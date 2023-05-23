長洲太平清醮2023︳特別交通安排渡輪加班/增巴士線　附活動日程

長洲太平清醮2023，一年一度的長洲太平清醮快到，為配合預計會出現的龐大人潮，多間交通服務營辦商將於佛誕當日及翌日加強服務，甚至加開特別路線，方便大家進出長洲以及盡快歸家，即睇特別交通安排詳情及5月26日節目。



長洲太平清醮特別交通安排一覽

今年的長洲太平清醮於5月23日至27日期間進行。當中，長洲鄉事委員會將於5月26日（佛誕當日）舉行飄色會景巡遊與搶包山比賽，預計會吸引大量遊客前往長洲欣賞。而為配合預計出現的龐大人潮，多間交通服務營辦商當日以及搶包山比賽後的凌晨時份會有特別安排。

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▼長洲太平清醮5.26當日主要日程▼



飄色會景巡遊：14:00 - 16:00



搶包山決賽暨頒獎典禮：23:00 - 00:45 (5月27日)



1. 新渡輪加班

新渡輪（劉定安 攝）

營運中環至長洲航綫的新渡輪將會在5月26日加密班次。此外，為方便遊客觀賞「搶包山比賽」後歸家，新渡輪將於5月27日凌晨1時15分加開一班由長洲開往中環的特別航班。

2. 九巴及新巴特設散場隧巴路綫

過海隧巴路線104R號線（圖片授權：新巴）

九巴與將於新巴將特設過海隧巴路線104R號線，由中環5號碼頭前往旺角，以疏導由中環碼頭前往九龍的人潮。104R號線途經佐敦、油麻地，方便遊客到九龍西後轉乘其他交通工具（包括公共小巴）返回九龍或新界的居所。

3. 九巴及城巴部份路綫加停碼頭

（圖片授權：新巴）

部份駛經中環的通宵巴士路線將會於中環5號碼頭外加設臨時巴士站，方便下船的遊客乘車歸家。

以下路綫於5月27日首班車至約凌晨2時50分期間加停5號碼頭：

城巴N8X號線（往小西灣方向）及N90號線（往海怡半島方向）、隧巴N182號線（往廣源方向）、N619號線（往順利方向）、N373號線（往粉嶺方向）及N368號線（往元朗西）



以下路綫5月27日01:30的班次加停5號碼頭：

隧巴N930X號線（往荃灣方向）



以下路綫5月27日01:20的班次加停5號碼頭：

隧巴N952號線（往荃灣方向）



以下路綫5月27日01:15及01:45的班次加停5號碼頭：

隧巴N962號線（往荃灣方向）



4. 的士站停用

中環碼頭其中一個的士站（HK01 攝）

中環5號及6號碼頭外的市區的士站及過海的士站，將會於2023年5月26日04:00-08:59停用，以配合散場人潮，減少中環碼頭一帶的路面負荷。