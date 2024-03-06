iHerb/ Adidas/ CHARLES & KEITH各大網店2024 4月份優惠碼合集！
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1. iHerb 優惠碼
iHerb 迎新優惠｜低至 8 折
新客戶購買精選產品，輸入優惠碼，即享8折優惠
優惠期: 即日起 至 2024年12月31日
優惠碼: NEW20
限時優惠指定貨品｜低至４折
優惠期：即日起至另外通知
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品牌聯合促銷週｜低至 8 折
優惠期：每週特惠始於週四的凌晨2點，止於次週的週四凌晨2點。
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2. Adidas
官方網店優惠｜指定運動產品低至8折
購買指定正價及減價產品兩件或以上即享8折優惠
優惠期：由即日起 至 2024年4月8日
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官方網店優惠｜指定運動產品低至半價
優惠期：即日至另行通知
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3. CHARLES & KEITH
官方網店優惠｜復活節快閃
購買精選產品，輸入優惠碼，可享9折優惠。購物滿HK$800，可享低至85折優惠
優惠期：由即日 至 2024年4月1日
優惠碼： CKHKEASTERHOLIDAY
官方網店優惠｜指定產品特價+滿$320免運費
優惠期：即日至另行通知
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4. Melvita
官方網店優惠｜全站買二送一，低至66折!
消費滿HK$800，更送HK$598皇牌旅行體驗裝
優惠期：即日起 至 2024年4月3日
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那一間網店有獨家78折優惠碼?
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iHerb有獨家優惠嗎?
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