的藝術館，進館無需預約，而且館內有很多展覽都免費進入，最適合文青打卡。除了藝術館，周邊還有很多好地方，無論是拍照打卡、享受美食，這裏都可以滿足需求，這裏更被網民稱為「深圳濟州島」。

傍晚時分還可以到海邊棧道散步，欣賞黃昏日落美景。海邊晚上7時起每隔半小時就有音樂噴泉表演（星期一除外）。附近有女媧濱海公園，適合海邊散步、看海景，也有適合兒童遊玩的攀爬樂園，是放鬆身心的好去處。

海上世界文化藝術中心

地址：深圳市南山區招商街道蛇口望海路1128號

交通：地鐵2/8/12號線海上世界A口步行600米到海邊



蓮塘口岸好去處【9】甘坑古鎮 —— 晚上必去欣賞夜城風光

想感受一下中國古鎮風情，可以去甘坑古鎮，當地是客家古村之一。進入小鎮不需要門票，但在古鎮裏吃飯、購物，統統都需要自費，如果喜歡拍照，可以租一套漢服，古鎮內有不少小巷、市集，有興趣可以逛一逛。建議可以傍晚再去，因為古鎮在晚上會亮燈，看起來非常夢幻。

古城在晚上比較漂亮。（小紅書＠雅Ya）

古鎮有一棟舊建築「二十四史書院」，是一個專門收藏文獻的博物館，有5點後的夜場票，現場有民族服裝可租借來拍照打卡。博物館最吸睛是核心的古塔，古塔前有一個池塘，形成一個倒影。白天可以先到附近的萬達廣場，無論是餐飲還是娛樂消閒，都可以在這裏找到。

甘坑古鎮

地址：深圳龍崗區吉華街道甘坑社區甘李路18號

交通：地鐵搭乘地鐵10號線在甘坑站B口出站



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