澳門旅遊︳哈利波特展覽登陸澳門　6大魔法陣疑幻似真附地址/交通

香港有電視台近期再播出電影《哈利波特》，喚起部份人對哈利波特魔法的熱愛，欲走進哈利魔法世界的朋友，不妨到澳門一趟，首次降臨亞洲的《哈利．波特：展覽》，可了解電影製作的幕後細節，又可跟電影中出現過的佈景與道具合照留念以及嘗試施展魔法。



哈利波特展覽首度登陸亞洲 12月澳門倫敦人開幕

《哈利．波特：展覽》是目前世界上最大規劃的《哈利波特》巡迴展覽。展覽即將於今年12月巡迴至澳門倫敦人度假村舉辦，是展覽首度於亞洲舉辦。大家不用遠赴英國，也能進一步認識到《哈利波特》中的故事人物、場景佈置和法術。

展覽採用逼真設計和高階技術，將《哈利波特》及《怪獸與牠們的產地》系列書籍和電影中的重要情節展現觀眾眼前。大家進入展館時，都將獲發一條腕帶，腕帶會透過無線射頻技術，把大家的旅程記錄下來並建立自己的巫師檔案，感受魔法。

在展覽裡，大家不但能發現《哈利波特》以及《怪獸與牠們的產地》系列電影中的道具及場景佈置，還可一覽舞台劇《哈利波特：被詛咒的孩子》的場景，了解電影製作的幕後細節。除此之外，大家可在場內練習魁地奇、釀製魔藥、種植魔蘋果，試當一天霍格華茲的學生，為學院贏取分數。

（圖片來源：澳門倫敦人度假村）

6大重點展區 可將電影中食品帶回家

展覽設有6大佈景展區，當中包括《從紙本到熒幕展區》、《霍格華茲城堡展區》、《霍格華茲大禮堂展區》、《霍格華茲教室》、《霍格華茲學院》與《海格的小屋及禁忌森林》，讓大家理解《哈利波特》由草稿到搬上大銀幕的過程，體會角色們在霍格華茲不同地點時的感受。

展覽中還設有紀念品店，讓意猶未盡的朋友把魔法世界的物品與主題精品帶回家。除了小玩意，大家亦可一嘗朱古力蛙和瓶裝奶油啤酒等魔界的美酒佳餚。

《哈利．波特：展覽》（澳門站）

地點：澳門倫敦人度假村

地址：澳門路氹連貫公路

收費：有待公佈

交通：乘搭澳門倫敦人度假村免費穿梭巴士可直達，穿梭巴士開出地點及班次可參考度假村官方網站

