中銀信用卡聯乘永安旅遊推「週三起飛」 飛台灣來回勁減$400
撰文：何匡汶
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疫情紓緩，香港人終於有得飛！想快閃去旅行之餘又想慳到盡，就要申請中銀信用卡！只要輸入優惠碼，即可以優惠價預訂台灣航點來回機票，訂單金額愈高，慳得愈多，而且名額有限！
想飛台灣又想平到盡，就可以留意，於5月10日中午12時永安旅遊的「週三喜飛」活動，於用中銀Visa或Mastercard信用卡預訂機票，輸入優惠碼「BOCT412」，就可以優惠價購買台灣旅點來回機票！訂單滿$1000（未連稅價錢）就可減$180，滿$2000（未連稅價錢），即可減$400，而名額限首600單，先訂先得，額滿即止。
於6月乘坐大灣區航空由香港飛台北來回，只需要$720起，同月乘坐中華航空由香港飛高雄來回，連託運1件23公斤行李，亦只需$1170起。
週三喜飛機票詳情（以下價錢未連稅）
台北大灣區航空
價錢：$740起
中華航空
價錢：$1170起
長榮航空
價錢：$1230起
高雄
中華航空
價錢：$1170起
國泰航空
價錢：$1380起台中
香港快運航空
價錢：$970起
中銀信用卡 X 永安旅遊「週三起飛」
優惠日期： 5月10日
開搶時間：中午12點
優惠名額：首600單
活動網址：https://bit.ly/3HDEsos