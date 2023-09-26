日本旅行SIM卡｜日本數據卡5優惠$7.5日起 郵寄/機場取/全國通用

日本始終是港人出遊至愛地方之一，東京、大阪、福岡、北海道...無論哪個地方都一樣方便，有假有機票隨時出發，但千祈別漏掉申請一張漫遊sim卡，除了價錢之外，也要看看它本身的網速和數據流量，才可以在旅行的過程中，接通全世界。以下精選了日本的旅行sim卡，價錢超值亦可以提供足夠的數據流量。



日本旅遊SIM卡1：YSIM日本8天無限流量上網SIM卡 覆蓋全國 於KLOOK購買

YSIM為日本本土電訊公司，電訊數碼覆蓋範圍可達至日本全境，毋須擔心遊日時因超出服務範圍而接收不到訊號。8天有效期內，每天都可以有500MB高速4G流量，適合低數據使用流量的遊客使用。不過就算使用量超出500MB，電訊公司仍會提供低速流量。購買SIM的遊客，可在登機前在香港機場1號客運大樓的櫃枱領取，方便使用的客人。

YSIM日本4G上網SIM卡

使用天數：8天

價格：$90（每日平均$11.3起）

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日本旅遊SIM卡2｜中國移動香港Y5 日本8天無限上網SIM卡 可郵寄府上於KLOOK購買

用家可在日本當地使用中國移動香港作為通訊平台，覆蓋範圍亦達至日本全境。在8天的有效使用日期內，每天均提供最高500MB 4G流量，同樣適合平日低數據使用流量的用戶。另外，用戶在購買SIM卡之後，可透過單程郵寄的方式，直接寄到府上，毋須再到機場櫃檯排隊獲取SIM卡。

中國移動香港Y5 日本8天無限上網SIM卡

使用天數：8天

價格：$95（每日平均$11.9起）

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日本旅遊SIM卡3｜UROCOMM 5天/7天最高1GB 4G網速SIM卡於KLOOK購買

如果500GB的數據流量不足以應付一天的需要，或者可以選擇UROCOMM的SIM卡，它最高支援一天1GB的流量4GB數據流量，適合在旅程期間享用更多網上娛樂。另外，方案設有5天/7天使用限期，旅客可以按行程日期自行選擇，更有彈性。SIM卡的價錢由$45起，注意不同流量數據價錢有所調整。

UROCOMM 4G網速SIM卡

使用天數：5天｜7天

價格：$45（每日平均$9起）｜$58（每日平均$8.3）

網速：4G+500MB｜4G+1GB

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日本旅遊SIM卡4｜Softbank 最多30日4G無限卡｜於01網購購買

若然到日本旅遊的時間長，部分的sim卡所支援的有效日期未必可以全面覆蓋，不少旅行中途轉sim卡的話，就要考慮使用有效日期更長的sim卡。Softbank的4G無限數據卡最多可以支援30日4G 90GB，最適合旅遊時間長的旅客，就算短途日本快閃遊，Softbank亦提供4至15日最多45GB的數據量，而且信號覆蓋至日本全境，最適合去旅行又機不離手的旅客。

Softbank的sim卡，最多可支援30天4G 90GB的數據用量。（01網購）

SoftBank 4G網速SIM卡

使用天數：4天｜5天｜7天｜30天

價格：$45（每日平均$11.25）｜$55起（每日平均$11）｜$65（每日平均$9.3）｜$225起（最平每日$7.5）

網速：4G

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日本旅遊SIM卡5｜Docomo 最高可支援4G/5G數據用量於01網購購買

隨著科技的進步，部分手機已經可以支援5G網速。若然想在旅行的過程中縮短使用手機時出現的上下載或等待的時間，可選擇使用支援最快5G網速的sim卡。Docomo的sim卡，不單止提供5至30天最高60GB數據量的sim卡，而且亦特別配合手機及用戶的需要，讓sim卡可同時支援4G及5G的手機，令用戶可以有更多的選擇。

sim卡最快可支援5G的網速，同時提供5-30天最多60GB的數據用量。（01網購）

Docomo 5G網速SIM卡

使用天數：5天｜8天｜30天

價格：$95起（每日平均$19）｜$135起（每日平均$16.9）｜$465（每日平均$15.5）

網速：4G / 5G+10GB｜4G / 5G+16GB｜4G /5G+600GB

Docomo 5G網速SIM卡👉🏻01網購

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