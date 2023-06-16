四川高鐵｜7.1開通3站成都東/樂山/宜賓西　四川好去處+美食推介

7月1日假期，高鐵宣布增設連接四川省的長途線。包括成都東、樂山及宜賓西3個新站。每日提供南北行，各一班列車服務，市民可於6月17日開始購買7月1日的高鐵飛。這三大地方又有甚麼好去處呢？一齊睇睇！



高鐵7.1起往四川 增成都東、樂山、宜賓西

高鐵宣布增設連接四川省的長途線，包括成都東、樂山及宜賓西3個新站，由香港西九龍總站出發，到成都東、樂山、宜賓西大約要8-9小時。一齊睇睇這三大地方又有甚麼好去處？

【四川好去處--成都東】

四川成都東必去景點︰

成都大熊猫繁育研究基地

洛帶古鎮

青城山前山景區

九眼橋

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四川成都東美食推介︰

烤匠麻辣烤魚（春熙路店）

嘉州葉婆婆缽缽雞（人民南路總店）

野火鮮貨燒烤（書院街店）

何大九全牛串串（總店）

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【1】成都大熊猫繁育研究基地

地址：四川省成都市成華區

公交：由成都東地鐵出發 > 火車北站方向地鐵7號線外環 > 二仙橋下車C1口出 > 五龍山公交站方向666路 > 蜀龍路熊貓大道口下車



成都大熊猫繁育研究基地照片▼▼

+ 2

【2】洛帶古鎮

地址：四川省成都市龍泉驛區

公交：由成都東地鐵出發 > 火車北站方向地鐵7號線外環 > 槐樹店站內換乘 > 西河方向地鐵4號線 > 西河下車B口出 步行至地鐵西河站 > 洛帶客運中心站方向L024路 > 洛帶客運中心站下車 > 步行約4分鐘



洛帶古鎮照片▼▼

+ 3

【3】青城山前山景區

地址：四川省成都市都江堰市

公交：由成都東地鐵出發 犀浦方向2號線 > 中醫大省醫院站內換乘 > 萬盛方向地鐵4號線 > 鳳溪河下車F1口出 > 步行至地鐵鳳溪河站 > 萬安街站方向溫江W23路 > 溫玉路百花路口站下車 > 步行至復興社區 > 青城山快鐵站方向758路 > 青城山快鐵站下車



青城山前山景區照片▼▼

+ 7

【4】九眼橋 -- 成都夜景必打卡的地方

地址：四川省成都市錦江區

公交：由成都東地鐵出發 > 犀浦方向2號線 > 牛王廟下車H2口出 > 步行約13分鐘



九眼橋照片▼▼

+ 2

【5】烤匠麻辣烤魚（春熙路店）

地址：四川省成都市錦江區 春熙路

公交：由成都東地鐵出發 > 犀浦方向2號線 > 春熙路下車E2口出 > 步行約6分鐘



烤匠麻辣烤魚（春熙路店）照片▼▼

【6】嘉州葉婆婆缽缽雞（人民南路總店）

地址：四川省成都市武侯區 人民南路

公交：由成都東地鐵出發 > 犀浦方向2號線 > 東大路站內換乘 蓮花方向地鐵8號線 > 倪家橋下車A口出 > 步行約5分鐘



嘉州葉婆婆缽缽雞（人民南路總店）照片▼▼

【7】野火鮮貨燒烤（書院街店）

地址：四川省成都市青羊區 書院街

公交：由成都東地鐵出發 > 犀浦方向2號線 > 春熙路站內換乘 > 成都醫學院方向地鐵3號線 > 紅星橋下車D口出 > 步行約10分鐘



野火鮮貨燒烤（書院街店）照片▼▼

+ 1

【8】何大九全牛串串（總店）

地址：四川省成都市成華區

公交：由成都東地鐵出發 > 犀浦方向2號線 > 東大路站內換乘 > 十里店方向地鐵8號線 > 雙橋路下車 C口出 > 步行約6分鐘



何大九全牛串串（總店）照片▼▼

+ 1

【四川好去處--樂山】

四川樂山必去景點︰

樂山大佛

蘇稽古鎮

硝鬥岩

小屋裡

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四川成都東美食推介︰

馮四孃翹腳牛肉 (長卷樓店)

閔老五關帝廟排骨面

小豆海棠 （柏楊東路店）

皮兄燒烤

武砂鍋總店

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【1】樂山大佛

地址：四川省樂山市市中區

公交：由樂山高鐵出發 > 步行1米至高鐵樂山站 > 嘉華水泥廠方向 601路 > 龜城山下車 > 步行約10分鐘



樂山大佛照片▼▼

【2】蘇稽古鎮

地址：樂山半邊街12號

公交：由樂山高鐵出發 > 步行1米至高鐵樂山站 > 沙灣區稅務局方向304路 > 蘇稽古鎮下車 > 步行約7分鐘



蘇稽古鎮照片▼▼

+ 1

【3】硝鬥岩

地址：樂山沙灣區硝鬥岩瀑佈景區徒步

駕車：由樂山高鐵出發 > 到達「硝洞岩農家樂」 > 在此處停車，然後徒步約15-30分鐘



硝鬥岩照片▼▼

+ 2

【4】小屋裡

地址：樂山市婺嫣街61號

公交：由樂山高鐵出發 > 步行1米至高鐵樂山站 > 海棠廣場方向22路 > 海棠廣場下車> 步行約3分鐘



小屋裡照片▼▼

【5】馮四孃翹腳牛肉 (長卷樓店)

地址：長卷樓

公交：由樂山高鐵出發 > 步行1米至高鐵樂山站 > 樂山港方向12路車 > 大曲口下車 > 步行約8分鐘



馮四孃翹腳牛肉 (長卷樓店)照片▼▼

【6】閔老五關帝廟排骨面

地址：樂山市市中區演武街180號

公交：由樂山高鐵出發 > 步行1米至高鐵樂山站 > 樂山港方向12路車 > 石雁兒下車 > 步行約9分鐘



閔老五關帝廟排骨面照片▼▼

【7】小豆海棠 （柏楊東路店）-- 必點海苔肉鬆油條 / 冰醉豆花 / 豆腐腦 / 小豆干

地址：柏楊東路

公交：由樂山高鐵出發 > 步行1米至高鐵樂山站 > 公交總站方向H1路內環 > 市文化館 下車 > 步行約3分鐘



小豆海棠 （柏楊東路店）照片▼▼

+ 4

【8】皮兄燒烤 -- 必點烤五花肉、鴨腸、大蝦、廣味小香腸、排骨、黃喉、玉米

地址：樂山市市中區鳳凰路中段126號祥瑞酒店巷子內

公交：由樂山高鐵出發 > 步行1米至高鐵樂山站 > 樂山港方向12路 > 柏楊路中段下車 > 步行約9分鐘



皮兄燒烤照片▼▼

+ 1

【9】武砂鍋總店--必點砂鍋︰金酥肉、紅湯牛肉；蒸菜：蒸肥腸、蒸牛肉；其他：涼拌素菜拼盤

地址：樂山市柏楊東路137號

公交：由樂山高鐵出發 > 步行1米至高鐵樂山站 > 公交總站方向H1路內環 > 市文化館下車 > 步行約3分鐘



武砂鍋總店照片▼▼

+ 1

【四川好去處推介--宜賓西】

宜賓西必去景點︰

翠屏山

雪灘公園

李莊古鎮·月亮田景區

鍾書閣

冠英古街

興文石海

宜賓西美食推介︰

秋姐火鍋

父子烤臭豆腐

【1】翠屏山

地址：宜賓市翠屏山景區

公交：由宜賓高鐵西站出發 > 環球集團方向31路 > 真武路下車 > 步行約2分鐘



翠屏山照片▼▼

+ 5

【2】雪灘公園

地址：四川省宜賓市敘州區

公交：由宜賓高鐵西站出發 > 南客站·萊茵春天方向 > 保通1號線 > 第四人民醫院下車> 步行約15分鐘



雪灘公園照片▼▼

【3】李莊古鎮·月亮田景區

地址：同濟路9號

公交：由宜賓高鐵西站出發 > 李莊方向45路 > 李莊遊客中心下車 > 步行約5分鐘



李莊古鎮·月亮田景區照片▼▼

【4】鍾書閣

地址：遠達時代營銷中心

公交：由宜賓高鐵西站出發 > 康寧路方向42路 > 柏果下車 > 步行約2分鐘



鍾書閣照片▼▼

【5】冠英古街

地址：四川省宜賓市翠屏區

公交：由宜賓高鐵西站出發 > 劉臣街方向30路 > 大南街下車 > 步行約5分鐘



冠英古街照片▼▼

【6】興文石海

地址：四川省宜賓市興文縣

公交：由宜賓高鐵西站出發 > 8路公交車 到達興文客運站 > 再從客運站坐車到景區門口



興文石海照片▼▼

【7】秋姐火鍋

地址：大觀樓對面清華街口二樓

公交：由宜賓高鐵西站出發 > 大觀樓·週六福珠寶方向18路 > 大觀樓·週六福珠寶下車 > 步行約3分鐘



秋姐火鍋照片▼▼

【8】父子烤臭豆腐

地址：林家巷

公交：由宜賓高鐵西站出發 > 東山路方向46路 > 南門橋·三醫院下車 > 步行約6分鐘



烤臭豆腐照片▼▼