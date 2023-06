新加坡10法例旅遊前注意　不收餐盤/不沖廁/亂用WiFi小心罰款坐監

作為熱門旅遊地點的新加坡一直以乾淨的環境最為人熟悉,當地有法例規定助維持市容、旅客、市民的秩序。作為遊客,如果不熟識當地法例,可能一不小心,隨時犯法兼罰錢。不想旅遊變坐監,以下10項法規不可不知。



新加坡10個法律冷知識

【1】餐盤罰則

新加坡國家環境局(NEA)提出,小販中心、咖啡店和美食廣場的食客若未能歸還用過的托盤和陶器,將面臨嚴厲的執法行動。根據《環境公共衛生法》(EPHA) 第 17(1) 條 ,在餐桌上亂扔垃圾,屬於亂扔垃圾行為。

(圖片來源:istock)

為了增強新冠肺炎大流行期間及之後環境公共衛生的抵禦能力,NEA敦促公眾在公共餐飲場所保持良好的衛生習慣,以保護其他食客和清潔工,特别是老年人。

(圖片來源:istock)

自2021年9月1日起,國家環境局對小販中心的食客採取執法行動,如食客將托盤和垃圾,例如用過的紙巾、吸管、包裝紙、罐裝飲料、塑料瓶和食物殘渣留在小販中心,就會面臨罰款。

(圖片來源:新加坡國家環境局)

資料來源:新加坡國家環境局

【2】用附近不知名或不安全的Wi-Fi

根據《計算機濫用和網絡安全法》 (Section 6(1)(a) The Computer Misuse and Cybersecurity Act)「借用」附近不安全的無線互聯網被視為黑客行為,會被處以最高 10,000 美元的罰款或最高三年的監禁。

圖片來源:pexels

資料來源:Straits Times/新加坡法規

【3】晚上在外喝酒

根據《酒類管制(供應和消費)法》(The Liquor Control (Supply and Consumption) Act) 如果一種飲料含有至少 0.5% 的酒精或按質量或體積計,則該飲料被視為酒精飲料。

圖片來源:pexels

在新加坡的 Covid-19 阻斷措施階段中,規例不斷有變,當地人有時也不確定哪裡允許或禁止飲酒,以及是否有飲酒的截止時間。但截至2023 年3 月,以下是限制飲酒的時間和地點︰

在晚上10:30 至翌日早上7:00期間,不得在公共場所飲酒;

晚上11:59至次日凌晨6:00後,不得在有執照的場所飲酒。

非公共飲酒時間為任何周五晚上 10.30 開始,至下周一上午 7 點結束;

酒類管制區,公共假期前夕的任何周一、二、三、四或五的晚上7 點起也禁止公眾飲酒,公共假期後一天早上 7 點前結束。

只有擁有許可證的酒吧和餐館,才可以在晚上10:30之前出售酒精飲料,其中包括便利店和零售店。

圖片來源:pexels

在公共場所醉酒等,無法自理的人即屬犯罪。面臨不超過 1,000 美元的罰款或不超過 6 個月的監禁。

資料來源:3mk/新加坡法規

【4】不沖廁

根據《環境公共衛生(公共清潔)條例》第 16 條 (Section 6 Unauthorised use or interception of computer service, of the Computer Misuse and Cybersecurity Act)在新加坡不沖廁所不僅是違反禮節,也觸犯法律,將被罰款110美元。

圖片來源:pexels

警察會在廁所被使用後進行檢查,如果他們收到多次有關某個廁所的投訴,甚至會安裝cctv,以抓獲違法者。更不要在電梯裡小便!在電梯裡配備了尿液檢測裝置(UDD),可以檢測到尿液的氣味,發出警報並關上門,直到警察到達逮捕罪犯。

圖片來源:reddit

資料來源:新加坡法規

【5】在公共場所唱歌造成滋擾

新加坡刑法典第14章中涵蓋影響公共安寧、公共衛生、安全、便利、禮儀和道德的罪行,第 294 條規定,「凡在任何公共場所或附近唱歌、朗誦或說出任何淫穢詞語,擾亂他人,應處以最高 3 個月的監禁,或罰款,或兩者併罰」。因此,它規定公共場所唱出的淫穢詞語為非法行為,而不是唱歌本身。

圖片來源:istockphoto

資料來源:新加坡法規

【6】地鐵可飲食帶榴槤?

和香港一樣,新加坡地鐵上是不可飲食。《快速交通系統(RTS)法案》中提及,在捷運列車和車站內消費任何食物或飲料,會面臨最高 500美元的罰款。

圖片來源:istockphoto

帶榴槤上列車又如何?SMRT Coproration 的海關關係處表示,目前還沒有關於火車上和車站內榴槤的規定。不過,整個車站都設有標誌,建議乘客不要將榴槤帶入列車及車站。如果工作人員發現乘客攜帶榴槤,他們會建議在進站前食用或處理掉。

圖片來源:yearofthedurian

資料來源:新加坡法規/Year of the Durian/新加坡法規

【7】違禁品和管製品

眾所皆知,新加坡是不可以食用香口膠的。根據《進出口規例(口香糖)規例》,除非該口香糖為註冊為治療產品,否則新加坡是禁止向進口任何口香糖。但原來有手槍型狀的打火機也不行!

圖片來源:istockphoto

新加坡移民與檢查站管理局更列出有關違禁品和管製品的事項:

1. 口香糖(牙科口香糖和藥用口香糖除外)

2. 咀嚼煙草和仿煙草製品(例如電子煙)

3. 手槍或左輪手槍形狀的打火機

4. 管製藥物和精神藥物

5. 鞭炮

6. 淫穢文章、出版物、錄像帶、錄像光盤和軟件

7. 受版權保護的出版物、錄像帶、錄像光盤和激光光盤、唱片和磁帶的複製品

8. 煽動性和叛國性材料

資料來源:移民與檢查站管理局/新加坡法規

【8】餵動物

根據《公園和樹木法》,在新加坡的國家公園和自然保護區內,餵猴子等動物是犯罪行為,國家公園有罰款以阻止餵食。違法者可面臨不超過 50,000 美元的罰款或不超過 6 個月的監禁。

圖片來源:nparks

但其實,目前沒有法律規定禁止餵養經常出的流浪動物,如貓。但仍可看到市議會張貼海報勸阻,甚至警告不要餵養流浪貓。可是,除非涉及亂扔垃圾,否則餵養流浪動物並不違法。

圖片來源:istockphoto

資料來源:新加坡法規

【9】隨處吸煙

從2018年到2021年,新加坡的法定吸煙年齡逐步從18歲提高到21歲,未成年吸煙者被發現吸煙,可被處以最高300美元的罰款。新加坡禁止吸煙的地方包括酒店及電梯大堂、小販中心、政府及法定機構建築物及停車區等。如果被發現在禁止吸煙的地方吸煙,將被面臨最高 500 美元的罰款。

圖片來源:istockphoto

新加坡有指定吸煙區,如露天小販中心、大學、公園或機場吸煙室。

另外,旅客可以從海外帶香煙(最多 400 克)進入新加坡,但必須向海關申報。而且,新加坡對煙草製品沒有商品及服務稅減免或免稅優惠。

圖片來源:istockphoto

資料來源:Singapore Legal Advice/吸煙區列表網

【10】隨處放風箏

由於風箏在起飛或著陸期間,可能會分散飛行員的注意力,或被飛機發動機攝入,這會危及生命並對飛機和地面財產造成損害。因此,在新加坡放風箏,可能要得到民航局批准。

圖片來源:caas

在紅色圈著的地方,是禁止放風箏的地域,可見不能放風箏的地點很多。而籃色的,是可放風箏的,不過,高度只能有12層建築的高度。而其他未提及的地方,風箏高度則不可超於約30層建築高度。旅客可通過 OneMap 應用程序,找出上述任何區域的接近程度。OneMap

資料來源:新加坡民航局