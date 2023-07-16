日本旅遊｜四國單車遊預訂貼士2大方法　睇高知縣國家級名勝+節慶

日本四國單車之旅如何玩？日本旅遊達人分享你知，教你2大預訂方法，方便單車自駕遊。

作者︰白原顥



假若你希望在日本享受單車旅程、不計時間圈速、鍾情享受陽光與風光明媚的景色。日本四國，有著珍貴的大自然景觀的高知縣也是不錯的選擇！單車旅遊是新興的旅遊產業，幫你強身健體之外，可推動環保旅遊，是新時代年輕人的首選。

（白原顥提供）

於四國高知縣享受單車遊 感受怡人風景

高知縣東南端室戶市，有着國家級名勝自然景觀，周年聯合國教科文組織也對這裏的國家地質公園給予肯定。

預訂貼士：

①只需於出發最少兩天前經室戶UNESCO地質公園網頁預訂不同款式的單車，及選擇租車點和還車點。大家可以於不少室戶市的必去觀光點租借或者歸還單車，例如：室戶世界地質公園中心、室戶海洋深層水Spa「Searest Muroto」等。

②又或者於出發7天前於網上直接預約參加單車導賞團，由「室戶世界地質公園中心」出發，沿著太平洋邊緣的國道55號線，到訪海洋深層水的取水設施「室戶海洋深層水Aqua Farm」，還有被選為日本新八景之一的名勝「室戶岬」等。全程約2小時30分，大人小朋友都可以玩得開心！

（白原顥提供）

高知中部香南市，是另一個非常適合單車遊的地方，就是位於高知縣中部的 香南市。事實上香南市是個「單車之城 」，於1985年開設了單車總站，利用已停用的土佐電汽鐵道安藝線修建了單車道，至今仍受到很多人的喜愛。此外，你亦可以於香南市內的五個地點租用自行車。例如：野市站、創造廣場Actland、神明單車店、Yasea Park、香南市單車總站等。擁有世界級的海岸線，你可以選擇搭單車、登山甚至乎遊覽傳統文化街道。

（白原顥提供）

這裏風景如畫、一年四季也有做大型節慶活動。例如春天充滿粉紅櫻花、油菜花的「西川花祭 」；夏天在商店街將用於歌舞技的 繪金屏風點燈 的「繪金祭 」；秋天則有1,300年歷史的「王子獅子舞」 和坂本龍馬都學習過的「山北棒踊 」；冬天就有於海邊點亮一整行椰樹的「海邊亮燈」和舊曆新年的「舊正風箏大會」。

白原顥（小白）小檔案︰

曾任福岡觀光大使、青森觀光局KOL、北海道旭川觀光KOL 等。現任日本能古島、大刀洗町大使、旅遊KOL、電視/電台主持，包括RTHK 2《晨光第一線》《Teen空海闊》《香港行山節》等。