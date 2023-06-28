早餐麵包｜新手師傅搞砸麵包件件奇醜　結居神反轉更獲高薪聘請？

青島一間麵包小店以醜萌麵包成了焦點，又醜但又可愛，獲得一眾網民議論。古怪的造型，得不得到你的賞識呢？一齊睇睇錯手的麵包有多怪異吧！



麵包烘焙失誤反成網民熱捧

該青島麵包小店名為「西海麥香」，它的貼文以「新來的烘焙師，給多少錢工資合適」為題，貼出多個貌似失誤，但又不失可愛的麵包。雖然麵包樣子奇特，網民卻大給好評，麵包師傅稱他的得意之作為新品，更以限量發售為宣傳。

不少網民認為自己會買龜子麵包，而且「西海麥香」應給麵包師傅較高的人工。按圖看網民留言▼▼

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另一可愛之作，是有點像幽靈公主裏的樹精麵包。這些人形造型的麵包，有些還爆出綠色內餡，這失誤太明顯了吧！🤣

網民反應▼▼▼

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「新品」麵包在網上一直有熱烈的反應，但今次與以往可愛造型不同，新款麵包並不像可吃的樣子。

圖片來源：小紅書@送蛋糕的一烏於同學

網民反應不一▼▼▼

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據悉麵包店見師傅所創作的醜麵包有如此大反應，決定用高薪聘請他，而新款色的麵包亦陸續上架。看下面人形麵包的眼睛，似外星人又似超人🤣 雖然，這次設計較簡單，但卻吸引一眾網民關注。

圖片來源：小紅書@送蛋糕的一烏於同學

網民反應▼▼▼

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以下這個麵包款式，哈哈…吃飯時看到會噴飯嗎？這嘔吐的小卡通可能吃得太飽而反胃，據說那些嘔吐物是開心果內餡。你看見它還有沒有食慾？就見仁見智了。

圖片來源：小紅書@送蛋糕的一烏於同學

看網民反應▼▼▼

還有更激進的嘔吐造型麵包，但比上次更似人臉，有點可怕🤨不只嘴巴漏出嘔吐物，就連眼睛也漏餡。

圖片來源：小紅書@送蛋糕的一烏於同學

網民反應▼▼▼

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腸仔包我們也見得多，但這樣的腸仔包你又見過未？師傅把腸仔就這樣塞進鹼水麵包，再加上眼睛。造型就像章魚般，粗獷的製作，讓人又愛又恨。

圖片來源：小紅書@送蛋糕的一烏於同學

▼▼▼ 網民反應

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這款藍莓芝士包看上去也挺嚇人的，加上番茄醬在嘴巴上，有種恐怖角色的感覺。

網民反應▼▼▼