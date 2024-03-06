iHerb/ Adidas/ CHARLES & KEITH各大網店2024 4月份優惠碼合集！

網店優惠碼2024！iHerb/adidas等各大網店推出一系列3月份優惠，《香港01》好食玩飛團隊為各位整合各大網店最新優惠碼以及為大家爭取《香港01》讀者專享的Promo Code，讓您盡情享受網上購物樂趣。本文將持續更新，記得Bookmark本文，緊貼最新網店優惠碼！有興趣外遊的朋友，亦可留意最新酒店Promo Code以及最新自駕遊租車Promo Code，慳得一蚊得一蚊！(最後更新日期：2024年3月27日）

1. iHerb 優惠碼

iHerb 迎新優惠｜低至 8 折

新客戶購買精選產品，輸入優惠碼，即享8折優惠

優惠期: 即日起 至 2024年12月31日

優惠碼: NEW20

限時優惠指定貨品｜低至４折

優惠期：即日起至另外通知

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品牌聯合促銷週｜低至 8 折

優惠期：每週特惠始於週四的凌晨2點，止於次週的週四凌晨2點。

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2. Adidas

官方網店優惠｜指定運動產品低至8折

購買指定正價及減價產品兩件或以上即享8折優惠

優惠期：由即日起 至 2024年4月8日

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官方網店優惠｜指定運動產品低至半價

優惠期：即日至另行通知

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3. CHARLES & KEITH

官方網店優惠｜復活節快閃

購買精選產品，輸入優惠碼，可享9折優惠。購物滿HK$800，可享低至85折優惠

優惠期：由即日 至 2024年4月1日

優惠碼： CKHKEASTERHOLIDAY

官方網店優惠｜指定產品特價+滿$320免運費

優惠期：即日至另行通知

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4. Melvita

官方網店優惠｜全站買二送一，低至66折!

消費滿HK$800，更送HK$598皇牌旅行體驗裝

優惠期：即日起 至 2024年4月3日

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