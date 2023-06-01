颱風瑪娃︳吹襲沖繩逼近那霸　港航快運航班取消/延誤附航班詳情

颱風瑪娃吹襲沖繩！在暴風吹襲下，多班來往沖繩至香港的航班取消，沖繩縣多個景點亦經已關閉，沖繩知事玉城丹尼更提醒遊客避免作不必要外出。雖然瑪娃已由超強颱風降格為強烈熱帶風暴，但仍然對沖繩構成大威脅。



今年最強颱風襲沖繩！預計明日登陸沖繩本島

颱風瑪娃是西北太平洋今年目前威力最強的熱帶氣旋，正為沖繩帶來強風暴雨。上午11時，強烈熱帶風暴瑪娃集結於宮古島東南方，朝東北偏北移動，日本氣象廳預計瑪娃將會於明日登陸港人在沖繩的熱門旅遊目的地——那霸所在的沖繩本島。

沖繩多個機場停止飛機升降 港航、快運有航班取消/延期

受風暴影響，沖繩縣內多個機場有航班延誤與取消。其中，有航綫來往香港的那霸機場全面停止飛機升降，所有航班延誤或取消。當中包括由香港飛往那霸，原定今日起飛的香港航空HX676（取消）、HX658（取消）、原定明日起飛的香港快運航空UO820（延期），以及由那霸飛往香港，原定今日起飛的的香港航空HX679（取消）、HX659（取消）、原定明日起飛的香港快運航空UO821（延期）。

那霸空港今日有多班國際航班取消（截片來源：那霸空港）

HK Express表示將會發送電郵與短信通知所有航班受影響的旅客。而香港航行建議旅客在其官方網站提交退票申請。2間航空公司皆呼籲經旅行社購票的旅客自行聯絡相關旅行社，以查詢相關票務事宜。

縣內多個景點關閉 知名紫薯撻手信店提早關門

沖繩縣多個景點亦經已或於今日下午開始關閉。當中包括著名的海洋博公園、沖繩美麗海水族館、海中展望塔、沖繩兒童王國、沖繩縣立博物館・美術館等。而當地著名、販售紫薯撻的禦果子御殿，所有位於沖繩本島的分店最遲於今日下午3時關閉。

雖然瑪娃已由超強颱風降格為強烈熱帶風暴，但仍然對沖繩構成大威脅。日本氣象廳更向八重瀨町、南城市發出「暴潮警報」，呼籲身在危險場所的人疏散。沖繩知事玉城丹尼更提醒遊客避免作不必要外出。若在沖繩遇上危險，大家可以撥打以下緊急求助電話：

110：向警方通報事故或罪案

118：向海上保安廳通報海上事故或受傷情況

119：請求救護車或消防車支援



▼沖繩被瑪娃吹襲之情況▼