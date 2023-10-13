福岡酒店14間推介｜1分鐘到博多站+天神／人均$105起／親子多人房

撰文：是啦差弟弟 雅雯 程朗天
出版：更新：

福岡酒店14大推介2023｜福岡絕對是日本北九州的中心，從機場出發坐鐵路到熊本等城市都只需約1個小時，而且市內亦有不少購物旺區，是不少香港人九州遊的第一站。訂房前可以留意優惠碼，可以節省不少旅費，《香港01》「好食玩飛」頻道已預先整AgodaTrip.comBooking.comKlook優惠碼作參考。另外，可順便睇東京高評分酒店推介大阪酒店推介新宿酒店推介淺草酒店推介。（文章內提及之價錢以發稿日期為準）

福岡有著各式各樣獨特體驗，如冬季限定的柳川遊舟。（圖片來源：福岡魅力情報站（by 福岡縣香港事務所）官方Facebook）
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福岡酒店推介【1】THE皇家花園 Canvas 福岡中洲（The Royal Park Canvas Fukuoka Nakasu）

THE皇家花園 Canvas 福岡中洲是2023年8月啟用的河景酒店。酒店以具暖色的木材在主結構，予人感暖的感覺。酒店每間房間都有大玻璃，大家一起床便能欣賞到福岡市中心的景緻，讓人精神飽滿。此外，大家可以在充滿格調的「九州山谷」室內溫泉鬆一鬆。部份溫泉範圍的頂部設霧狀淋浴裝置，泡湯時如處於瀑布。

THE皇家花園 Canvas 福岡中洲（The Royal Park Canvas Fukuoka Nakasu）
價錢：人均HKD$429起
地址：5-6-20 Nakasu , 博多, 福岡, 日本, 810-0801
交通：地鐵中洲川端站3號出口，步行2分鐘
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福岡酒店推介【2】Croom博多 西鐵酒店 祇園櫛田神社前 （Nishitetsu Hotel Croom Hakata Gion Kushida Jinja-mae）

Croom博多 西鐵酒店 祇園櫛田神社前是一間交通便利的新酒店，於2023年開幕。酒店距離最接近的地鐵站——祇園櫛田神社站，只需約1分鐘路程。而同樣只需1分鐘，大家便能從酒店走到各式商店、食肆雲集的博多雲河城。設施方面，酒店具備大浴場與露天茶座。至於房間，則分為2人房及4人房。部份房間更有洗衣機，方便住客洗衣服。

Croom博多 西鐵酒店 祇園櫛田神社前（Nishitetsu Hotel Croom Hakata Gion Kushida Jinja-mae）
價錢：人均HKD$340起
地址：Hakataku Gionmachi 6-30, 博多, 福岡, 日本, 812-0038
交通：地鐵祇園櫛田神社前站，步行1分鐘
Croom博多 西鐵酒店 祇園櫛田神社前即搶優惠：AgodaTrip.comBooking.com

福岡酒店推介【3】福岡麗思卡爾頓酒店（The Ritz-Carlton, Fukuoka）

在2023年6月開幕的福岡麗思卡爾頓酒店是麗思卡爾頓集團是福岡的首間酒店。酒店的每間房間均設有大玻璃，讓大家觀賞到福岡市中心熙來攘往的熱鬧。置身高層的房間，更可以看到博多灣的景色。假若被分配到較低的房間亦不用怕，大家到空中泳池與酒吧，同樣可以分別一邊暢泳、暢飲，一邊欣賞福岡的天際綫、博多灣的蔚藍。

福岡麗思卡爾頓酒店（The Ritz-Carlton, Fukuoka）
價錢：人均HKD$2,105起
地址：Fukuoka Daimyo Garden City, 2-6-50 Daimyo, Chuo-ku, Fukuoka-shi, 天神, 福岡, 日本, 810-0041
交通：地鐵福岡天神站，步行約3分鐘步程
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福岡酒店推介【4】CROSS Life博多柳橋（CROSS Life Hakata Yanagibashi）

喜歡美食的朋友，不妨考慮於2022年才開業的CROSS Life博多柳橋。CROSS Life博多柳橋位於有「博多廚房」之稱、具逾百年歷史的柳橋連合市場毗鄰，大家到市場「搵食」，只需要步行約1分鐘。此外，酒店對面馬路有LAWSON便利店，深夜餓起來的時候，有地方「醫肚」。酒店有2至4人房可揀選，所有房間都有智能電視。

CROSS Life博多柳橋（CROSS Life Hakata Yanagibashi）
價錢：人均HKD$285起
地址：1-6-5 Haruyoshi, Chuo-ku, Fukuoka, 天神, 福岡, 日本, 810-0003
交通：地鐵渡邊通站，步行4分鐘
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福岡酒店推介【5】JR 九州花博中心酒店（Jr Kyushu Hotel Blossom Hakata Central）

JR 九州花博中心酒店的地理位置都非常便利，位於交通樞鈕JR博多站的附近，距離車站只需步行2分鐘即可。這間福岡酒店價格由$465港元起，主要提供2至3人房型，每間客房面積204平方呎以上，空間感十足，更可以把行李箱放平，整理戰利品時十分方便。此外，所有客房均備有加濕空氣清淨機及浴缸，而且這間福岡酒店自助早餐選擇亦很豐富。於Trip.com獲得4.5/5的評分，網民表示酒店附近有齊藥妝店及餐廳，方便購物之餘餐廳的種類繁多，是旅客的心水選擇。

JR 九州花博中心酒店
價錢：人均HKD$364.5起
地址：812-0011 福岡市博多區博多驛前2丁目2番11號
交通：JR博多站西18出口步行1分鐘
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福岡酒店推介【6】博多都酒店（Miyako Hotel Hakata)

博多都酒店位於博多車站附近，由博多站筑紫口步行約1分鐘就會到達，交通非常方便。這間福岡酒店大部分客房為2人房型，非常適合情侶和朋友一同入住。這間福岡酒店所有的房型均提供獨立的浴缸和衛生間，提供給客人更加私密和方便的住宿體驗。頂樓設有溫泉區，室外區域設有溫泉水游泳池，泳池旁更有飲品和點心。這間福岡酒店還提供室內溫泉浴場，浴場還設有玻璃牆，可以俯瞰福岡機場的美景。

博多都酒店（Miyako Hotel Hakata）
價錢：人均HKD$722.5起
地址：812-0013 日本福岡市博多區博多站東2-1-1
交通：JR博多站東7出口即可到達
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福岡酒店推介【7】博多弗爾劄酒店 - 博多車站築紫口（Hotel Forza Hakataeki Chikushi-Guchi Ⅰ）

酒店位於博多站附近，距離筑紫口步行1分鐘即可到達，這間福岡酒店周邊設有便利店，包括FamilyMart和Lawson，晚上買宵夜超方便。酒店房型為2至3人，房間空間十分寬敞，打開足足兩個行李箱也是綽綽有餘。房室配備了浴缸，以及電動按摩墊，讓您在疲勞的一天後可以放鬆自己。價格由$535港元起。

博多弗爾劄酒店 - 博多車站築紫口（Hotel Forza Hakataeki Chikushi-Guchi Ⅰ）
價錢：人均HKD$221.5起
地址：812-0012福岡県福岡市博多区博多駅中央街4-16
交通：於JR博多站東6出口步行1分鐘
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福岡酒店推介【8】東急STAY博多（Tokyu Stay Hakata）

東急STAY博多酒店距離博多站5至8分鐘路程。這間福岡酒店主要提供5種不同的房型，每間客房內提供洗衣機、烘衣機，以及洗衣粉，建議在旅程中，可以在東急STAY博多酒店住宿至少一天，一次過把所有的髒衣服清洗乾淨。最重要是房間配有微波爐，可以在酒店附近的FamilyMart和Lawson購買宵夜，回酒店加熱。部分房型更有小廚房，讓旅客可以在當地購買食材自行烹飪，由酒店開始步行8分鐘有超市提供新鮮食品，對於中長期住宿是一個非常好的選擇。

東急STAY博多（Tokyu Stay Hakata）
價錢：人均HKD$247起
地址：1-11-11 Hakataeki Minami, Hakata-ku Fukuoka-shi, Fukuoka, 812-0016
交通：於JR博多站東5出口步行8分鐘
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福岡酒店推介【9】福岡日航酒店（Hotel Nikko Fukuoka）

福岡日航酒店距離博多站僅有3分鐘的步行路程，並且有一條地下通道直通博多站，就算是下雨天外出也十分方便。此外，這間福岡酒店周邊擁有熱鬧的購物和美食區域，如博多運河城、JR Hakata City和中洲，可以在此品嚐到地道的街頭小吃。酒店提供多種房型，當中有單人房以至3人房、4人房，甚至有設榻榻米的和室房間。客房空間充足，即使攤開行李也不會顯得擁擠。

福岡日航酒店（Hotel Nikko Fukuoka）
價錢：人均HKD$322起
地址：812-0011 福岡市博多區博多站前2丁目18番25
交通：於JR博多站P5出口即可到達
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福岡酒店推介【10】西中州MK酒店（MK HOTELS NISHINAKASU）

位於福岡市中心的西中州MK酒店，坐落在天神站與中洲之間的黃金地段。這間福岡酒店距離天神地下街和中洲屋台只有幾分鐘步行路程，櫛田神社和博多運河城也在附近，可以輕鬆體驗當地的美食和購物。主要以家庭客房為主，可容納1-6人，非常適合家庭或一群好友入住。這間福岡酒店每間客房均配有小廚房和烘乾洗衣機，酒店附近的超市只需步行5分鐘即可到達，非常適合家庭。特別的是，酒店房間還設有露台，讓您在休息時欣賞城市美景。酒店的屋頂露台更是一大亮點，讓您可以欣賞福岡迷人夜景。

西中州MK酒店（MK HOTELS NISHINAKASU）
價錢：人均HKD$104.5起
地址：福岡縣福岡市中央區西中洲5-20
交通：福岡地鐵天神站16號出口步行4分鐘
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福岡酒店推介【11】福岡蒙特利酒店（Hotel Monterey Fukuoka）

位於交通便利的地段，無論是前往美食及購物集中點的天神區還是博多站，都十分方便。這間福岡酒店樓下就是渡邊通站，附近有百旬館博多之食材市場，再步行5至7分鐘可抵達柳橋連合市場，可以品味當地海鮮、明太子、魚餅等美食。步行9分鐘到天神南站，天神地下街和天神高速巴士總站都在附近，前往由布院或別府等地方都非常便利。酒店提供1-4人房型，非常適合家庭入住。酒店提供洗衣機和烘乾機，方便長期入住的客人。酒店內設有桑拿浴場，分為男女專用區域，最適合完成一天奔波的旅程後，放鬆及舒緩疲勞。

福岡蒙特利酒店（Hotel Monterey Fukuoka）
價錢：人均HKD$448起
地址：〒810-0004 福岡市中央區渡邊通3-4-1-13
交通：福岡地鐵天神站東12C出口步行6分鐘
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福岡酒店推介【12】福岡天神光芒酒店（Candeo Hotels Fukuoka Tenjin）

酒店地理位置優越，與Loft僅一街之隔。距離天神地鐵站僅需步行5分鐘，交通便捷。周圍有多間便利店和藥妝店，由酒店到天神地下街、大丸都只需要5至10分鐘路程。酒店裝潢以簡約木系為主，最大的特色是頂樓的天空SPA，提供露天和室內浴場，以及桑拿設施。於Trip.com獲得4.2/5的評分，有網民表示，酒店附近的交通方便，乘車即可到達博多不少景點。酒店方面，有網民反映客房雖然不大，但勝在設備齊全，職員的工作態度良好，會主動協助客人，而且他們有基礎英語水平，溝通時沒有太大問題。

福岡天神光芒酒店（Candeo Hotels Fukuoka Tenjin）
價錢：人均HKD$364.5起
地址：日本〒810-0004 Fukuoka, Chuo Ward, Watanabedori, 5 Chome−14−5
交通：福岡地鐵天神站東12C出口步行3分鐘
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福岡酒店推介【13】博德綻放精品酒店（THE BLOSSOM HAKATA Premier）

這間福岡酒店位於櫛田神社前站旁，距離博多站僅需7分鐘步程，對面是博多運河城，加上步行可到達中洲商店街，可以瘋狂購物。酒店內提供微波爐，客人想食宵夜時，可以到酒店附近的24小時營業的超市和便利店，買各類食品後，回酒店使用微波爐加熱。酒店內設有男女大浴場，讓您在忙碌的旅程中放鬆身心。此外，提供洗衣機供客人使用，房內電視可實時查看洗衣機的使用情況，方便大家安排洗衣時間。

博德綻放精品酒店（THE BLOSSOM HAKATA Premier）
價錢：人均HKD$812 起
地址：812-0011福岡縣福岡市博多區博多站前二丁目8番12號
交通：於JR博多站P4出口步行6分鐘
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福岡酒店推介【14】JR九州酒店Blossom福岡（Jr Kyushu Hotel Blossom Fukuoka）

於2011年開幕，酒店共有166間客房，距離JR博多站僅2分鐘的步行路程，而且酒店提供飲品自動售貨機和自助洗衣房，並提供額外的放鬆按摩服務。景點方面，酒店距離Canal City博多和天神的攤位街步行20分鐘以內，到福岡機場坐電車5分鐘。於Trip.com獲得4.3/5的評分，網民指酒店附近的配套充足，有便利店及餐廳等，酒店的位置也是一大加分位，另外酒店亦提供微波爐及製冰機，歡迎客人使用。

JR九州酒店Blossom福岡(Jr Kyushu Hotel Blossom Fukuoka)
價錢：人均HKD$307起
地址：博多區, 福岡, 福岡縣, 812-0013, 日本
交通：於JR博多站東6出口出口步行1分鐘
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