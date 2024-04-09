iHerb/ Speedo/ Arena各大網店2024 5月份優惠碼合集！

網店優惠碼2024！iHerb/adidas等各大網店推出一系列4月份優惠，《香港01》好食玩飛團隊為各位整合各大網店最新優惠碼以及為大家爭取《香港01》讀者專享的Promo Code，讓您盡情享受網上購物樂趣。本文將持續更新，記得Bookmark本文，緊貼最新網店優惠碼！有興趣外遊的朋友，亦可留意最新酒店Promo Code以及最新自駕遊租車Promo Code，慳得一蚊得一蚊！(最後更新日期：2024年4月29日）

1. iHerb 優惠碼

iHerb 迎新優惠｜低至 75 折

新客戶購買精選產品，輸入優惠碼，即享75折優惠

優惠期: 2024年4月15日 至 2024年5月15日

優惠碼: HK01420

iHerb 現有客戶優惠｜低至 8 折

新客戶購買精選產品，輸入優惠碼，即享8折優惠

優惠期: 2024年4月15日 至 2024年5月15日

優惠碼: HK01425

iHerb 母親節限時八折優惠

優惠期: 即日起至2024年5月8日

優惠碼: 20MOM24

iHerb購物滿 HK$600，即可享78折

優惠期: 即日起至2024年5月31日

優惠碼: 22HK001

品牌聯合促銷週｜低至 8 折

優惠期：每週特惠始於週四的凌晨2點，止於次週的週四凌晨2點。

《立即選購》

限時優惠指定貨品｜低至４折

優惠期：即日起至另外通知

《立即選購》

Aura Cacia 產品優惠｜低至 8 折

輸入優惠碼，可享8折優惠

優惠期：即日起至2024年5月31日

優惠碼: AUR20

2. Speedo

HK01 獨家優惠｜買滿$1,000即減$150

優惠期：即日至另行通知

優惠碼: SPEEDOHK01

全單免運費

優惠期：即日至2024年5月31日

優惠碼: FREESHIP

買滿$800減$80

優惠期：即日至2024年5月31日

優惠碼: SPEEDO80

額外9折

優惠期：即日至2024年5月31日

優惠碼: SP10OFF

😍最新酒店優惠碼😍

3. Arena

HK01 獨家優惠｜買滿$1,200即減$200

優惠期：即日至另行通知

優惠碼: ARENAHK01

全單免運費

優惠期: 即日至2024年5月31日

優惠碼: FREESHIP

額外95折

優惠期: 即日至2024年5月31日

優惠碼: AR10OFF

買滿$1,500額外85折

優惠期: 即日至2024年5月31日

優惠碼: ARENA85

買滿$1,000即減$100

優惠期: 即日至2024年5月31日

優惠碼: AR100OFF