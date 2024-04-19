由布院溫泉旅館19間推介｜人均$255！一泊二食／私人風呂／近車站

由布院溫泉旅館有不少人氣推介，當中大部分都有一泊二食，甚至有私人溫泉等。要價錢實惠、交通方便的，又可以享受到九州的時令食物，附近還有很多不同的景點、湯之坪街道美食、金鱗湖等。去九州可以順道看看福岡酒店14間推介｜1分鐘到博多站+天神／人均$105起／親子多人房。另外亦可以留意最新Agoda/Booking.com/Klook/Trip.com酒店優惠碼，以最優惠價錢訂優質酒店！。（文章內提及之價錢以發稿日期為準）

👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略

👍KKday人氣溫泉推薦：有馬溫泉太閤之湯｜天然溫泉平和島

由布院溫泉旅館【1】由布院温泉 有樂旅館（OYADO URAKU）

「由布院温泉 有樂旅館」（OYADO URAKU）坐落於由布院温泉，來往JR由布院站只需要8分鐘步程，旅館亦鄰近湯布院花卉村、湯布院街及金鱗湖等熱門景點，非常方便！旅館僅提供10間客房，私隱度極高！雖然酒店大部分客房都沒有私人風呂，但附設露天温泉，加上人少，浸溫泉時亦不怕尷尬或人多！客房設計以日本和室客房為主，需要自行鋪床，早餐及晚餐亦會在客房內享用。房價亦包含免費早餐及晚餐，不少遊客大讚旅館的傳統日式早餐和懷石料理晚餐非常美味，份量十足！

由布院温泉 有樂旅館（OYADO URAKU）

房價：人均HKD$922起（日式客房（8張榻榻米）；包早餐及晚餐）

地址：大分縣由布市湯布院町川上2868-5

交通方法：JR由布院站步行8分鐘

由布院温泉 有樂旅館訂房優惠：Agoda｜Trip.com｜Klook

由布院溫泉旅館【2】古都花心旅館（Koto No Kashin）

古都花心旅館（Koto No Kashin）坐落於由布院温泉，距離JR由布院站大約10分鐘步程，金鱗湖、湯之坪街道、湯布院花卉村等景點亦均在步行10分鐘內可抵達，交通和觀光都便利。旅館只有14間客房，客房設計主要分為日式房間及和洋式房間兩種，部分客房自帶半露天私人溫泉，較便宜的客房則需要共用浴室。酒店亦設有公共溫泉可以使用。

古都花心旅館（Koto No Kashin）

房價：人均HKD$414起（8個榻榻米日式房，1樓，房內無浴室 ）

地址：大分縣由布市湯布院町川上1018-7

交通方法：JR由布院站步行10分鐘

古都花心旅館訂房優惠：Agoda｜Trip.com｜Klook

由布院溫泉旅館【3】湯布院Hisui之宿黎明（Hisuinoyado Reimei）

湯布院Hisui之宿黎明（Hisuinoyado Reimei）坐落在由布院，來往由布院站需要大約7分鐘車程，前往熱門的觀光景點亦需要駕車前往，對於自駕遊的旅客來說會比較方便，酒店亦有提供免費私人停車場，非常貼心！酒店只有12間客房，隱私度高，環境亦相對寧靜。傳統日式客房需要使用公共浴室，和洋式客房裡則配備乾濕分離的浴室和廁所，所有客房均設有小露台，可以看到大自然景色。酒店附設露天風呂溫泉，亦可預約私人家族風呂。房價包括每日兩餐，通常是早餐及午餐或晚餐。

湯布院Hisui之宿黎明（Hisuinoyado Reimei）

房價：人均HKD$629起（標準日式房；包兩餐）

地址：大分縣由布市湯布院町川上2212-35

交通方法：JR由布院站車程7分鐘

湯布院Hisui之宿黎明訂房優惠：Agoda｜Trip.com｜Klook｜Booking.com

由布院溫泉旅館【4】湯布院山莊吾亦紅酒店（Yufuin-Sanso Waremokou）

湯布院山莊吾亦紅酒店（Yufuin-Sanso Waremokou）鄰近由布岳溫泉，距離JR由布院站需要大約5分鐘車程，如果不是自駕遊的旅客，酒店亦有提供免費車站接送服務。雖然酒店距離熱門景點有段距離，但勝在環境清幽，除了有室內溫泉及露天風呂外，更有哥爾夫球場及按摩室可以使用！酒店僅提供10間客房，每間客房都有獨立的私人風呂，私隱度極高，更可以看著絕美的大自然風景歎懷石料理晚餐！

湯布院山莊吾亦紅酒店（Yufuin-Sanso Waremokou）

房價：人均HKD$2,214起（標準間-雙床；包早餐及晚餐）

地址：大分縣由布市湯布院町川南589

交通方法：JR由布院站車程5分鐘

湯布院山莊吾亦紅酒店訂房優惠：Agoda｜Trip.com｜Klook｜Booking.com

由布院溫泉旅館【5】由布院Ubl酒店（Yufuin Ublhotel）

由布院Ubl酒店（Yufuin Ublhotel）坐落在由布院温泉，距離由布院站大約9分鐘車程，步行15分鐘內可抵達金鱗湖、湯之坪街道等熱門觀光景點。酒店以傳統日式客房為主，設有33間客房，全部客房均有小陽台及私人浴室，部分客房更附設浴缸及私人風呂！酒店亦提供大眾浴場及露天風呂，亦有免費停車場服務，如果自駕遊就非常適合！

由布院Ubl酒店（Yufuin Ublhotel）

房價：人均HKD$506起（帶浴室的標準日式房間）

地址：大分縣由布市湯布院町川上1691-8

交通方法：JR由布院站車程9分鐘

由布院Ubl酒店訂房優惠：Agoda｜Trip.com｜Klook

由布院溫泉旅館【6】雅格拉酒店（Onjuku Yagura Ryokan）

雅格拉酒店（Onjuku Yagura Ryokan）坐落在由布院温泉，距離JR由布院站約7分鐘車程，酒店設有穿梭巴士服務及免費停車場，無論是否自駕遊都方便！酒店只有12間日式客房，而且全部房間設有獨立半露天風呂，私隱度極高，更可以靜靜地浸溫泉！客房採用洋式床架，不用自行鋪床，最多可供四人入住。酒店亦附設公共露天風呂及室內按摩椅，如果選擇一泊二食專案更可享用精緻懷石料理晚餐！

雅格拉酒店（Onjuku Yagura Ryokan）

房價：人均HKD$710起（帶露天浴池的日式房間或日式西式房間）

地址：大分縣由布市湯布院町川上字重見1270-81

交通方法：JR由布院站車程7分鐘

雅格拉酒店訂房優惠：Agoda｜Trip.com｜Klook

由布院溫泉旅館【7】由布之彩 YADOYA（Yadoya Ohashi）

由布之彩 YADOYA（Yadoya Ohashi）距離JR由布院站車程大約6分鐘，酒店提供免費停車場及免費車站接車服務，無論是否自駕遊都方便！雖然從酒店出發到湯布院花卉村、湯布院街及金鱗湖等熱門景點路程較遠，但酒店亦有提供自行車租借服務，就算去遠一點的地方玩都可以有單車代步！酒店客房採用和洋式設計，客房設有私人浴室及私人花園及露天溫泉，部分客房更有室內私人浴池！如果選擇一泊二食專案，晚餐更可以享用日式早餐及壽喜燒晚餐，CP值非常高！

由布之彩 YADOYA（Yadoya Ohashi）

房價：人均HKD$582起（雙床間 - 帶閣樓 - 附樓）

地址：大分縣由布市湯布院町川北1235

交通方法：JR由布院站車程6分鐘

由布之彩 YADOYA訂房優惠：Agoda｜Trip.com｜Klook

由布院溫泉旅館【8】湯布院明裡之宿旅館 （Yufuin Akarinoyado）

這間由布院溫泉旅館2020年才開幕，交通相當方便，由由布院站步行到湯布院明裡之宿旅館，也只不過是5分鐘步程，而且價錢相對其他由布院溫泉旅館便宜得多，人均也只不過是$255起，很適合預算不多、打算窮遊的朋友。湯布院明裡之宿旅館設有洋式房間或日式榻榻米房間可選，大約一共有9種房型，可入住2至5人，部分房間設有簡易廚房，更有戶外燒烤爐，在日本BBQ也是個獨特的體驗。設有3個溫泉，分別為半露天溫泉、溶岩溫泉及檜木溫泉，而這間由布院溫泉旅館更有多個貸切溫泉可使用，擔心私隱度的朋友也可安心泡湯。

湯布院明裡之宿旅館

房價：人均HKD$255起（客房）

地址：大分県由布市湯布院町川上2915-15

交通方法：由布院車站步行5分鐘

湯布院明裡之宿旅館訂房優惠：Agoda｜Trip.com｜Klook｜Booking.com

由布院溫泉旅館【9】由布院別邸樹旅館 （Yufuin-bettei Itsuki Ryokan）

由布院別邸樹旅館全部都是獨棟木質別墅客房，共有14間，房間室間感十足，提供1至6人間的房型。每間客房均設有特色的半露天或室內私人溫泉浴池，讓住客不需跟陌生人一同浸溫泉，可以在安靜的環境中專心泡湯放鬆。這間由布院溫泉旅館內有車位，自駕遊也十分適合。由布院別邸樹旅館行約16分鐘可到達由布院車站，位置附近有多個景點，步行8分鐘可到達著名的湯之坪街道；步行10分鐘左右可到達知名的金鱗湖和鶴之湯溫泉街。

由布院別邸樹旅館

房價：人均HKD$1299起（Kodemari獨立和洋室客房）

地址：大分縣由布市湯布院町川上2652-2

交通方法：由布院車站步行16分鐘

由布院別邸樹旅館訂房優惠：Agoda｜Trip.com｜Klook｜Booking.com

由布院溫泉旅館【10】旅亭田乃倉 （Ryotei Tanokura Ryokan）

旅亭田乃倉位於由布院溫泉旅館的市中心，步行約2分鐘即可到達知名的金鱗湖，步行3至5分鐘可達著名溫泉街，生活機能便利，附近有Lawson便利店。旅館為傳統日式建築，一共有8種房型，可以入住2至6人，所有房間均設有私人溫泉浴池、陽台，部分房間還配備私人露天風呂。這間由布院溫泉旅館另外還提供4個公共溫泉設施，住客可以在不同時段根據喜好選擇使用。此外，在這旅館還可以享受到一泊二食懷石料理，餐單每個月都會有不同，可以體驗到九州的時令食物。

旅亭田乃倉

房價：人均HKD$1,383起（日式標準房）

地址：大分県由布市湯布院町川上1556番地の2

交通方法：由布院車站步行17分鐘

旅亭田乃倉訂房優惠：Agoda｜Klook｜Booking.com

由布院溫泉旅館【11】由布院山水館（Ryokan Yufuin Sansuikan）

酒店位於由布院站附近，對於不是自駕遊的旅遊十分方便，環境十分清幽，而且酒店的露天風呂同樣一絕。於旅遊網站Trip.com獲得4.5/5的評分，不少旅客都認為，雖然溫泉酒店的歷史比較悠久，不過保養相對不錯，而且提供免費雪糕啤酒。房間方面，以和式設計為主，空間感十足而且衞生乾淨。職員有禮，不過大都只能夠以日語溝通。

由布院山水館

房價：人均HKD$830起（西式雙人房）

地址：in, Kawaminami 108-1, 879-5196, 由布市, 大分縣, 日本

交通：由布院站步行6分鐘

由布院山水館訂房優惠：Agoda｜Trip.com

由布院溫泉旅館【12】湯布院布袋屋 （Yufuin Hoteiya）

湯布院布袋屋周邊景點眾多，如金鱗湖、湯之坪街道等，步行幾分鐘即可抵達。交通便利，旅客可在由布院車站搭免費接駁車（需預約）10分鐘車程到達。這間由布院溫泉旅館提供11間客房，房型從2至6人不等，所有房間均設有室內或室外溫泉，可一邊泡湯一邊欣賞由布岳美景。除客房溫泉外，旅館還提供多種的公共大浴池，也有可租用的大浴池。旅館供應一泊二食，採用當地海鮮及自家菜園蔬菜烹調，並會按季節變更菜單。而晚上更會免費提供多種酒精飲品。

湯布院布袋屋

房價：人均HKD$1,090（本館房-九重）

地址：大分県由布市湯布院町川上1414

交通方法：由布院車站搭免費接駁車（需預約）10分鐘車程到達

湯布院布袋屋訂房優惠：Agoda｜Trip.com｜Klook｜Booking.com

由布院溫泉旅館【13】由布院花由旅館（Yufuin Hanayoshi）

由布院花由旅館位於山上，飽覽由布岳山景，可以預約旅館提供的免費接駁車，由布院車去旅館車程只需約6分鐘，只要到達車站時致電由布院花由旅館，就會有專車接送。這間由布院溫泉旅館客房間提供1至4人房型，房間由450呎起，空間感充足，亦有分為和式及洋式房間，部分房間更在別棟，私隱度十足。大部分房間配備按摩椅、私人露天風呂，可以邊看山景邊浸溫泉。旅館內設有分男女的公共溫泉浴池，以及室內大浴場，住客可以根據喜好選用。

由布院花由旅館

房價：人均HKD$3000起（附樓日式西式混合浴室）

地址：日本〒879至5114 Oita,Yufu,湯布院町川北913−11

交通方法：旅館提供接駁車從由布院車站車程6分鐘

由布院花由旅館訂房優惠：Agoda｜Trip.com｜Klook｜Booking.com

由布院溫泉旅館【14】湯布院歡迎回家旅館（Yufuin Ryokan Okaeri）

湯布院歡迎回家旅館（Yufuin Ryokan Okaeri）是一家融合日式古典元素的旅館，房間採用傳統榻榻米，呈現濃厚日式風格，可供2至4人入住。此外，提供多間溫泉浴池， 只要上鎖就可作私人風呂使用。公共休息區長時間供應免費飲品，旅客可隨時取用。這間由布院溫泉旅館地理位置優越，提供免費停車場，步行5分鐘即可到達由布院車站，周邊生活機能便利，10分鐘可抵達超市採買。旅館也提供免費腳踏車，供遊客暢遊湯布院景點。早餐可由專人送至房內。

湯布院歡迎回家旅館

房價：人均HKD$450起（經濟日式房間）

地址： 大分県由布市湯布院町川南１０３−５

交通方法：由布院車站步行5分鐘

湯布院歡迎回家旅館訂房優惠：Agoda｜Trip.com｜Klook

由布院溫泉旅館【15】湯布院旅之藏旅館（Yufuin Tabinokura）

湯布院旅之藏旅館地段十分好，CP值都十分高。旅館附近有不少景點，周圍環境十分寧靜，步行至金鱗湖或湯之坪也只需10分鐘左右的路程，旅館也免費提供腳踏車租借服務。這間由布院溫泉旅館內設有3間湯屋，包括兩間室內湯屋和一間室外湯屋，均無需預約即可使用。旅館提供多種房型，包括家庭友善房型和可6人入住的榻榻米房型，非常適合朋友和家庭客的住宿需求。另外，也提供公共廚房和BBQ，甚至桌球設施供客人使用。

湯布院旅之藏旅館

房價：人均HKD$330（豪華雙床房）

地址：大分県由布市湯布院町川上2655-3

交通方法：由布院車站步行15分鐘

湯布院旅之藏旅館訂房優惠：Agoda｜Trip.com｜Booking.com

由布院溫泉旅館【16】由布院美肌之宿風之森林（Yufuin Kaze no Mori）

風之森使用布院溫泉中含有鹽化物泉水或炭酸水素鹽泉水，對皮膚具滋潤保濕功效。旅館的房型以2至6人客房為主，分為3種房型，每間客房均配備私人溫泉。從由布院火車站可提前預約旅館提供的免費接駁車，車程只需3分鐘即可抵達旅館，旅館還提供免費停車場，方便自駕遊的遊客。一泊兩食套餐選用當地食材，如大分縣佐伯市宇目產的野豬肉，菜式會根據不同季節進行調整。

由布院美肌之宿風之森林

房價：人均HKD$1,480起（6榻榻米2間日式房間）

地址：〒879至5103 大分県由布市湯布院町川南371至1

交通方法：由布院車站搭免費接駁車（需預約）3分鐘車程到達

由布院美肌之宿風之森林訂房優惠：Agoda｜Trip.com｜Klook｜Booking.com

由布院溫泉旅館【17】温柔之鄉Yadoya（Yawaragi-No-Sato Yadoya）

湯布院溫柔之鄉旅館提供多種溫泉浴池包括大眾湯池、家庭湯屋以及私人風呂。客房兼具現代與傳統風格，提供1至4人房型，部分房型配備榻榻米的客廳。這間由布院溫泉旅館地理位置優越，附近也有不同的景點，如要去金鱗湖只需步行6分鐘，步行至湯之坪街道也僅需4分鐘。旅館內部設施齊全，含有紀念品店以及商店，生活十分便利。

湯布院溫柔之鄉

房價：人均HKD$794起（雙床房）

地址：大分県由布市湯布院町川上2717-5

交通方法：由布院車站步行15分鐘

湯布院溫柔之鄉訂房優惠：Agoda｜Trip.com｜Klook｜Booking.com

由布院溫泉旅館【18】由布院一禪温泉旅館（Yufuin Ryokan Ichizen）

自駕遊的旅客可以嘗試前往離車站稍遠的酒店，就像這間酒店，雖然離車站有一段距離，不過居住環境方面就更理想更清幽，適合一家大小度假，酒店配套方面，只要步行約10分鐘，就可以到達湯之坪街道，除了有餐廳之外，亦有不少售賣精品的地方。另外，駕車旅客亦可以前往金鱗湖打卡，在陽光之外湖面金光粼粼，絕對是不可錯過的景點之一。於Trip.com獲得4.6/5的評分，有旅客表示雖然旅館的裝潢有古舊的感覺，不過整體環境理想，而且餐食亦十分吸引，是值得推薦的旅館之一。

由布院一禪温泉旅館

房價：人均HKD$1725起（副樓日式房）

地址：incho kawakami 1209-1, 879-5102, 由布市, 大分縣, 日本

交通：由布院駕車約6分鐘

由布院一禪温泉旅館訂房優惠：Agoda｜Trip.com｜Booking.com

由布院溫泉旅館【19】一壺天日式旅館（Ikkoten）

酒店同樣適合自駕遊的旅客，遠離鬧市，環境十分清幽。酒店附近有金鱗湖和由布院温泉等景點，車程亦於10分鐘內。於Trip.com獲得4.6/5的好評，不少旅客都欣賞職員的服務細心，不單止食物精緻，他們亦會特別照顧有小朋友的家庭。溫泉方面，半室外的風呂是一大的加分位，另外亦有2個私湯，只需要到前台預約即可，飲料無限任飲，令人樂而忘返！

一壺天日式旅館

房價：人均HKD$2000起（萌黃和室房）

地址：302-7, 879-5102, 由布市, 大分縣, 日本

交通：由布院站駕車約5分鐘

一壺天日式旅館訂房優惠：Agoda｜Trip.com｜Booking.com

更多日本溫泉酒店推薦：

洞爺湖溫泉酒店｜定山溪溫泉酒店｜登別溫泉酒店｜鬼怒川溫泉酒店｜有馬溫泉酒店｜草津溫泉酒店｜東京溫泉酒店｜大阪溫泉酒店｜京都溫泉酒店｜箱根溫泉酒店｜熱海溫泉酒店｜白馬溫泉酒店｜由布院溫泉酒店

（全文完）👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略