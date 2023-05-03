深圳美食｜大熱蝦滑貝貝煲特厚蝦滑¥28份！必食手掌生蠔、手切牛

深圳美食！蝦滑貝貝煲大熱， 特厚蝦滑只¥28份，兼享手掌大的生蠔、多款火鍋海鮮配料及手切牛非常抵食！



不少人去深圳短線遊會吃火鍋，貪其平靚正，菜品及湯底又往往較香港選擇多。數到深圳近來的大熱火鍋，莫過於蝦滑貝貝煲！與平時在港嘗到的蜆煲不同，這兒的貝貝煲會在車螺貝中釀滿特厚蝦滑，既可吃蜆肉，又可吃蝦滑，一口氣嘗盡雙重鮮味。重點每份蝦滑也不過¥28，其他海鮮配料及手切牛也非常便宜！絕對是火鍋怪的福音。

食蝦滑貝貝煲 坐深圳地鐵就到

「老城鮮貝貝煲」位於卓越INTOWN購物中心，乘深圳地鐵10號線或1號線至「崗廈站」下車，步行約10分鐘就到達，交通十分方便。老城鮮貝貝煲本店在南寧，近來才到深圳開店，最出名是濃郁鮮美的白貝火鍋，可選蒜香、香辣、薄荷或九層塔湯底，每款湯底¥49已有交易，算是內地火鍋中少有的輕口味之選。

必食爽口貝釀蝦滑¥28/份

在老城鮮貝貝煲中，點了湯底即可加¥28換特厚貝釀蝦滑一份，每份有12粒，每一隻都塞滿了蝦滑，誠意十足！放進湯滾10分鐘即可享用，肉質Q彈又飽滿！令人一試難忘！

火鍋配料¥18起 手掌生蠔¥5/隻

此外，其招牌配料還有手切吊龍牛、手掌生蠔、經典毛肚、墨魚仔、松葉蟹柳及豆皮響鈴卷等等，價錢都在¥18至¥58之間，非常便宜！吃到飽飽，人均消費也不過百元人仔，真心講CP值極高。

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老城鮮貝貝煲

地址：福田會展中心東卓越INTOWN購物中心B1層

交通：深圳地鐵10號線或1號線至「崗廈站」下車，步行約10分鐘到達

人均：¥80-¥200

