特價機票︳HK Express清邁/芽莊/高雄快閃優惠　來回連稅$1193起

特價機票又來了！記者實試看看是否搶到，成功了！HK Express突發推出東南亞機票優惠，香港至清邁/芽莊/高雄，單程$198起，來回連稅最平$1,193起，包寄艙行李不用$2,000！預訂日子至今日為止（5月19日）有興趣的朋友記得留意！



出發日期由5月27日至7月12日，如果6月端午節請4日即可放9日，或請1日放4日，自製大假。

端午節假期

● 請4日放9日（6月17日至25日）

● 請1日放4日（6月22日至25日）

HK Express清邁/芽莊/高雄機票 單程$198起

HK Express（香港快運航空）再次推出東南亞機票優惠，今次機票優惠目的地為清邁/芽莊/高雄，快閃優惠期間單程一律$198起，來回連稅低至$1,193起。鹿兒島機票以上價錢未包寄艙行李費用，HK Express行李費20公斤$290、25公斤$360、30公斤$425、40公斤$550。

（圖片來自官方）

😆好食玩飛Instagram官方帳號開咗喇！請Follow我哋 ►https://bit.ly/38tlS4l

根據記者今日（19日）在官網機票搜尋器查詢，仍然有大量清邁/芽莊/高雄平機票發售，大部分日子都是$198機票，當中還包括了6月端午節紅日連假。記者實訂，一千蚊鬆啲就買到高雄機票，超抵！

香港來回清邁機票資料 ▼▼6月21日 ⇄ 6月28日

據記者觀察，3個地方中，清邁餘下最多$198機票，均是午機去晚機返，來回機票連稅都是$1253！清邁機場去市中心僅20分鐘車，所以即便是午機去都仍有大把玩樂時間。

香港來回芽莊資料 ▼▼6月21日 ⇄ 6月26日

芽莊同樣是午機去晚機返！不過前後要多請一兩日假先最抵！機場稅是3個地點中最平，所以來回機票連稅都是$1193。

香港來回高雄資料 ▼▼6月13日 ⇄ 6月24日

成功搶高雄$198單程！

記者一見高雄$198單程機票，即時下訂，成功搶到最黃金的6月22-25日的機票。不過剛訂好後，再刷已發現這段紅日假的機票即脹！現時想食正端午紅日，最抵的單程$198機票，仍可揀6月13至24日，來回連稅$1197！如不想請太多假，記者見其他weekend仍有不少$198機票，不妨考慮。

今次清邁/芽莊/高雄機票快閃優惠，預訂日子在5月20日結束，平機票出發日期則為5月27日至7月12日。今次清邁/芽莊/高雄機位及價錢會因供應有所變動，有興趣的朋友可到航空公司官網查詢最新價格及航班資料。

HK Express 清邁/芽莊/高雄機票優惠

價錢：單程$198起；來回連稅最抵$1,193起

預訂日期：至5月20日結束

旅遊日期：5月27日至7月12日

官網：https://www.hkexpress.com/zh-hk/

